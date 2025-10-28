Laat je niet voor de gek houden door deze nieuwe BMW

Nieuws

Onze spionagefotograaf heeft de nieuwe BMW X5 al op de weg gespot. Op de eerste foto’s zien we duidelijk invloeden van BMW’s nieuwe Neue Klasse-design, maar schijn bedriegt …

De nieuwe X5, intern bekend als G65, lijkt op het eerste gezicht volledig in lijn met BMW’s toekomstvisie. De platte lichtunits, ranke proporties en hoekige grille doen sterk denken aan de Vision Neue Klasse X, het studiemodel dat de elektrische generatie van BMW inluidt. Maar onder dat moderne jasje gaat nog altijd het vertrouwde CLAR-platform schuil, dat geschikt is voor zowel benzine- als elektromotoren.

BMW houdt ons een beetje voor de gek

We voelen ons een beetje voor de gek gehouden. De nieuwe BMW X5 lijkt op het eerste gezicht een compleet nieuw model, maar in werkelijkheid is het vooral een doorontwikkeling van de huidige generatie. De elektrische iX5 die hiervan wordt afgeleid krijgt wel de nieuwste elektrische aandrijflijn van BMW, maar blijft gebouwd op een platform dat al jaren meegaat.

Nieuwe BMW X5 groter dan ooit

De testauto oogt een stuk langer en breder dan de huidige X5. Het silhouet verraadt een verlengde wielbasis, met een opvallend dubbel raam in de achterportieren en mogelijk een extra zijruit achter de C-stijl. De koplampen en grille, hoewel nog deels verhuld, zijn duidelijk geïnspireerd op de Neue Klasse X. Zelfs de verzonken deurgrepen lijken rechtstreeks van de conceptauto te komen.

Ook als EV: BMW iX5

De productie van de nieuwe X5 start eind 2026 in Spartanburg, South Carolina. Naast benzine- en dieselversies komt er ook een volledig elektrische variant, de iX5. Dit wordt geen waterstofauto, zoals de experimentele iX5 uit 2019, maar een volwaardige batterij-elektrische SUV.

Tussen twee werelden

Opmerkelijk is dat BMW voor dit model niet kiest voor het hypermoderne Neue Klasse-platform, maar vasthoudt aan de bestaande CLAR-basis. Zo presenteert het merk een auto die eruitziet als de toekomst, maar onderhuids nog gewoon van nu is.

