Zo langzaam mag je met een aanhanger rijden

Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt, is: hoe hard mag je met een aanhanger rijden? Met andere woorden: wat is de max snelheid als je met een aanhanger op de snelweg rijdt?

Hoe hard mag je met een aanhanger rijden?

Op de vraag hoe hard mag je met een aanhanger rijden, bestaat geen eenduidig antwoord. De snelheid met aanhanger is afhankelijk van het gewicht van de aanhanger in kwestie. Als de aanhanger achter je auto minder dan 3500 kg weegt, bedraagt de maximum snelheid met aanhanger in Nederland 90 km/h. Als je vraagt hoe hard je met een caravan mag rijden, krijg je hetzelfde antwoord.

Het gewicht van een aanhanger kan worden bepaald met weeglussen in het wegdek. Die meten de lengte van een voertuig met aanhanger terwijl tegelijkertijd sensoren de aslasten registeren. Camera's langs de weg schieten een fotootje, zodat er een compleet beeld van de situatie ontstaat. Weeglussen vind je maar op enkele plekken in Nederland, maar het is voor je eigen veiligheid om je aan de maximum snelheid aanhanger te houden.

Gewicht boven de 3500 kg

Het antwoord op de vraag hoe hard mag je met een aanhanger rijden, luidt anders als de betreffende aanhanger 3500 kg of meer weegt. Dan is de max snelheid met aanhanger in Nederland namelijk 80 km/h. Let op: dit is de maximum snelheid van een aanhanger in Nederland. In het buitenland geldt een andere maximum snelheid aanhanger.

Max snelheid aanhanger in België

Bij onze Zuiderburen mag je lekker doorkachelen met een aanhanger. Tenminste, als het gewicht van de aanhanger minder dan 3500 kg is. In dat geval is de snelheid van een aanhanger in België 120 km/h op autosnelwegen. Is de aanhanger zwaarder, dan bedraagt de max snelheid 90 km/h.

Maximum snelheid aanhanger in Duitsland

Je verwacht misschien dat je ook in Duitsland 120 km/h met een aanhanger mag, maar niets is minder waar. Hier geldt buiten de bebouwde kom, dus ook op de autobahn, een maximum snelheid aanhanger van 80 km/h. Kijk niet gek op als je desondanks wordt ingehaald door een andere auto met aanhanger, want er bestaat zoiets als een 'tempo 100'-ontheffing.

Deze 'Tempo 100 Zulassung' kun je online aanvragen en hiermee heb je vrijstelling om 100 km/h te rijden. De aanhanger moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals hydraulische schokdempers, een oplooprem en banden die niet ouder zijn dan zes jaar. Je auto moet daarbij voorzien zijn van een ABS-remsysteem, maar dat is in bijna alle gevallen zo, of je moet in een stokoud wagentje rondtuffen.

Max snelheid aanhanger Frankrijk

De snelheid van een auto met aanhanger in Frankrijk bedraagt 130 km/h op de snelwegen, flink sneller dan in snelheidswalhalla Duitsland dus. Maar dit geldt voor een aanhanger die minder dan 3500 kg weegt. Voor een zware combinatie (> 3500 kg) geldt een maximum snelheid van 90 km/h op snelwegen.

Minimum snelheid



Denk nu niet ik rijd gewoon altijd 60 km/h op de snelweg, ook met aanhanger, want dan zit ik altijd goed, want dan kun je alsnog een boete krijgen. Hoe dat zit, lees je in het onderstaande artikel over de minimumsnelheid in Nederland.