BMW valt terug op oude uitvinding om zijn nieuwe EV’s te pushen

Nieuws

Bronnen binnen BMW fluisteren dat grote EV-modellen zoals de iX5 en i7 hulp gaan krijgen van een kleine benzinemotor. Het idee van een range extender die benzine omzet in stroom, zagen we in 2013 al bij de BMW i3.

BMW overweegt een range extender in zijn grote elektrische modellen te lepelen. Volgens bronnen van Bloomberg zijn de BMW i7 (een grote elektrische sedan) en de BMW iX5 (een forse elektrische SUV) groot genoeg om een kleine benzinemotor in te plaatsen, zonder het hele platform in de war te schoppen.

Zo’n range extender dient alleen als generator voor de batterij. Hij verandert benzine in stroom wanneer er geen laadpalen op de route liggen of de bestuurder geen tijd (of zin) heeft om op te laden.

De range extender drijft niet de wielen aan – dat is en blijft de taak van de elektromotor(en). Aangezien hij niet in verbinding hoeft te staan met de wielen, komt de plaatsing van het benzinemotortje in de auto minder nauw.

Range extender kwam en verdween bij BMW i3

De huidige BMW i7 heeft een batterij van 101,7 kWh en een actieradius van ongeveer 600 kilometer, dus je kunt je afvragen wat de meerwaarde is van zo’n range extender. BMW heeft zelfs al eerder met dit bijltje gehakt, want de BMW i3 was ook een EV die je kon bestellen met range extender (de i3 REX). Maar toen de i3 steeds grotere batterijen kreeg, heeft BMW op een gegeven moment besloten dat de actieradius toereikend was. Daarom werd de i3 met 42 kWh niet geleverd als REX.

Op de hoogte blijven van het laatste autonieuws en een gerucht hier en daar? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Als BMW in 2018 al besloten heeft dat een batterij van 42 kWh voor genoeg range zorgt, waarom krijgt een moderne EV met circa 100 kWh dan toch een range extender? Het antwoord is simpel: China. De Duitsers willen auto’s aan de Chinese man (of vrouw) brengen en zien dat BYD goede zaken doet met zijn range extender-EV’s.

Voorlopig zijn dit alleen geruchten, maar nu weet je wel wat er speelt als de volgende grote elektrische BMW plotseling twee klepjes heeft: een laadpoort én een tankopening.