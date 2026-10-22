TEST: verrassend goedkope Amerikaan daagt Europese hypercars uit

Tests

Amerika’s nieuwe superheld kan niet vliegen en draagt geen schild met een ster erin, maar een Corvette-embleem. Met 1267 pk daagt-ie Europese hypercars uit. Maar bij het begin van zijn bestaan is het einde van zijn heerschappij al in zicht.

De Corvette ZR1 X is met zijn 1267 pk niet alleen de krachtigste Corvette aller tijden. Het is de snelste, meest compromisloze en technisch meest geavanceerde sportwagen voor de openbare weg die Chevrolet ooit heeft gebouwd.

Uitgerekend in een land waar elektrisch rijden nauwelijks van de grond komt, werd een hybride geconstrueerd die de Europese hypercars schrik moet aanjagen. Niet omdat de ingenieurs in Bowling Green ineens milieuridders zijn geworden, maar omdat elektrificatie hier slechts één heilig doel dient: nóg betere prestaties.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Corvette ZR1 X: specs

V8 met 2 turbo’s + elektromotor, 1267 pk, 1320 Nm

0-100 km/h in <2,0 s; >375 km/h

4742 / 1913 / 1234 mm, 255 l, 1877 kg

Prijs NL: n.n.b., Prijs BE: n.n.b.

ZR1 X spot met oude Corvette-wetten

Toen bij de C8-generatie de motor naar het midden werd verplaatst, veranderde de Corvette van een lompe krachtpatser in een precisie-instrument. De ZR1 zette daar met zijn V8 met dubbele turbo en 1079 pk de kroon op. Nu voorziet Chevrolet die kroon ook nog eens van een diamant.

De extra elektromotor op de vooras, die we hier alleen kennen uit de Corvette E-Ray, levert nog eens 189 pk. Samen zijn de motoren goed voor 1267 pk vermogen en 1320 Nm koppel. Daarmee sprint de auto in minder dan twee seconden naar 100 km/h, legt hij de kwartmijl in minder dan negen seconden af. De topsnelheid bedraagt meer dan 375 km/h.

Maar de kale cijfers zijn niet eens het meest indrukwekkend. Eerdere generaties van de Corvette konden vooral één ding: keihard rechtdoor rijden. In snelle bochten moest je het doen met een beetje talent en een schietgebedje. Juist daar spot de ZR1 X met de oude Corvette-wetten. De elektro­motor trekt de vooras als het ware door de bocht, verdeelt de krachten onmerkbaar en laat je met microchirurgische scherpte de bochten aansnijden.

Nu ook leuk in bochten

Waar de achterwielen vroeger wanhopig naar grip zochten, kun je de ZR1 X nu op hoge snelheid door de bocht sturen, waarbij het vermogen over alle vier de wielen wordt verdeeld. Niet het extra vermogen verandert de auto fundamenteel, maar de manier waarop het naar het wegdek wordt gestuurd.

Het opmerkelijke is dat je niet zoveel merkt van de elektrificatie van de beroemdste Chevrolet aller tijden. Een stekker ontbreekt en volledig elektrisch rijdt de ZR1 X nooit. De batterij van 1,9 kWh dient alleen om de elektromotor steeds opnieuw van maximaal vermogen te voorzien. Dat is op elk moment en zonder enige vertraging beschikbaar.

Elke week een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook met zijn uiterlijk staat de Corvette volledig in de aanvalsmodus: hij heeft enorme luchtinlaten, vlijmscherpe koolstofvezel splitters en een achtervleugel die ook als eettafel voor een compleet honkbalteam kan dienen. Daaronder zit een V8 waarvan de diepe ‘echte’ brom in een tijdperk van kunstmatige motorgeluiden nog echt ontzag inboezemt.

Eigenlijk een koopje

Vanbinnen is de auto een stuk volwassener geworden. Het interieur oogt eindelijk hoogwaardig en de bediening is een stuk overzichtelijker dan voorheen. Comfortabel is de ZR1 X daarmee echter allerminst. De stoelen klemmen je vast als een bankschroef, het actieve onderstel kent zelfs in de Tour-modus weinig genade en herinnert je er voortdurend aan dat deze Corvette liever het circuit opzoekt dan Route 66.

Bijna net zo spectaculair als de prestaties is de (Amerikaanse) prijs: 207.000 dollar (179.000 euro) voor de coupé en ruim 217.000 dollar (188.000 euro) voor de Convertible is naar Corvette-maatstaven obsceen duur. Maar vergeleken met hypercars van Lamborghini, Ferrari en Aston Martin is de ZR1 X juist een koopje. Bij geen enkel ander merk krijg je zoveel sportiviteit voor zo weinig geld.

Maar iedere superheld weet dat zijn grootste tegenstander zich meestal in de eigen kring bevindt. Terwijl de ZR1 X nog maar net de titel van krachtigste straatlegale Corvette aller tijden heeft binnengesleept, werken de ingenieurs achter de schermen al aan zijn lichtere, snellere en intelligentere opvolger. De roem van de Corvette ZR1 X zou daardoor weleens verrassend kortstondig kunnen zijn.

Conclusie

Met zijn adembenemende prestaties dringt de Corvette ZR1 X door tot een eliteklasse die tot nu toe was voorbehouden aan hypercars van Italiaanse of Britse makelij. Maar dan wel zonder het bijbehorende prijskaartje. Het valt te hopen dat Chevrolet snel besluit de ZR1 X ook naar Europa te brengen, want voor je het weet, staat de volgende generatie van de Corvette alweer voor de deur.