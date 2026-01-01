Deze 5 geliefde modellen blijven in 2027 youngtimer

Aankooptips

Per 1 januari 2027 gaat de youngtimer-regeling rigoureus op de schop. Vanaf die datum komen alleen nog auto’s van 25 jaar en ouder in aanmerking om tegen een gunstige bijtelling zakelijk te rijden. Koop daarom al in 2026 zo’n youngtimer, voordat ze écht duur worden.

Hoe zit het ook alweer met youngtimers?

Wie momenteel een youngtimer zakelijk rijdt, betaalt 35 procent bijtelling over de dagwaarde van een 15 jaar of oudere auto. Dat scheelt fors ten opzichte van 22 procent over de nieuwwaarde zoals bij jongere modellen. Dat feestje voor ondernemers stopt eind 2026 deels. Vanaf 1 januari 2027 geldt de gunstige regeling namelijk pas bij auto’s van 25 jaar of ouder. Die grens gold tot 2014 nog voor oldtimers ...

Valt er tegen die tijd nog wat te kiezen dan?

Ja hoor, in 2026 bestaat het Nederlandse wagenpark uit ongeveer 500.000 auto’s van 24 jaar (25 in 2027) of ouder. En dat zijn echt niet allemaal oldtimers zonder deugdelijke remmen of goed werkende kachel. Zo rijden er hier nog zo’n 150.000 auto’s uit 2002 en die zijn relatief modern, schoon en veilig. Dat laatste geldt met name voor passieve veiligheid. Al die gekmakende piepjes die jou tussen de lijntjes willen houden waren toen nog geen gemeengoed, airbags, ABS en kreukelzones wel.

Is elke auto ouder dan 25 jaar straks een youngtimer?

Voor de wet wel, voor de ondernemer die grote afstanden aflegt en een beetje representatief wil voorrijden niet. Denk dus eerder aan een goed onderhouden Volvo of Mercedes dan aan die enigszins verkleurde Suzuki Alto waarin je oma al sinds 1999 sporadisch rijdt.

Welke youngtimer moet ik in 2026 kopen dan?

Onderaan dit artikel vind je een aantal auto’s die in 2002 op de markt waren en die nog steeds prima voldoen als dagelijks vervoer. Dan moet je niet te veel afhankelijk zijn van schermpjes en actieve veiligheidssystemen. Het zijn auto’s met in de regel grote motoren, want die hebben minder te lijden en gaan langer mee.

Grote motoren, dat is niet echt goed voor het milieu toch?

Nee, die verbruiken inderdaad flink wat brandstof en de uitstoot is ook niet iets om over op te scheppen tegen je klanten. Maar je rijdt een youngtimer niet vanwege het milieu, maar vanwege je portemonnee. En een beetje uit liefhebberij.

Ik ben geen ondernemer, wat heb ik hieraan?

Meer dan je misschien denkt! In 2027 vervallen de youngtimer-rechten voor heel wat liefhebbersauto’s. De verwachting is dat deze eind 2026 massaal op de markt komen, met lage prijzen als gevolg. Voor de occassionkoper zonder eigen bedrijf is dat een uitgesproken kans om goedkoop een ‘dikke’ wagen aan te schaffen uit bijvoorbeeld 2012.



5 youngtimers die we best durven kopen

(en 5 die je beter kunt laten staan)

Koop: Volvo V70 (vanaf 2000)

Deze tweede generatie Volvo V70, ook wel V70 N genoemd, is al lange tijd populair, ze kunnen hoge kilometerstanden aan, ook op benzine is 4 ton geen probleem. De diesel doet makkelijk 7 ton, maar die is inmiddels verboden in heel wat binnensteden. Ook de versie met vierwielaandrijving kun je beter laten staan, dat systeem is nogal kwetsbaar. O ja, kijk bij een Zweedse import even naar de onderkant van de auto, die kan nog wel eens krokant zijn.



Laat staan: Volvo XC90 (vanaf 2002)

De eerste Volvo XC90 was onder meer leverbaar met een 2,9-liter T6 met 272 pk. Fijne motor, maar de automatische versnellingsbak overleefde al dat vermogen niet lang.

Koop: BMW X5 (vanaf 1999)

Een SUV die niet stuurde als een binnenvaartschip? Al met de eerste X5 bewees BMW dat het mogelijk was. Het model is verre van foutloos, maar we zien best wat zescilinders met hoge kilometerstanden te koop staan. Een BMW met 300k+ op de teller wil je niet per se hebben, maar het is wel een teken dat ze het aankunnen. Zoek dus naar een 3.0i met weinig kilometers.



Laat staan: BMW 7-serie (vanaf 2001)



Het uiterlijk van de E65-reeks van de BMW 7 was controversieel bij introductie en is dat eigenlijk nog steeds. Hij rijdt wel goed voor zo’n grote auto, maar de elektronica is complex en duur om te fiksen.

Koop: Range Rover (vanaf 2001)

Het belabberde imago van de kwaliteit van Land Rover werd ruw verstoord door de L322-serie van de Range Rover. Die werd mede ontwikkeld door BMW en was (en is) één van de beste auto’s die de fabriek ooit verliet. Je moet wel de V8 benzine hebben, want de diesel is niet vooruit te branden. Knap: heeft na 25 jaar nog steeds een statig voorkomen. Let wel op de staat van de luchtvering.

Laat staan: Land Rover Discovery II V8 (vanaf 1998)



De Discovery II is in alle opzichten een echte Land Rover. Dus met een ladderchassis, hoge en lage gearing en veel rottigheid op plekken waar je die niet ziet. De V8-motor stamt uit 1960 en leent zich niet voor hoge km-standen.

Koop: Mercedes G-klasse (vanaf 1990)

De jaren rond de eeuwwisseling waren niet de beste voor het merk uit Stuttgart. Eigenlijk moet je elke Mercedes uit die periode vermijden, behalve de G-klasse. Die werd ouderwets met de hand gebouwd in het Oostenrijkse Graz. En hoewel dit een echte terreinwagen is in plaats van een SUV, is de G-klasse beste luxe uitgerust.



Laat staan: Mercedes E-klasse (vanaf 2002)

Mercedes-Benz had het pad van kwaliteit en duurzaamheid al verlaten met de - extreem roestgevoelige - E-klasse van de W210-generatie, maar de W211-serie uit 2002 deed daar nog schepje bovenop. Zij het niet met roest, maar wel met veel elektronica-ellende. Troep met een ster. Al werd het met de facelift voor modeljaar 2007 een stuk beter.

Koop: Jaguar XJ8 (vanaf 1997)

Net als huidig concerngenoot Land Rover heeft Jaguar geen beste reputatie als het op kwaliteit aankomt. Niet helemaal terecht, want in de jaren dat het Britse merk onder Ford viel, werden er best goede auto’s gebouwd. Zo is de X308-serie van de XJ (tot 2003) bij deugdelijk onderhoud zeer betrouwbaar, zeker de bouwjaren na 2000. Let wel op roestige wielkasten.



Laat staan: Jaguar S-Type (vanaf 1999)



Geen slechte auto, zo'n S-Type, maar het retro uiterlijk oogt nogal gedateerd en het dashboard van voor de facelift is meer Ford USA dan Jaguar.