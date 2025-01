Dit zijn de 9 beste caravantrekkers van 2025

Nieuws

Wat is de beste caravantrekker van 2025? We zochten het voor je uit en kwamen tot de volgende top 9 van beste caravantrekkers. De lijst bevat caravantrekkers op benzine, maar ook hybrides en volledig elektrische caravantrekkers.

De beste caravantrekkers van 2025

Nederlanders zijn gek op caravans. Sterker nog, ze worden populairder. Uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en Kampeer & Caravan blijkt dat in 2024 het aantal verkochte caravans is gegroeid met 6 procent tot 7192 nieuwe caravans. In de jaren hiervoor daalden de verkopen juist. Ook als occasion stijgt de populariteit. In 2024 werden 15.829 caravans aangeschaft, een plus van 0,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

“Sinds corona is kamperen in alle vormen zeer populair en dat betekent dat ook de caravan herontdekt is. We zien klanten van jong tot oud. Oude caravans worden opgeknapt en krijgen een nieuw leven, daar waar ze vroeger werden gesloopt of geëxporteerd", aldus Rolf Reinders, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven.

Zoveel caravans zijn er in Nederland

Nederland telt per 1 januari 2025 422.903 caravans. Een jaar eerder waren dat er 422.215. De 5 populairste caravanmerken zijn Hobby (1.420 registraties), Fendt (1.372), Knaus (911), Dethleffs (530) en Eriba (518 registraties). Al die caravans moeten natuurlijk ook een auto hebben, anders kom je niet ver. Tweedehands caravantrekkers zijn er genoeg, maar wij richten ons in dit bericht op nieuwe modellen.

Voordat we de beste caravantrekkers van 2025 behandelen, geven we eerst het antwoord op de vraag: hoe hard met caravan rijden? Weegt de auto met caravan minder dan 3500 kilo, dan mag je 90 km/h rijden. Anders is het 80 km/h.



We zetten de 9 beste caravantrekkers van 2025 op een rij, onderverdeeld naar benzine, hybride én elektrische caravantrekkers. We hanteren een maximale aanschafwaarde van 50.000 euro en zoeken een goede caravantrekker met minimaal 1500 kg trekgewicht.

De 3 beste benzine caravantrekkers (en hun trekgewicht)

1: Volkswagen Tiguan - 1800 kg

De Volkswagen Tiguan is een middenklasse SUV. Als 1.5 eTSI met 150 pk heeft-ie een geremd trekgewicht van 1800 kg. In de bagageruimte van de benzineversie past 625 liter, dat is behoorlijk wat. Klap je de achterbank neer, dan kan er zelfs 1650 liter mee. De prijzen (januari 2025) beginnen bij 46.990 euro maar dat is voor de versie met 131 pk en een trekgewicht van 1600 kg.

2: Mazda CX-5 - 1800 kg

De Mazda CX-5 wordt al zes jaar uitgeroepen tot populairste caravantrekker van Nederland. Je ziet de middenklasse SUV uit Japan dan ook regelmatig voorbijkomen in het televisieprogramma We zijn er bijna, waarin vakantie vierende senioren met hun caravan gevolgd worden. Het is een mild hybride (165 pk) en die scharen wij onder de categorie 'benzine'. Het trekgewicht bedraagt 1800 kg en 2000 kg voor de versie met automaat.

3: Volvo V60 - 1800 kg

Voor wie geen SUV wil, maar toch genoeg bagageruimte, is de Volvo V60 B4 met 197 pk een uitstekende caravantrekker. De Zweedse estate mag 1800 kg trekken en heeft een bagageruimte van 648 tot 1431 liter. Genoeg voor al je vakantiespullen. Een 7-trapsautomaat is standaard en de prijzen beginnen net onder 45.000 euro.

De 3 beste hybride caravantrekkers (en hun trekgewicht)

1: Ford Kuga - 2100 kg

De Ford Kuga is een plug-in hybride auto en heeft dus een stekker en een benzinemotor. Het is een volwaardige hybride SUV met 243 pk en standaard een automaat. Het trekgewicht is stevig, namelijk 2100 kg (geremd). De bagageruimte met de achterbank in gebruik bedraagt 536 liter. Dit kan uitgebreid worden tot 1517 liter door de leuning van de achterbank neer te klappen. De prijzen (januari 2025) beginnen bij 43.490 euro.

2: Skoda Kodiaq - 1800 kg

Zoek je ruimte, dan zeg je Skoda. In de huidige Skoda Kodiaq kun je 754 liter kwijt, een enorme bak aan bagage. Dat is voor de plug-in hybride versie maar met een elektrische actieradius van 123 kilometer (WLTP) en 204 pk is dat ook de versie die je wilt. Het trekgewicht bedraagt 1800 kg en de prijzen beginnen bij 44.990 euro (januari 2025). De Kodiaq is ook leverbaar als 7-zitter maar niet als PHEV. Toch krijg je dan ook 1800 kg aan trekgewicht.

3: Volkswagen Passat - 1800 kg

De aandrijflijn van de Skoda Kodiaq vind je ook bij concerngenoot Volkswagen. De Volkswagen Passat Variant (de sedan is er niet meer) heeft eveneens 204 pk en een trekgewicht van 1800 kg. Qua bagageruimte lever je wel wat in: 510 tot 1770 liter, maar behelpen is het allerminst. Je zit als een vorst in deze hybride caravantrekker en de elektrische actieradius is nog groter, namelijk 134 km. De prijzen (januari 2025) starten bij 46.990 euro.

De 3 beste elektrische caravantrekkers (en hun trekgewicht)

1: Tesla Model Y - 1600 kg

De Tesla Model Y was in 2024 de populairste auto van Nederland. Tussen de eigenaren zitten vast ook caravaneigenaren, want de elektrische SUV kan een trekgewicht van 1600 kg (geremd) aan. En hij heeft feitelijk twee kofferbakken, een achterin en een voorin, de zogeheten frunk. Hierin kun je zomaar ruim 100 liter kwijt. Over de precieze inhoud van de bagageruimte achter doet Tesla een beetje geheimzinnig, maar reken op minimaal 600 liter.

2: Kia EV6 - 1800 kg

De elektrische Kia EV6 is door de ANWB uitgeroepen tot Trekauto van het Jaar 2024. 'Het rijbereik met caravan van circa 220 kilometer in de praktijk is acceptabel, vooral omdat de auto met hoge snelheid kan laden', aldus het juryrapport. De Kia EV6 mag 1800 kg trekken (batterij: 84 kWh), maar de jury is vooral onder de indruk van de 'buitengewoon goede stabiliteit' van de elektrische caravantrekker. Prijzen (janauri 2025) beginnen bij 48.395 euro.

3: Lynk & Co 02 - 1600 kg

Een buitenbeentje, maar daardoor niet minder interessant, want scherp geprijsd. De Lynk & Co 02 is een elektrische caravantrekker van Chinese komaf met een trekgewicht van 1600 kg. De strak gelijnde coupé-crossover levert 272 pk en kan snelladen met 150 kW (10-80 procent kost een halfuurtje). De bagageruimte van 410 liter is niet al te fors maar in de frunk kun je nog eens 15 liter kwijt. Vanaf 36.595 euro (januari 2025).

Wat is de beste caravantrekker met automaat?

Eigenlijk heeft bijna elke caravantrekker tegenwoordig een automatische versnellingsbak. Elke EV is bijvoorbeeld uitgerust met een automaat. Hetzelfde geldt voor een hybride caravantrekker met een stekker. En ook een full hybrid zonder stekker is altijd een automaat. Alleen bij een goede caravantrekker op benzine kom je nog wel eens een handbak tegen.



Welke elektrische caravantrekker heeft de meeste trekkracht?

Wie een flinke caravan heeft en toch op stroom naar zijn favoriete vakantiebestemming aan de Middellandse Zee wil, kan terecht bij de BMW iX. Die kost beduidend meer dan 50.000 euro, maar dan krijg je wel het hoogste trekgewicht van alle elektrische caravantrekkers, namelijk 2500 kg. De nieuwe BMW i5 kan 2000 kg aan, ook niet verkeerd.