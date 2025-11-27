Youngtimer-rijder gaat boeten voor lagere bijtelling elektrische auto's

Nieuws

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een versoepeling van de aanvankelijke bijtellingsplannen voor EV's. Maar daar worden youngtimer-rijders de dupe van. De youngtimerregeling wordt ernstig versoberd.

Oorspronkelijk zou de fiscale bijtelling voor elektrische auto's per 1 januari 2026 omhooggaan van 17 procent (tot 30.000 euro) naar 22 procent over de volledige fiscale waarde. Daarmee zouden EV's onder hetzelfde bijtellingsregime vallen op auto's met alleen een verbrandingsmotor en hybrides.

Bijtelling EV's naar 18 procent in 2026

Maar omdat de politiek van mening is dat dit een verkeerd signaal is in de richting van leaserijders en naar bedrijven die hun wagenpark willen vergroenen, wordt het oude plan aangepast. De bijtelling voor elektrische auto's - of eigenlijk: nulemissie-auto’s - gaat in 2026 weliswaar omhoog, maar dan naar 18 in plaats van 22 procent. In 2027 wordt dat 20 procent, om pas in 2028 door te stijgen naar 22 procent. Het grensbedrag blijft gehandhaafd op 30.000 euro.

Youngtimer-regeling aangepast

Goed nieuws voor een grote groep automobilisten, tegelijkertijd is er een groep die helemaal niet blij zal zijn. Want om de aangepaste bijtellingsregels te bekostigen, moeten youngtimer-rijders bloeden.

Nu betalen mensen die een auto van de zaak rijden die 15 jaar of ouder is nog 35 procent over de dagwaarde, in plaats van 22 procent over de nieuwwaarde. Dit betekent dat je voor relatief weinig kosten in een leuke, relatief moderne auto kunt rijden.

Leeftijdsgrens youngtimers naar 25 jaar

Het goede nieuws is dat er wel een youngtimerregeling blijft bestaan, maar het slechte nieuws is dat er fors aan de leeftijd van de auto wordt gesleuteld. In 2026 valt het nog mee: dan gaat de minimumleeftijd van de youngtimer-regeling met één jaar omhoog van 15 naar 16 jaar. Vanaf 2027 wordt de leeftijd van youngtimers echter in één klap verhoogd naar 25 jaar.

Slecht nieuws voor youngtimer-specialisten

Dat is niet alleen zuur voor mensen die een youngtimer rijden, maar ook voor de vele Nederlandse autobedrijven die zich in youngtimers hebben gespecialiseerd. Al is er nog een klein sprankje hoop. De Eerste Kamer zou er nog een stokje voor kunnen steken, maar of dat gaat gebeuren, is maar zeer de vraag.

Accijnskorting omlaag, benzineprijs omhoog

De aanpassing van de youngtimerregeling is trouwens niet het enig slechte autonieuws van vandaag. Ook is duidelijk geworden dat de accijnskorting op autobrandstoffen wordt beperkt. Heel concreet: benzine wordt ongeveer 5,5 cent per liter duurder en diesel 3,6 cent. Lpg-rijders gaan een bescheiden 1,6 cent per liter meer betalen.