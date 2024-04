Waarom een EV de droom (maar ook de nachtmerrie) van elke caravanbezitter is

Nieuws

Moet je nu wel of geen elektrische auto kopen als je vaak met de caravan op pad gaat? Veel mensen zijn huiverig vanwege gedoe met laden, maar EV's hebben één groot voordeel.



Veel elektrische auto’s zijn nog niet geschikt om als trekauto te dienen en hebben dan ook een aanhangergewicht van 0. Toch zijn er steeds meer EV’s die wél een aanhanger, vouwwagen en zelfs een caravan kunnen trekken. in 2022 werd de volledig elektrische Hyundai Ioniq 5 door de ANWB zelfs uitgeroepen tot trekauto van het jaar.



Voordeel elektrische trekauto

Met een aanhanger achter je auto is koppel (trekkracht) belangrijker dan vermogen. En dat is al direct bij het wegrijden beschikbaar met een elektrische auto. Ook hoef je niet te schakelen.

We testten dit zelf tijdens de Volkswagen Touareg Experience. We rijden met een plug-in hybride Volkswagen Touareg met een loodzware aanhanger met een Volkswagen ID.Buzz erop. In de EV-modus (waarbij de benzinemotor is uitgeschakeld) beklimmen we moeiteloos een spekgladde, steile helling. Geen centje pijn.

Nadelen elektrische trekauto

Als auto’s een zware aanhanger meetrekken, worden ze een stuk minder zuinig. Buiten de zware lading krijgt de combinatie ook te maken met een verhoogde luchtweerstand. Dit geldt voor auto’s met een verbrandingsmotor, en uiteraard ook voor elektrische auto’s. Met een EV als trekauto kan het actieradiusverlies oplopen tot 30 of zelfs 50 procent. Voor elektrische auto’s is dit extra vervelend, want de batterij opladen duurt lang en de actieradius van een EV is toch al lager dan die van een auto met een benzine- of dieselmotor.

Daarnaast kan het laden zelf problemen opleveren. De plekken van de laadstations langs de snelweg zijn meestal niet berekend op auto’s met een aanhanger. Het kan dan ook een hele klus zijn om je auto in zo’n vak te krijgen, zonder daarbij andere laders te hinderen. Ook op campings zijn er niet altijd laadmogelijkheden.

Conclusie

Momenteel zijn er dus nog wel wat uitdagingen voor de elektrische trekauto. Deze hebben voornamelijk te maken met de beperkte actieradius en laadproblemen. Beide problemen zijn echter goed oplosbaar in de toekomst. Zo zorgen nieuwe batterij-innovaties constant voor een grotere actieradius. Ook zullen er in de toekomst alleen maar meer laadplekken komen, ook op campings. Daartegenover blijft het grote voordeel van het directe koppel bestaan.



Ook zullen er steeds meer (betaalbare) EV's op de markt komen die geschikt zijn als trekauto. Momenteel leg je voor een elektrische auto met een serieus trekvermogen al snel 50 mille neer, maar er komen steeds meer auto's bij die ruim een ton mogen trekken. Daarbij worden elektrische auto's steeds goedkoper.