Door deze ontwikkeling kan BMW hét EV-merk van de toekomst worden

BMW test in Duitsland een prototype van de i7 met de ‘heilige graal onder de batterijen’: de solid-state batterij. De veelbelovende techniek is nog in ontwikkeling, maar een samenwerking met een grote partij kan daar snel verandering in brengen.

BMW werkt al langer samen met de Amerikaanse start-up Solid Power aan deze nieuwe accutechniek, maar haalt er nu nog een zwaargewicht bij: Samsung SDI. Deze Koreaanse batterijgigant moet helpen om de veelbelovende maar complexe solid-state cel verder te ontwikkelen en te testen. Solid Power levert de belangrijkste bouwsteen, het vaste elektrolyt, terwijl Samsung SDI de cellen daadwerkelijk gaat produceren.

Wat maakt deze batterij zo bijzonder?

De meeste elektrische auto’s halen hun energie uit een lithium-ionbatterij met een vloeibaar elektrolyt. Bij een solid-state batterij wordt de vloeibare elektrolyt vervangen door een vaste stof. Daardoor is hij veiliger (geen lekkage of brandgevaar) en gaat hij langer mee. Bovendien kan zo’n batterij meer energie opslaan, wat de actieradius vergroot. Deze technologie wordt gezien als de volgende stap na de huidige lithium-ionbatterijen.

Meer vermogen, minder risico

Volgens Solid Power kan zijn batterij met een silicium-anode tot 390 wattuur per kilogram leveren – fors meer dan de 200 tot 300 Wh/kg die gangbaar is in moderne EV’s. Met een lithium-anode zou dat zelfs kunnen oplopen tot 440 Wh/kg. Op papier dus flinke winst, maar die hoge energiedichtheden zijn voorlopig nog toekomstmuziek. De echte uitdaging zit in het opschalen van de productie.

BMW houdt het nog bij testauto’s

Voorlopig gebruikt BMW de nieuwe batterij alleen in zogeheten evaluatievoertuigen. Daarmee kan het merk onderzoeken hoe de cellen zich houden bij dagelijks gebruik en in verschillende weersomstandigheden. Of de samenwerking met Samsung SDI uiteindelijk leidt tot grootschalige productie, moet nog blijken.

Niet de enige

BMW is niet de enige die werkt aan de batterij van de toekomst. Onder andere Stellantis, Volkswagen, Toyota en BYD zijn druk bezig aan de solid state-batterij met verschillende partners. Grote rivaal Mercedes reed zelfs al met een prototype in één ruk van Stuttgart naar Malmö (zie artikel hieronder).