Deze aalgladde krachtpatser was 23 jaar geleden de ster van de Autosalon van Genève

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Fabrizio Giugiaro, zoon van de beroemde Giorgetto, keek in 2002 naar zijn Chevrolet Corvette C5 Z06, nam een slok espresso en dacht ‘dát is een leuke basis voor een speciaaltje’. Hij leverde de auto af bij zijn bedrijf Italdesign met de opdracht om de kunststof body te scheiden van het chassis en te vervangen door een koolstofvezel carrosserie van eigen hand.

Het resultaat moest het vijftigjarig bestaan van de Corvette vieren. Fabrizio polste nog wel even de hoge bazen bij General Motors en die gaven groen licht: hij mocht zelfs het logo gebruiken. De Corvette Moray - Engels voor ‘murene’, een slangachtige vis met verdraaid scherpe tanden – stond in 2003 op de autosalon van Genève. De blauwe conceptcar was volledig functioneel, een eerder gebouwd rood exemplaar was een 1 op 1-schaalmodel.

De basisvorm is herkenbaar als Corvette, maar Fabrizio schetste iedere lijn opnieuw. De neus, de ronde achterlichten en de opvallende luchtinlaten verwijzen naar eerdere generaties, terwijl de carrosserie juist sierlijker is dan die van de C5 waar de Moray van afstamt. Giugiaro wilde nadrukkelijk geen retro-auto maken en nee, die glanzende delen zijn geen chroom maar gepolijst roestvrij staal.

Spectaculair dak

Het meest spectaculaire onderdeel van de Moray was het dak. De zijruiten en het dak vormden samen twee grote glazen schalen die als vleugeldeuren omhoog konden klappen. De glazen delen waren bovendien uitneembaar, waardoor de coupé in korte tijd veranderde in een soort roadster. De traditionele B-stijlen ontbraken; een centrale stalen constructie houdt de dakdelen op hun plaats. Buitenspiegels ontbraken eveneens; die zouden de fraaie lijnen alleen maar verstoren. Camera's nemen hun functie over en tonen het beeld op schermen in het vrij barokke interieur.

De Moray heeft de 6,0-liter LS6 V8 van de Z06 onder de motorkap. Dankzij een speciaal ontwikkelde uitlaat zou die meer vermogen leveren dan de toch al niet-kinderachtige standaard 400 pk. De krachten kwamen op het asfalt via gigantische 335/30-banden op de 20-inch achterwielen.

Het bleef helaas bij één studiemodel, de nieuwe Corvette C6 die twee jaar later volgde, leek in niets op de sierlijke Moray. De rode Moray lijkt van de aardbodem verdwenen, maar het blauwe, rijdende exemplaar verlaat de klimaatkelder nog wel eens als Giugiaro wat te vieren heeft.