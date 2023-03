Mazda CX-5 M Hybrid (2023) review: ook na de laatste facelift missen we nog één ding

Eh, de Mazda CX-5, die is toch pas gefacelift? Klopt, maar per modeljaar 2023 is er ook onderhuids iets veranderd. Hij kreeg een mild-hybridsysteem dat hem zuiniger maakt en er is een nieuwe uitvoering bij gekomen. Toch missen we nog steeds iets …

Wat is opvallend aan de Mazda CX-5 M Hybrid (2023)?

Goede vraag, want aan het uiterlijk is na de lichte facelift van 2022 niks gebeurd. Nou ja, bijna niks dan, want er is nu een nieuwe versie, Takumi genaamd. In tegenstelling tot de meeste suv’s, moet de Mazda CX-5 in Takumi-uitmonstering niks hebben van stoere ongespoten kunststof delen. De spatbordranden, dorpels en bumpers hebben dezelfde kleur als de rest van de auto. Ook geen poespas met donkergrijze of zwarte wielen, nee, hoogglans zilverkleur is wat de pot schaft. In 19 inch, dat dan weer wel. Zeker in het wit is de CX-5 daarmee een nette verschijning. De uitrusting is erg compleet, met leren meubilair, gestikte (kunst)koeienhuid op het dashboard en de deurpanelen, afgezet met stripjes houtmotief.

De Mazda CX-5 in Newground-trim was er al. Vanbuiten herken je hem aan zilverkleurige sierdelen, zwart lichtmetaal en geelgroene accenten in de grille. Die kleur komt aan de binnenkant terug in de stoelbekleding, maar rondom de ventilatieroosters heeft Mazda het gewaagde tintje op veler verzoek geschrapt.

Wat elektrificatie betreft moet de Mazda CX-5 het doen met mild-hybrid-ondersteuning. Niet met een startmotorgenerator van 48 volt, zoals de meeste merken, maar een bescheiden systeem van 24 volt. Daarmee daalt het benzineverbruik gemiddeld met 0,6 l/100 km en is de CO2-uitstoot met 13 g/km verminderd. Voor de CX-5 met 2,0-liter motor (165 pk) en handbak geeft Mazda nu een gemiddelde op van 6,5 l/100 km (1 op 15,4), in plaats van 6,8 l/100 km (1 op 14,7). Bij de versies met automaat en de 2,2-liter motor met 194 pk, zien we verbruiksdalingen in dezelfde orde van grootte. Bescheiden, maar in de jacht op de laatste grammetjes CO2 toch de moeite waard. Zeker in Nederland, waar de prijs voor een belangrijk deel door de CO2-uitstoot bepaald wordt.

Wat is goed aan de Mazda CX-5 M Hybrid (2023)?

Waar je in veel nieuwe auto’s wordt geïntimideerd door digischermen met de uitstraling van een zonnebank en ondoorzichtige bedieningssystemen, voel je je in de Mazda CX-5 meteen op je gemak. Het infotainmentdisplay is bescheiden en de knoppen voor de klimaatregeling zijn groot en zonneklaar. Mazda vindt aanraakschermen onveilig en zweert bij de bediening van het infotainment via draai-/drukknoppen op de tunnelconsole. Na enige gewenning kunnen we beamen dat het inderdaad minder afleidt.

Zolang je rustig aan doet, is het rijden met de Mazda CX-5 een zen-achtige ervaring. Op asfaltwegen horen we nauwelijks bandengeroffel en op onverhard moeten we ons best doen om opspattende steentjes te horen.

De motor gedraagt zich al even onverstoorbaar. Je kunt het toerental heel ver laten zakken, zonder dat viercilinder zich verslikt of je brommend van ongenoegen op je schakelschouder tikt. Zenner dan de zenste yogales rijden we van rotonde naar rotonde. Schakelen doen we voornamelijk omdat de handgeschakelde zesbak zo’n ontzettend fijn apparaat is.



De ruimte, de besturing en het onderstel van de CX-5 zijn sinds 2022 niet aangepast, maar dat was ook niet nodig. De besturing biedt voldoende gevoel, het onderstel is stevig doch comfortabel en houdt het overhellen in bochten binnen de perken. Volgens Mazda is het zwaartepunt nu gunstiger dankzij de lithium-ion batterij van het mild-hybridsysteem die onder de bijrijdersstoel ligt. Wat binnen- en bagageruimte (522 liter) betreft, hoeft de Mazda CX-5 zich na zeven jaar nog altijd niet te schamen.

Wat kan beter aan de Mazda CX-5 M Hybrid (2023)?

Zowel de 2,0-liter als de 2,5-liter benzinemotor is opvallend soepel en vergevingsgezind. De sprinttijden vanuit stilstand zijn nog wel oké (van 9,2 tot 10,7 s). Wat beide benzinemotoren daarentegen node missen, is trekkracht bij lage toerentallen. Nu vrijwel alle concurrenten je verwennen met turbomotoren en plug-in hybrides waarbij het koppel je om de oren vliegt, moet je het bij de Mazda CX-5 nog doen met 213, respectievelijk 263 Nm. En dat is nog niet eens het ergste: de maximum trekkracht komt pas vrij bij 4000 tpm. Van je rijinstructeur leer je tegenwoordig dat je al 1000 toeren eerder moet opschakelen, maar dan gebeurt er gevoelsmatig echt he-le-maal niks. De verklaring van dit wat ouderwetse motorkarakter is simpel: Mazda weigert om zijn benzinemotoren van een turbocompressor te voorzien.

Wil je meer prestaties, dan zul je flink gas moeten geven en juist veel moeten schakelen. Alleen gaat de anders zo rustige motor juist vrij lawaaiig en rauw te werk. En de automaat dan? Die maakt de auto er niet rustiger of vlotter op. Sterker nog, wij vonden de handgeschakelde CX-5 met de basismotor fijner rijden dan de krachtigste versie met automaat.

Wanneer komt de Mazda CX-5 M Hybrid (2023) naar Nederland en wat is de prijs?

Rond half april staat de vernieuwde Mazda CX-5 M Hybrid (2023) bij de Nederlandse dealer. Voor de basisversie Center Line met 165 pk en handbak vraagt hij 38.190 euro. Klimaatregeling, 17-inch lichtmetaal, led-koplampen en een in drie delen neerklapbare achterbank zijn bij de prijs inbegrepen Voor 2000 euro extra krijg je het Connectivity & Convenience Pack. Dat behelst onder meer parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, draadloze smartphone-integratie en een navigatiesysteem. De Advantage-uitvoering (vanaf 42.190 euro) voegt hier 19-inch wielen, een head-up display, keyless entry en verkeersbordherkenning aan toe, evenals een draadloze oplaadmogelijkheid voor je smartphone. Nog meer luxe en veiligheid krijg je in de Exclusive-Line (43.090). De CX-5 met de sterkere 2,5-liter motor en standaard zestrapsautomaat is er vanaf 45.390 euro. Vierwielaandrijving (alleen in combinatie met de 2.5) behoort tot de mogelijkheden vanaf 58.440 euro (Exclusive Line).

Uitrusting e-SKYACTIV G 165 M Hybrid e-SKYACTIV G 194 M Hybrid aut. Centre-Line 38.190 45.390 Advantage 42.190 49.390 Newground 43.190 49.300 Exclusive-Line 43.090 50.290 Homura 44.890 52.090 Takumi 46.440 53.640 Automaat 2500 - AWD - 8150 (vanaf Exclusive Line)

Wat vind ikzelf van de Mazda CX-5 M Hybrid (2023)?

Zolang je geen haast hebt, is de Mazda CX-5 een bijzonder aangename auto. Hij is stil, compleet uitgerust, heeft een prettige besturing en een heerlijke handbak. En als je er netjes mee rijdt, komen de motoren heel dicht in de buurt van het opgegeven benzineverbruik – wat dat betreft doen Mazda’s het beter dan veel concurrenten die wel turbomotoren gebruiken.

Maar dat is niet de enige reden dat Mazda afziet van turbocompressoren op benzinemotoren. Ze maken de aandrijflijn volgens de Japanners te complex, storingsgevoelig en zwaar. Daarin hadden ze misschien ooit een punt, maar de huidige generatie turbomotoren is behoorlijk betrouwbaar. En belangrijker: ze zijn veel aangenamer in het gebruik dan ongeblazen viercilinders. Zeker bij een relatief zware auto als de Mazda CX-5 (1567-1670 kg).

Des te opmerkelijker vind ik het dat de Mazda CX-5 aanhangers mag trekken, in gewicht variërend van 1800 tot 2000 kilo. Ik moet er persoonlijk niet aan denken om op de autobahn te moeten invoegen met zo’n combinatie.