Tests

Arme Fransen. Ze bedenken de prachtigste grote limousines, maar niemand koopt ze. De elektrische DS No8 heeft dus geen goede papieren, maar wel veel charme, een lage prijs en een indrukwekkende actieradius.

Wat valt op aan de DS No8 (2025)?

Een nieuwe Franse reislimousine hadden we al een tijd niet meer gezien. En dat is niet zo vreemd, want niemand koopt ze. De flops zijn talrijk, van de Peugeot 605 tot de Citroën C6 en Renault Vel Satis. En recentelijk de DS9. Ze zijn dan ook vrijwel uitgestorven, op de matig verkopende Citroën C5 X na.

Dat is niet goed voor de Franse trots en dus doet DS toch weer een manmoedige poging. We zouden graag een vlieg op de muur zijn bij de marketingafdeling, want hoe krijg je de clientèle die met een grote boog om dure Franse modellen heenloopt tóch enthousiast?

DS probeert het met een cocktail van een extravagant uiterlijk, een rijke uitrusting en een grote actieradius (750 kilometer). Retro is taboe bij de DS No8, nergens wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Citroën DS. De DS No8 is niet de zoveelste SUV, maar een ‘gewone’ reislimousine met grote kofferklep.

Die carrosserievorm levert een prima Cw-waarde op van 0,24. DS belooft mede vanwege die goede aerodynamica zelfs een actieradius van 750 kilometer. Ter vergelijking: de torenhoge Kia EV9 haalt 0,28, maar de aalgladde Mercedes EQS doet het beter met 0,20. De riante bagageruimte van 620 liter die achter de grote kofferklep schuilgaat, kan een andere reden zijn om de DS te verkiezen boven Duitse merken. Al sijpelt de regen bij het openen niet allemaal keurig via de gootjes naar buiten, maar druppelt er ook wat water op de hoedenplank.

Verder probeert DS te benadrukken hoe Frans zijn nieuwe reiswagen is. Dat het model DS No8 heet en niet simpelweg DS8, is een verwijzing naar het beroemde parfum Chanel No5. Ook het Franse comfort wordt benadrukt. De voorstoelen hebben desgewenst nekverwarming en een massagefunctie. Aardig is dat de basisversie van de DS No8 Pallas heet. Kenners herkennen meteen de verwijzing naar de Pallas-uitvoering van de DS, CX en GS. Toch prikken we de Franse marketingballon lek, want de DS No8 wordt in China gebouwd …

De DS No8 is leverbaar met voor- en vierwielaandrijving en met vermogens van 230 tot 350 pk. Wij rijden met de voorwielaangedreven Long Range (245 pk) met zijn magische actieradius van 750 kilometer.

Wat is goed aan de elektrische DS No8?

De duurste Étoile-versie heeft optioneel echt leer (1800 euro) met het bekende horlogebandmotief dat nog naar de Citroën CX verwijst. Wij vinden het standaard blauwe alcantara eigenlijk mooier. Het vierspaaks stuur is een geinige gimmick. Er zijn meer fraaie details. Audiospecialist Focal zorgt voor een subliem stereogeluid via 14 luidsprekers. De luidsprekerroosters zijn prachtig geïntegreerd in de panelen van geborsteld aluminium aan de voorkant van de portieren.

DS is het aan zijn stand verplicht om een comfortabele auto voor te schotelen. En daarin slaagt het merk keurig. De eerste kilometers valt al op hoe serieus de technici hun taak hebben genomen. De akoestiek is voorbeeldig: zelfs bij hoge snelheden op binnenwegen is nauwelijks windgeruis hoorbaar. Dankzij de verstelbare zijwangen bieden de stoelen voldoende steun, ook tijdens bochtige ritten.

Bij de Étoile scannen camera’s en sensoren de weg zodat de afstemming van de vering en demping erop kunnen worden afgestemd. Hieraan merk je het duidelijkst dat de DS in Frankrijk is bedacht; van kleine oneffenheden merk je bijna niets. Harde klappen dringen wel door, maar worden aanzienlijk afgezwakt. Geluiden van buitenaf worden keurig buiten de auto gehouden, hooguit hoor je wat bandengeroffel. Het panoramadak heeft een filter dat het zonlicht tegenhoudt, zodat de No8 in de zomer niet verandert in een Finse sauna .

Wat kan beter aan de DS No8?

Als DS klanten echt bij de kladden wil vatten, moet het eigenlijk alles beter doen dan de concurrenten. Dat is de pech die je als outsider hebt, en eigenlijk is het een onmogelijke opgave. Op snellaadgebied is de DS No8 geen hoogvlieger. De maximale laadsnelheid is 160 kW, de boordlader kan maar 11 kW aan (22 kW is gebruikelijker). Al zegt DS dat de laadcurve constant hoog blijft, terwijl die bij concurrenten fluctueert. Dat gaan we in de praktijk nog eens testen.

Ook de materiaalkeuze kan op detailniveau beter: de onderkant van de portieren en de niet-zichtbare delen van het dashboard zijn allemaal gemaakt van hard plastic.

Het verbruik van 15,9 kWh/100 km halen we bij lange na niet, maar de testroute gaat vooral over bergwegen vol bochten. Daar mis je scherpte in de besturing en bij het aanremmen van de bocht duikt de 2100 kilo wegende auto in de veren. Het stroomverbruik loopt op tot 20 kWh/100 km en de actieradius van 750 kilometer raakt dan uit zicht. Bergwegen zijn dan ook niet het domein van een kilometervreter. Op de snelweg, met de adaptieve dempers in de comforstand, is het verbruik ongetwijfeld gunstiger.

Wat is de prijs van de DS No8 (2025)?

De DS No8 kost 55.000 euro; geen koopje. Onze versie met actieradius van 750 kilometer is de Long Range met 254 pk, waarvoor je 59.200 euro betaalt. Een uitvoering met verbrandingsmotor komt er niet.

Dit zijn alle prijzen van de DS no.8:

DS No.8 Pallas FWD 230 pk: 55.000 euro

DS No.8 Pallas FWD Long Range 245 pk: 59.200 euro

DS No.8 Étoile FWD 230 pk: 62.000 euro

DS No.8 Étoile FWD Long Range 245 pk: 66.600 pk

DS No.8 Étoile AWD Long Range 350 pk: 70.600 euro

De DS No8 concurreert met auto’s als de Tesla Model Y (45.990 euro), Polestar 4 (59.800 euro) en Audi Q4 Sportback (51.990 euro). Bij DS krijg je wel veel waar voor je geld; elke versie heeft een gekoeld dashboardkastje, een warmtepomp en 19-inch lichtmetalen wielen.

De opties om van te watertanden zijn voorbehouden aan de Étoile, die zo'n 7000 euro duurder is dan de Pallas. Dan krijg je de nekverwarming, alcantara bekleding en het adaptieve onderstel . Als je toch de big spender uithangt, zouden we ook 3000 euro stukslaan op het Pack Absolute Comfort, waarbij je de loungestoelen met massagefunctie en het uitgebreide audiosysteem van Focal krijgt.

Wat vind ikzelf van de elektrische DS No8?

Elk Frans merk dat een grote reiswagen bouwt, zou daarvoor rijkelijk beloond moeten worden. Maar of de DS No8 talloze klanten over de streep gaat trekken, lijkt me onwaarschijnlijk. Het merk is relatief onbekend, wat het nog lastiger maakt om kopers te vinden. Misschien dat het uiterlijk en het comfort voldoende zijn voor francofielen en andere daredevils die wel van een gokje houden. En anders is er nog het elektrische retromodel op basis van de Citroën DS, dat in 2027 wordt uitgebracht.