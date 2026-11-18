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De onderhoudskosten voor elektrische auto’s liggen veel lager dan die van auto’s met een verbrandingsmotor. Toch hoor je vaak dat de banden sneller slijten. Is dat ook echt zo?

Door hun hogere gewicht zou je verwachten dat elektrische auto’s hun banden sneller verslijten. Elektrische auto’s zijn doorgaans zwaarder dan vergelijkbare brandstofauto’s. Hun banden moeten die extra massa verwerken bij het optrekken en remmen. We beantwoorden de twee belangrijkste vragen over banden onder een elektrische auto.

Hebben elektrische auto’s speciale banden nodig?

Het antwoord is nee. Elektrische auto’s hebben geen banden nodig met een speciale EV-aanduiding. Wel moeten de banden voldoen aan de specificaties van de autofabrikant, waaronder de juiste maat, het draagvermogen en de snelheidsindex. Vrijwel alle moderne banden van moderne badenfabrikanten zijn geschikt voor EV's.

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Meer bandenslijtage door gewicht elektrische auto?

Elektrische auto’s kunnen hun banden sneller verslijten, maar er is geen vast percentage dat voor elke EV geldt. Naast het gewicht speelt ook het rijgedrag een belangrijke rol bij de slijtage. EV's hebben vaak krachtige motoren met een hoog koppel, dat al vanaf stilstand beschikbaar is. Dat kan uitnodigen tot een sportieve rijstijl en dan slijten banden sneller.



Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de bandenslijtage bij EV’s. Zo voerde UTAC er een uit voor de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Daarbij reden één elektrische BMW iX1 en vijf BMW X1’s met verbrandingsmotor samen een traject van 15.000 kilometer. De elektrische iX1 verloor per kilometer meer rubber dan de BMW X1 met verbrandingsmotor.

Bij de vergelijking op dezelfde bandenspecificatie verdween het verschil in rubberverlies grotendeels nadat de resultaten waren omgerekend naar voertuiggewicht. Dat ondersteunt de verklaring dat het extra gewicht hier een belangrijke rol speelde. Het onderzoek levert geen algemeen slijtagepercentage voor elektrische auto’s op.

Bij de bandenslijtage van elektrische auto's moet je drie dingen onderscheiden:

Meer gewicht kan extra slijtage veroorzaken. Elektrische auto’s zijn door hun batterij vaak zwaarder dan vergelijkbare brandstofauto’s. Dat extra gewicht belast de banden meer en kan ervoor zorgen dat ze sneller slijten.

Elektrische auto’s zijn door hun batterij vaak zwaarder dan vergelijkbare brandstofauto’s. Dat extra gewicht belast de banden meer en kan ervoor zorgen dat ze sneller slijten. De omstandigheden bepalen mede hoe groot het verschil is. Stadsritten, veel optrekken en hard bochten nemen maken een vergelijking met rustig gereden snelwegkilometers lastig.

Stadsritten, veel optrekken en hard bochten nemen maken een vergelijking met rustig gereden snelwegkilometers lastig. Meer rubberverlies per kilometer betekent niet automatisch een evenredig kortere levensduur. Een meting van rubberverlies of deeltjes is iets anders dan meten hoeveel kilometer een band meegaat.

Uit dit onderzoek kun je geen vast slijtagepercentage voor alle elektrische auto’s afleiden. Ook de bestuurder heeft veel in eigen hand, benadrukt de ADAC, de Duitse ANWB. Rustig en anticiperend rijden beperkt de bandenslijtage en verlaagt het stroomverbruik. Als je rustig en anticiperend rijdt, voorkom je veel slijtage. Bovendien verbruik je dan een stuk minder stroom.