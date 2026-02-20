Android Auto in 2026: instellen, gebruiken, tips en problemen oplossen

Nieuws

Gebruik jouw favoriete Android-apps veilig onderweg met behulp van Android Auto. Deze beginnersvideo behandelt het instellen en gebruiken van Android Auto en geeft handige tips.

Onderstaande video is gemaakt door onze collega’s van Android Planet. Met behulp van een BMW iX1 leggen ze uit hoe je Android Auto instelt op je telefoon en je auto – verbonden met een kabeltje of volledig draadloos.

Daarna kun je apps van je telefoon veilig gebruiken op het beeldscherm van je auto. Je bedient ze met het touchscreen op het dashboard én de knoppen op het stuur. Dat zie je ook in de video, gedemonstreerd met het stuur van de iX1.

Populairste Android Auto-apps

De populairste Android Auto-apps draaien om navigatie, muziek, podcasts en chatten. De BMW iX1 mag dan een ingebouwd navigatiesysteem hebben, jouw auto heeft dat misschien niet. Android Auto maakt het super makkelijk om Google Maps of Waze op het touchscreen van je auto te toveren, zodat je toch over routebegeleiding beschikt.

De belangrijkste apps voor muziek en podcasts zijn Sportify, MyTuner Radio, en Audible, Pocket Casts en Podcast Addict. WhatsApp werkt ook met Android Auto, net als Telegram en Messenger.

De Android Auto-tips in de video (vanaf 5:16) laten je zien hoe je jouw favoriete apps bovenaan zet, zodat je niet hoeft te scrollen. En je ziet ook hoe apps ingrijpen wanneer je ze gebruikt tijdens het rijden.