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Als automobilist ben je er in de stad inmiddels aan gewend dat je vaak maximaal 30 km/h mag rijden, maar op de doorgaande wegen mag je vaak nog 50 km/h. Daar willen fietsers, verkeersveiligheidsorganisaties en de grote steden vanaf, en morgen ligt hun oproep in de Tweede Kamer.

Binnen de bebouwde kom is 50 km/h nog altijd de wettelijke maximumsnelheid. Gemeenten mogen die zelf verlagen, en dat hebben ze massaal gedaan: op zeven van de tien wegen in steden en dorpen geldt inmiddels al 30. Toch zijn er nog volop straten waar je 50 mag, en juist die staan nu ter discussie.



Van 50 naar 30 als standaard

De Fietsersbond, de belangenclub voor fietsers, overhandigt dinsdagmiddag een petitie aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Die is ruim 30.000 keer ondertekend. De eis: maak 30 km/h de standaard in dorpen en steden. Alleen op wegen die goed zijn ingericht voor hogere snelheden, bijvoorbeeld met een vrijliggend fietspad, zou je dan nog 50 mogen rijden.

Daarvoor moet het Reglement verkeersregels en verkeerstekens worden aangepast, de regels waarin onder meer de maximumsnelheden staan. Veilig Verkeer Nederland en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) steunen het plan. De Fietsersbond wijst op onderzoek van adviesbureau Decisio: 30 km/h op wegen zonder vrijliggend fietspad zou jaarlijks minstens 13 verkeersdoden en 600 ernstige ongelukken voorkomen. Vorig jaar kwamen 281 fietsers om in het verkeer.

Niet iedereen is fan

De ANWB is voor 30 op veel meer straten, maar niet overal. Volgens de ANWB moet er een duidelijk verschil blijven tussen woonstraten met 30 en doorgaande wegen met 50, waar ook bussen en hulpdiensten doorheen moeten. Alleen een ander bord neerzetten helpt volgens de ANWB weinig: zolang zo'n weg er hetzelfde uitziet, blijven automobilisten er net zo hard rijden.

Ook zou Nederland met zo'n landelijke regel vrij uniek zijn. Uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek in 2023 voor zover bekend nog geen enkel land 30 km/h als wettelijke standaard binnen de bebouwde kom te hebben ingevoerd. Of de Kamer iets met de oproep doet, is dus nog maar de vraag.

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