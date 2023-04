Caravanvakantie? Kies uit deze 5 populairste trekauto's en caravans van Nederland

De zomervakantie zit eraan te komen en dus is Nederland weer massaal op zoek naar goede caravantrekkers en verse caravans. Op Marktplaats.nl zochten wij naar tweedehands exemplaren van de populairste trekauto’s en caravans van dit moment. Maar niet voordat we wat tips met je hebben gedeeld.

Als je een beginnende caravanner bent, dan kunnen we ons voorstellen dat je het een heel gedoe vindt om de meest geschikte auto voor je nieuwe hobby te vinden. Om je een hoop gegoogle en vierkante ogen te besparen, zijn wij te rade gegaan bij ACSI Freelife. Het kampeerdersplatform houdt elk najaar een enquête onder caravanliefhebbers. Hun wordt onder meer gevraagd naar het merk en model auto dat ze bezitten. Begin 2023 meldde ACSI dat de Mazda CX-5 voor het vijfde jaar op rij de populairste caravantrekker van Nederland is. Gezien onze test­ervaringen met de Japanner, hebben wij daar onze vraagtekens bij. Ach, misschien zijn die blije CX-5-rijdende caravanners allemaal rustige, relaxte types. Of ze hebben allemaal een Mazda CX-5 met turbo­diesel­motor ...

Caravanners zijn dol op suv's



Nederlandse caravanfans blijken een sterke voorkeur te hebben voor suv’s. De enige niet-suv in de toplijstjes met meest voorkomende caravantrekkers is de Renault (Grand) Scénic.

Wat hun maximale trekgewicht betreft, laten de favoriete trekauto’s indrukwekkende cijfers zien. Met een maximaal (geremd) caravangewicht van 1500 kg is de Nissan Qashqai nog het meest bescheiden.



Welk rijbewijs voor de caravan? Let op het gewicht!



Heb je een gewoon B-rijbewijs? Bedenk dan dat het maximale totaalgewicht van de ­combinatie niet hoger mag zijn dan 3500 kg. Dat is dus inclusief het gewicht van de ­inzittenden en de bagage in de auto en de complete inventaris van de caravan. Zeker als daar een voortent bij zit, moet je al snel 200 kilo bij het leeggewicht optellen. Tot 4250 kg kun je toe met rijbewijs B+, daarboven heb je zelfs B-E nodig.

Geen trekhaak? Niet per se een nadeel



Als je op zoek gaat naar een caravantrekker, is het natuurlijk handig als de auto van jouw keus een trekhaak heeft. Toch is het niet per se een nadeel als die er niet onder zit. Dan weet je tenminste zeker dat de aandrijflijn niet is mishandeld. Want er zijn nog altijd bestuurders die hun caravan stelselmatig te zwaar beladen, de koppeling te veel laten slippen en de motor met een te laag toerental bergopwaarts sturen.

Bestverkochte caravans



De caravans in dit artikel hebben we gekozen uit de bestsellerlijsten van de af­gelopen twee jaar. Ze zitten grofweg in de vierenhalvemeterklasse, worden aange­boden door gerenommeerde bedrijven, maar vreemd genoeg krijg je bij niet allemaal garantie. Wat ons bij alle caravans opvalt, is dat de vraagprijzen veelal hoger zijn dan de oorspronkelijke catalogusprijs (exclusief accessoires). Blijkbaar is de vraag zo enorm dat de markt dit toelaat.

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G 192 4WD - € 21.880 + Fendt 465 TG Bianco - € 24.750

Deze tweedehands Mazda CX-5 uit 2015 mag dan van de vorige generatie zijn, de ongeoefende autospotter heeft dat echt niet in de gaten. Het betreft trouwens de allerdikste CX-5 die leverbaar was. Dat betekent dat-ie over de krachtigste motor beschikt, gekoppeld aan een zestrapsautomaat en vierwielaandrijving. Dat lijkt ons voldoende om een Fendt 465 Bianco (1250 kg) fatsoenlijk van z'n plek te krijgen. In de Mazda (101.981 km op de teller) beschik je over alle mogelijke luxe, inclusief prachtig crèmekleurig leer. De vraag is wel hoe dat eruitziet na een verregende vakantie op een modderige camping ... Gelukkig is het strakke caravan­interieur gemakkelijk schoon te houden, want het oogt nog als nieuw. Dat mag ook wel, want de aanbieder vraagt er meer voor dan er in 2016 op het prijskaartje stond. Dat was dan wel zonder luifel en mover, maar toch ...

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI - € 23.900 + Dethleffs C'Joy 460 LE - € 18.250



Ook bij dit koppel zie je dat een caravan betere investering is dan een auto. Want hoewel de voortent, de mover en de fietsendrager niet bij de nieuwprijs van de Dethleffs C’Joy (ca. 15.500 euro) waren inbegrepen, kun je allesbehalve van een waardevermindering spreken. Ondanks zijn vrolijke naam, vinden we de caravan vanbinnen nogal zakelijk. Dat ligt niet alleen aan de afstandelijke slaapopstelling met twee losse bedden, maar ook aan de donkere vloer. Het zal de Volkswagen Tiguan-­rijder worst zijn, want die is gewend aan een zakelijk ontwerp. Ook qua gewichtsverhoudingen is dit een prima stel. Want het koppel van de TSI-­motor (met distributieriem!) in deze gebruikte Volkswagen Tiguan mag dan relatief bescheiden zijn, het komt al bij 1750 tpm vrij. Dat is erg lekker als je de maximaal 1200 kg wegende C’Joy berg­opwaarts moet sleuren. Ook de ruime achterbank en de giga kofferbak van 615 liter maken de Volkswagen Tiguan tot een ideale vakantieauto.

Renault Grand Scénic 1.3 TCe - € 25.940 + Hobby Excellent 460 UFe - € 26.950

Als enige mpv is deze tweedehands Renault Grand Scénic de witte raaf van dit gezelschap. Vanwege de toevoeging Initiale Paris aan de modelnaam, verwacht je luxe en een beetje blingbling. En die krijg je ook. Kijk maar naar de grote 20-inch (!) wielen, het glimmend zwarte dak en de tweekleurige leren bekleding. En ondanks zijn compacte afmetingen legt de viercilinder wel mooi 160 pk en 270 Nm op straat. Dat vraagt om een bijpassende caravan. Nou, dat is deze Hobby Excellent uit 2021 ook. Het interieur glimt je tegemoet en is uitgevoerd met blitse, indirecte ledverlichting en een Frans bed (smal tweepersoons matras met afgeronde hoek). Hoewel de aankleding nogal smaakgevoelig is, waarderen we dat het toilet en de wastafel in gescheiden ruimten zijn ondergebracht. Maar de grootste traktatie is misschien wel de – voor caravanbegrippen – enorme koelkast. Geen wonder dat dit een bestseller is.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost - € 21.900 + Adria Adora 572 UT - € 34.750



Dat we van alle tweedehands Fords Kuga op Marktplaats juist deze hebben uitgekozen, dankt-ie aan zijn gave koperkleur en sportieve aankleding. Maar voordat we tot aankoop overgaan, moeten we wel even babbelen over de garantie. Want drie maandjes voor deze vraagprijs, dat kan natuurlijk niet. Op de Mazda CX-5 hierboven krijg je trouwens nul maanden, maar ja, da’s wel een Mazda ... Verder is de Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line een fijne auto met goede rij­eigenschappen, adequate prestaties en een ruime achterbank. Maar de Adria Adora laat zien hoe het écht moet. Een prachtig strakke inrichting met veel wit, een slimme keukenindeling, een douche en een panoramaraam aan de voorkant. Gaaf! Een luifel, voortent en mover maken het verhaal af. Dit is wegwezen zonder inpakken, want alles is al aan boord. Nou ja, behalve je tandenborstel en onderbroek dan. Alleen die prijs ... Zelfs met twee jaar garantie is die wel erg fors.

Nissan Qashqai DIG-T 160 - € 23.630 + Knaus Sport 450 FU - € 18.950

Als je dan toch zo nodig een tweedehands midi-suv wilt, ga dan voor het origineel – een gebruikte Nissan Qashqai dus. De Qashqai was in 2007 immers de grondlegger van dit segment. Deze gefacelifte Qashqai Tekna+ met 163 pk is de dikste Qashqai die je in 2018 kon kopen. Alles zit erop en eraan, inclusief een arsenaal aan veilig­heids­systemen, alleen luchtafweergeschut ontbreekt. Maar eigenlijk vinden we de geblokte leren bekleding nog het gaafst. Wie in deze spetter op de camping arriveert en ook nog een Knaus Sport 45 FU (met lichtmetalen wielen!) aan de haak heeft, oogt bewonderende blikken. Behalve van dat stel met de Ford Kuga en de Adria dan. Geinig is dat de blauwe bekleding van de gezellige rondzit mooi bij de carrosserie van de Nissan Qashqai kleurt. De Knaus heeft een stabilisator voor een extra veilige weg­ligging op de autoroute en een mover voor op de camping. Een wasruimte met cassettetoilet en een groot dakluik zijn eveneens present.