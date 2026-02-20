Android Auto in 2026: instellen, gebruiken, tips en problemen oplossen

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Android Auto in 2026: instellen, gebruiken, tips en problemen oplossen

Gebruik jouw favoriete Android-apps veilig onderweg met behulp van Android Auto. Deze beginnersvideo behandelt het instellen en gebruiken van Android Auto en geeft handige tips.

Onderstaande video is gemaakt door onze collega’s van Android Planet. Met behulp van een BMW iX1 leggen ze uit hoe je Android Auto instelt op je telefoon en je auto – verbonden met een kabeltje of volledig draadloos.

Daarna kun je apps van je telefoon veilig gebruiken op het beeldscherm van je auto. Je bedient ze met het touchscreen op het dashboard én de knoppen op het stuur. Dat zie je ook in de video, gedemonstreerd met het stuur van de iX1.

Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease.

Ontdek ‘m nu

Populairste Android Auto-apps

De populairste Android Auto-apps draaien om navigatie, muziek, podcasts en chatten. De BMW iX1 mag dan een ingebouwd navigatiesysteem hebben, jouw auto heeft dat misschien niet. Android Auto maakt het super makkelijk om Google Maps of Waze op het touchscreen van je auto te toveren, zodat je toch over routebegeleiding beschikt.

Android Auto in 2026: instellen, gebruiken, tips en problemen oplossen
Android Auto in 2026: instellen, gebruiken, tips en problemen oplossen

De belangrijkste apps voor muziek en podcasts zijn Sportify, MyTuner Radio, en Audible, Pocket Casts en Podcast Addict. WhatsApp werkt ook met Android Auto, net als Telegram en Messenger.

De Android Auto-tips in de video (vanaf 5:16) laten je zien hoe je jouw favoriete apps bovenaan zet, zodat je niet hoeft te scrollen. En je ziet ook hoe apps ingrijpen wanneer je ze gebruikt tijdens het rijden.

Lees ook Door deze ontwikkeling kan BMW hét EV-merk van de toekomst worden
Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease.

Ontdek ‘m nu
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Meesterlijk!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact