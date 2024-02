Minimale snelheid snelweg: bestaat die eigenlijk wel?

Nieuws

Dat je op alle snelwegen overdag maximaal 100 km/h mag en na 7 uur ’s avonds vaak 130 km/h, weet iedereen wel. Maar wat is de minimumsnelheid op de snelweg?



Hoe hard moet je minimaal rijden op de snelweg? Je zou verwachten dat daar allerlei regels voor zijn, maar gek genoeg zijn ze er nauwelijks. De enige voorwaarde waaraan motorvoertuigen moeten voldoen, is deze: ze mogen alleen op autowegen (100 km/h) rijden als zij minimaal 50 kilometer per uur kunnen en mogen rijden. Voor snelwegen is de snelheid maar een fractie hoger: 60 kilometer per uur.

Minimumsnelheid snelweg Nederland

Kun je toch een boete krijgen voor te langzaam rijden op de snelweg? Dat dan weer wel. Je kunt niet zomaar met de cruisecontrol op 60 km/h over de snelweg rijden. Als je te langzaam rijdt, kun je het overige verkeer namelijk in gevaar brengen. En dan kun je ook een bekeuring krijgen. De snelheid hoeft niet gespecificeerd te zijn.



Minimale snelheid snelweg België

In Nederland hebben we sinds 1990 geen minimale snelheid buiten de bebouwde kom meer. Ook voor vrachtwagens is er geen minimumsnelheid. In België geldt wél een officiële minimumsnelheid op de snelweg: daar moet je minimaal 70 km/h rijden. Dan moet het verkeer wel goed doorstromen natuurlijk, want bijvoorbeeld in de file kún je niet eens die snelheid halen.

Ga je met de fiets de snelweg op, dan krijg je een boete van 160 euro. Wat je betaalt als je met de tractor op de snelweg rijdt, wordt niet aangegeven op de website van het Openbaar Ministerie. Maar ga uit van een bedrag boven de 400 euro.



Klik voor een overzicht van de verkeersboetes in 2024.