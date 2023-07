Aankooptips Mazda CX-5 (2012-2017): problemen, uitvoeringen en betrouwbaarheid

Innovatieve techniek heeft de reputatie storingsgevoelig zijn. Dat dit ook anders kan, bewijst onder meer de Mazda CX-5, het eerste model van Mazda met het Skyactiv-label. De suv laat maar zelden een betrouwbaarheidssteekje vallen, toch heeft Mazda’s eigenzinnigheid ook nadelen.



Wanneer Mazda zijn eerste suv-nieuwe-stijl introduceert, is de downsizing-trend in volle gang. Automotoren krijgen een kleinere inhoud, minder cilinders en een turbo mag het vuile werk opknappen. Volgens de industrie is dit dé manier om auto’s zuiniger te maken en dus de CO2-uitstoot te verlagen. Mazda kiest voor een eigen benadering.



Skyactiv-techniek debuteert bij CX-5



De Mazda CX-5 geeft in 2012 niet alleen met het Kodo-design (‘de ziel van beweging’) de nieuwe richting aan die Mazda inslaat. Ook technisch gooien de Japanners het over een andere boeg: de Skyactiv-motoren doen hun intrede. Deze hebben ‘gewoon’ vier cilinders en een relatief forse inhoud. Verder combineren ze een lichte constructie met een hoge compressieverhouding en directe benzine-­inspuiting. Een van de redenen om niet voor turbomotoren te kiezen, is volgens Mazda dat deze ingewikkelder, zwaarder en onderhoudsgevoeliger zijn. Klinkt mooi, maar is Mazda’s benadering dan wel zaligmakend?

Verkoopcijfers Mazda CX-5 (2012-2017)



Van 2012 tot en met 2017 (het jaar dat de tweede generatie CX-5 op de markt komt) laat de CX-5 een vrij constant verkoopresultaat zien. Jaarlijks kiezen globaal tussen de 2600 en 3500 Nederlanders voor Mazda’s nieuwkomer. Daarmee is de CX-5 in Nederland ook verreweg de best­verkochte Mazda. De Mazda 3 volgt in die jaren op forse afstand. In verkoopaantallen zijn de Nissan Qashqai, de Kia Sportage en de Renault Kadjar de belangrijkste concurrenten.



Welke varianten van de Mazda CX5 zijn er allemaal?

Het motorenaanbod van de Mazda CX-5 is overzichtelijk. Aanvankelijk kan de consument kiezen tussen een 2,0-liter benzinemotor (165 pk) en een 2,2-liter diesel met 150 of 175 pk. De benzineversie en de krachtigste diesel zijn ook te koop met vierwielaandrijving, altijd gekoppeld aan een zestraps automaat.

Facelift Mazda CX-5 in 2015



Bij de facelift van 2015 voegt Mazda een 2,5-liter benzinemotor met 192 pk aan het gamma toe. Standaard in combinatie met 4x4 en een automatische transmissie. Uiterlijk is de vernieuwde Mazda CX-5 herkenbaar aan een strakkere grille met horizontale spijlen, en aan de ledverlichting voor en achter. ­Verder zijn er nieuwe lichtmetalen wielen om uit te kiezen. Aan de binnenkant springt vooral de modernere middenconsole met elektronische handrem in het oog. Verder claimt Mazda dat de stoelen zijn verbeterd en dat het banden- en windgeruis zijn verminderd.

Import tweedehands CX-5



De CX-5 in basistrim draagt de toevoeging TS, daarboven komen de Skylease, de TS+, de Skylease GT en de meest luxe versie is de GT-M. S’jes zul je niet veel aantreffen op Marktplaats.nl, de uitvoeringen TS, TS+ en Skylease zijn er des te meer. Veel van de luxe, vierwielaangedreven GT-M’s zijn ge­­ïmporteerd. Ze proberen je te verleiden met zaken als elektrisch verstelbare stoelen, een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera en soms een crèmewit leren interieur.

Problemen en betrouwbaarheid Mazda CX-5

Als het gaat om betrouwbaarheid, kent de Mazda CX-5 weinig zwakke punten. Zijn grootste handicap is het karakter van de (turboloze) benzinemotoren. Als je van opschieten houdt, zul je bij de handgeschakelde CX-5 2.0 flink aan de bak moeten. Letterlijk. Het maximumkoppel is met 208 Nm al niet hoog, maar erger is dat het pas bij 4000 tpm vrijkomt. Vooral in bergachtig vakantiegebied is dit een serieus ­minpunt. Bij de versie met 2,5-litermotor is het maximumkoppel hoger (256 Nm) en eerder beschikbaar (vanaf 3250 tpm). Vergeleken met moderne turbomotoren houdt dat nog steeds niet over. Maar doordat de standaard zestrapsautomaat je de schakelarbeid uit handen neemt, is het minder hinderlijk, al is de automaat zelf geen toonbeeld van raffinement.

Motorproblemen Mazda CX-5



Hoewel de benzinemotoren vaak hard moeten werken, kennen ze weinig problemen. Het is zelfs zo dat een zachte aanpak (korte stukjes, lage toerentallen) kan zorgen voor inwendige vervuiling. Sommige diesels kregen last van verdunning van de motorolie via het roetfilter, wat extra slijtage oplevert. Daarnaast noemt een enkele dieselrijder defecten aan de nokken­­as, de turbo en de oliepomp.



Massa-aansluiting



Een ander euvel dat zich - onafhankelijk van de motor - soms voordoet, is een verstopte kachelradiateur. In dat geval zal de verwarming alleen koude of lauwe lucht naar binnen blazen. Zet de verwarming bij een proefrit in de warmste stand om dit te checken, want reparatie is arbeidsintensief en dus prijzig.

Als een Mazda CX-5 ineens niets meer doet, hoeft dat geen reden te zijn om de Wegenwacht te bellen. Meestal is het massa-­aansluiting op de veerpoot aan bestuurderszijde losgetrild. Even vastzetten en klaar is Kees. Een niet-werkend navigatiesysteem is slechter nieuws. Als een reset niet helpt, kan de auto zomaar aan een nieuw systeem toe zijn - een grap die in de duizenden euro’s kan lopen.

Onder het kopje ‘klein leed’ scharen we de klachten over trillende buitenspiegels en de gevoeligheid van de CX-5 voor het type banden. Sportieve, harde banden zorgen voor duidelijk meer afrollawaai dan rubber van een zachtere soort.

Hoeveel kost een leuke Mazda CX-5 (2012-2017)?

Wetende dat de eerste generatie van de Mazda CX-5 al elf jaar geleden debuteerde, schrikken we van de prijzen. Tweedehands CX-5'en op Marktplaats voor minder dan 10.000 euro, hebben meestal een dieselmotor en een kilometerstand die overeenkomt met vijf à zes rondjes om de aarde. Een Mazda CX-5 op benzine met 100.000 tot 150.000 kilometer op de teller kost 15.000 tot zo’n 16.000 euro. Dan hebben we het over auto’s uit 2012 en 2013. Wil je een tweedehands CX-5 van na de facelift met een redelijke kilometerstand, reken dan op vanafprijzen van 16.500 tot 17.000 euro. Je mag de Japanner dus best waardevast noemen.



Mazda CX-5 als caravantrekker



Ondanks zijn slecht gevulde koppelkelder, is de Mazda een geliefde caravantrekker. Toch lezen we op caravanfora ook de nodige kritiek. De meeste CX-5-rijders met caravan geven aan dat je bergopwaarts echt tijdig moet schakelen, wil je niet stilvallen of - erger nog - je koppeling verbranden. Anderen geven zelfs aan dat ze hun CX-5 willen inruilen voor een auto met turbomotor.



Liever wat meer power en 4WD



Ook al mag de handgeschakelde CX-5 met tweelitermotor op papier 1800 kilo trekken, toch raden wij caravanners aan om voor een gebruikte CX-5 Skyactiv-G 192 te gaan. Door de combinatie van de standaard automaat en de vierwielaandrijving is dit simpelweg een veel betere trekauto die voor een relaxtere reis zorgt. Wel zit je met de keus voor de krachtigste CX-5 automatisch vast aan een auto van een later bouwjaar (vanaf 2015). Daarvan beginnen de prijzen bij circa 19.000 euro. Ook ben je maandelijks meer geld kwijt aan wegenbelasting en benzinekosten.



De beste CX-5 voor een caravan heeft een dieselmotor



De beste CX-5 om een aanhanger te trekken is er eentje met dieselmotor. Alleen betaal je je daarvoor helemaal scheel aan de wegenbelasting. Bovendien is het aanbod op Marktplaats.nl uiterst gering en zijn de vraagprijzen stevig. Tenminste, als je een auto met een redelijke kilometerstand zoekt. Een CX-5 Skyactiv-D uit 2012 of 2013 met ongeveer 160.000 kilometer op de teller, kost nog altijd 14.000 tot 15.000 euro.