Nieuwe BMW X5 (2026): Nederlanders die kicken op veel pk's zijn het goedkoopst uit

Nieuws

De vijfde generatie van de BMW X5 lijkt geen steek meer op zijn voorgangers. De zwakste broeder heeft 313 pk, maar is bijna 40.000 duurder dan de versie met 578 pk.

Na de BMW iX3 en de i3 is de nieuwe BMW iX5 het derde model dat het Neue Klasse-design omarmt. Ook technisch gaat er veel op de schop, maar niet gevreesd … De zescilinder lijnmotoren blijven en qua vermogen hoef je allesbehalve op een houtje te bijten.

Met de nieuwsbrief blijf je bij over de nieuwe BMW X5!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Naast benzine-, diesel- en plug-in hybride-varianten introduceert BMW voor het eerst een volledig elektrische iX5. Die heeft liefst 578 pk, desondanks neemt-ie de minst grote hap uit je bankrekening. Later volgt bovendien de langverwachte waterstofversie – de keuze wordt dus reuze.

De nieuwe X5 profiteert volop van technologie die BMW eerder introduceerde met de Neue Klasse-modellen. Dat is onder meer zichtbaar aan het nieuwe digitale dashboard, de vernieuwde bediening en de elektrische aandrijftechniek.

Bereik elektrische BMW iX5: meer dan 800 km

De elektrische BMW iX5 maakt gebruik van de zesde generatie eDrive-technologie. Dat betekent 800V-architectuur, bidirectioneel laden en nieuwe cilindrische accucellen. Volgens BMW haalt de iX5 60 xDrive een WLTP-actieradius tot 845 kilometer, waarmee hij direct aanhaakt bij de koplopers in zijn segment.

Eindelijk: X5 op waterstof

Later verschijnt ook de BMW iX5 Hydrogen. Die krijgt een derde generatie brandstofcel, nieuwe platte waterstoftanks en een compacte hoogspanningsaccu. BMW spreekt over een actieradius tot 750 kilometer. Wanneer en waar de waterstofvariant precies op de markt komt, is daarentegen niet bekendgemaakt.

Mild hybrides en PHEV's

Ook liefhebbers van conventionele aandrijving kunnen weer terecht bij de nieuwe X5. Het aanbod omvat benzine- en dieselmotoren met 48V mild hybrid-techniek en plug-in hybrides. Wanneer de nieuwe X5 november 2026 op de markt komt, kun je naast de elektrische iX5 kiezen uit de X5 40 xDrive en de X5 40d xDrive.



De eerste heeft een mild hybride-aandrijflijn, waarbij een 3,0-liter zescilinder lijnmotor hulp krijgt van 48V-startgenerator. Die combinatie levert een vermogen op van 400 pk, het koppel bedraagt 580 Nm. Samen zijn ze goed voor een honderdsprint van 5,3 seconden en een begrensde top van 250 km/h.

Nieuwe X5 ook weer met diesel

Je verwacht het misschien niet, maar BMW levert de nieuwe X5 gewoon weer met een dieselmotor. Bij die 40d xDrive ligt eveneens een zes-in-lijn met een inhoud van drie liter onder de kap, ondersteund door mild hybride-techniek. Het gecombineerde powerpack levert 313 pk op en het koppel piekt bij 680 Nm. De X5 op ‘duivelssap’ sprint in 6,1 tellen naar de honderd en haalt een top van 230 km/h.

Prestaties elektrische iX5

De elektrische iX5 gaat daar dik overheen. We noemden het vermogen van 578 pk al, en het koppel bedraagt 805 Nm. Ondanks een wagengewicht van zo’n 2900 kilo, sprint de elektrische X5 in 4,6 tellen van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is begrensd op 210 km/h.

Voor wie niet op pure elektrotechniek vertrouwt, maar wel kickt op veel pk’s en newtonmeters, levert BMW de nieuwe X5 als plug-in hybride. Er komen twee versies: de 50e xDrive met 489 pk en 700 Nm en als 60e xDrive met 612 pk en 800 Nm. Bij beide is een 3,0-liter zes-in-lijn op benzine het hoofdaggregaat. Als elektrische actieradius geeft BMW maximaal 102 kilometer op. Vanwege de hogere bpm worden de plug-ins naar alle waarschijnlijkheid duurder dan de iX5.

Design als iX3 en i3

De nieuwe X5 is in de lengte met 6 centimeter gegroeid en tik daarmee op een haar na de 5 meter lengte aan. Daarentegen doet-ie 1,5 centimeter minder uit de hoogte, terwijl de breedte vrijwel gelijk bleef. Uiterlijk slaat de X5 juist een geheel nieuwe weg in. Hij volgt het inmiddels bekende Neue-klasse-ontwerp en je hoeft straks dus niet meer twee keer te kijken met welke generatie X5 je te maken hebt.

De rechte neus en de verlichte nierengrille kenden we al van de nieuwe BMW i3 en iX3. Ledkoplampen met een dubbele X-signatuur zagen we daarentegen nog niet eerder.

Verder introduceert BMW elektrisch bediende portieren met verzonken 'winglets' als handgrepen, zoals we die ook al zagen bij de Volvo EX60. Klanten kunnen kiezen uit elf carrosseriekleuren en wielen tot maar liefst 23 inch.

Interieur vol schermen

Binnenin krijgt de X5 eveneens een complete metamorfose. Het dashboard wordt gedomineerd door BMW Panoramic iDrive, een vrijstaand centraal touchscreen en een optioneel passagiersdisplay. Het systeem draait op het nieuwe BMW Operating System X.

Voor de afwerking kiest BMW onder meer voor leisteen en glas. Volgens de fabrikant is het de eerste keer dat leisteen als interieurmateriaal in een productieauto wordt toegepast.

Introductie eind 2026

De productie van de nieuwe X5 start in augustus 2026 in de Amerikaanse fabriek in Spartanburg, waar de X5 al sinds zijn introductie in 1999 wordt gebouwd. De eerste benzine- en dieselversies verschijnen zoals gezegd eind november op de markt. De plug-in hybrides en de volledig elektrische iX5 volgen begin 2027. De waterstofvariant wordt op een later moment aan het gamma toegevoegd.

Prijzen nieuwe BMW X5

Modelvariant Consumentenprijs X5 40 xDrive (mild hybrid) € 135.815 X5 40d xDrive (mild hybrid) € 143.948 iX5 60 xDrive (BEV) € 105.673

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.