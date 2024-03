Nieuws

Rijden met een aanhanger bezorgt menig bestuurder angstzweetdruppels op het voorhoofd. Met elektronische hulpsystemen wordt het je tegenwoordig echter zo makkelijk gemaakt, dat iedereen met een aanhanger kan rijden. Maar is dat ook echt zo?

Het is bijzonder om mee te maken wat moderne auto’s allemaal kunnen met een loodzware aanhanger aan de trekhaak. Natuurlijk moet je geen caravan van 5 meter achter een stadsauto hangen, maar de bestuurder van een capabele trekauto als de Volkswagen Touareg maak je de pis niet snel lauw.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Volkswagen Touareg Experience

Dit demonstreert Volkswagen tijdens de Volkswagen Touareg Experience op het rijvaardigheidscentrum in Lelystad. Daar rijden we met de potige SUV over een spekgladde helling. Eerst zonder aanhanger om de boel te verkennen en vervolgens met een loodzware aanhanger met een Volkswagen ID.Buzz erop. De combinatie is goed voor een kleine 3500 kilo (later meer over het trekgewicht).



Meer artikelen als deze lezen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Halverwege de helling stoppen we even om de Touareg te pesten. De hill-hold zorgt ervoor dat de auto met de aanhanger van 3,5 ton zonder problemen op zijn plaats blijft staan. Dan geven we gedoseerd gas, de auto gebruikt torque vectoring om elk wiel van precies genoeg vermogen te voorzien en de grote SUV trekt zijn kostbare lading soepel naar boven.



Met Trailer Assist een aanhanger parkeren

Nu volgt een grotere uitdaging: een Touareg inparkeren met een paardentrailer erachter. Een enorm gepuzzel voor iemand zonder ervaring met aanhangers. Je loopt er tegenaan dat je andersom stuurt dan je gewend bent met achteruit rijden om de aanhanger te plaatsen.

De Trailer Assist-functie gaat ons helpen. Op het instrumentarium staat de Touareg afgebeeld met de trailer in zijn huidige positie. Met het hendeltje waarmee je normaal gesproken de spiegels verstelt, geef je op het beeldscherm precies aan in welke richting de aanhanger moet gaan (zie het schermpje in de afbeelding hierboven).

Hierna neemt de auto het over en maakt hij precies de juiste stuurbewegingen, waardoor de trailer onder de juiste hoek komt te staan. Dan vervolgt de Touareg rustig zijn weg naar achteren. Zo kunnen zelfs de groenste bestuurders een trailer plaatsen waar ze willen.

Rijbewijs met een aanhanger

Het mag duidelijk zijn: dankzij verschillende hulpsystemen is rijden met een aanhanger makkelijker dan ooit. Maar betekent dit dat iedereen die een Touareg koopt, met alle soorten aanhangers op pad kan en mag?



Allereerst is het belangrijk om te weten wat de wet hierover zegt. Met het standaardrijbewijs (rijbewijs B) zijn er twee regels. Je mag de weg op als je aanhanger maximaal 750 kilo weegt, of als de combinatie waarmee je rijdt maximaal 3500 kilo weegt. Dat betekent dat het leeggewicht plus het laadvermogen van de auto en de aanhanger niet boven deze grens mogen komen.

Komt de combinatie boven deze grens en is de aanhanger zwaarder dan 750 kilo, moet je minimaal rijbewijs B+ code 96 hebben. Hiervoor leggen bestuurders een examen af waarmee ze aantonen dat ze de capaciteiten hebben om met het extra gewicht om te gaan. Hiermee stijgt het maximaal toegestane gewicht van de auto met de aanhanger naar 4250 kilo.

Mocht dit nog niet genoeg zijn, dan kom je uit bij rijbewijs BE. Ook dit rijbewijs behaal je met een praktijkexamen en vergroot het maximaal toegestane gewicht van de combinatie naar 7000 kilo. De aanhanger mag maximaal 3500 kilo wegen.

Tips rijden met een aanhanger

Het gaat echter niet alleen om wat er in wet staat, maar ook om hoe je met een aanhanger omgaat. Voor bestuurders zonder enige ervaring is ook een compacte aanhanger van 750 kilo wennen. Daarom hebben we 7 tips opgesteld voor het rijden met een aanhanger: