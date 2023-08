Bij deze auto wordt 'lol' met een uitroepteken geschreven

Veel lolliger dan een Toyota GR Yaris wordt het niet. Qua fungehalte doet de Japanse 'hot hatch' niet onder voor de Alpine A110 S, de BMW M3 Competition Touring en de Corvette Z06 die ook in dit verhaal aantreden. En dan te bedenken dat de GR Yaris een driecilinder heeft!

Met de Toyota GR Yaris kun je jezelf heel wat provocaties en fouten veroorloven, maar dit blijft publiekelijk niet ongezien. Hoe rafeliger je rijstijl, des te meer spektakel. Ook wanneer het ESP uitstaat, en je alle limieten aan je laars lapt, laat de kleine GR Yaris zich rijden als een WRC-rallywapen. Maar hij luistert net zo goed naar alle correcties die je hem met het stuur en gaspedaal influistert.

De Toyota GR Yaris gaat als de brandweer. Op de lange rechte stukken houd je met een vermogen van 261 pk (in een Yaris!) in dit gezelschap natuurlijk maar kortstondig de aansluiting. Laat ze maar even. Want zodra lange rechte stukken snelweg veranderen in bochtige binnendoorweggetjes, vind je vanzelf de aansluiting. Maar dan moet je wel je rempunten goed kiezen, nauwkeurig insturen en het gaspedaal geleidelijk doseren, en niet als een aan-uitschakelaar.

Je houdt de andere drie auto's alleen bij wanneer je je gedraagt als een volleerd circuitcoureur, in plaats van een hooligan. Met zijn vierwielaandrijving heeft de GR Yaris meer dan voldoende tractie, maar je moet de juiste balans even zien te vinden. Zodat je de rafelranden afwerkt tot gladde biezen. Dan klokt de Toyota de snelste rondetijden. Daarna mag je weer gooien en smijten.

Corvette Z06 Convertible: drumband met drilboren

Wanneer de krappe bochten overgaan in lange rechte asfaltrepen, hoor je het heldhaftige gehuil van de Corvette-V8 langzaam in de verte verdwijnen. Deze V8 ligt in de jongste generatie niet meer voorin, maar als middenmotor vlak voor de achteras.

Ook zijn geluid is anders. In oude Corvettes klinkt de motor alsof er acht op hol geslagen plaatwerkpersen op je trommelvliezen staan te stampen. In het nieuwe model maakt de 5,9-liter V8 gebruik van een afwijkende ontstekingsvolgorde, waardoor hij klinkt als een drumband die met drilboren op beton musiceert.



De Amerikaanse V8 levert een vermogen van maar liefst 646 pk bij - hou je vast! - 8550 toeren per minuut. Naar Corvette-maatstaven levert hij prestaties die hun weerga niet kennen: je zit in 3,2 tellen op de honderd, en de auto jankt door tot 305 km/h. Een dikke portemonnee is ook na de aanschaf beslist welkom, want boven de 1 op 5 kom je niet ...

BMW M3 Competition Touring: veelzijdige sportmachine



De BMW M3 Competition Touring is de perfecte pakezel. Zodra je na een snelle doch comfortabele reis alle bepakking hebt achtergelaten in je weekend- of midweekverblijf, kun je gelijk koers richting het circuit zetten. De BMW M3 Competition Touring is waarschijnlijk de meest veelzijdige sportmachine van dit moment, een pakhuis vol vermogen, rijplezier én bagageruimte.

De M3 Touring rijdt soepel de dag door en houdt je zoet met het zagende timbre van de zescilinder lijnmotor. Maar met enkele handelingen verandert de auto ineens van karakter, alsof een knuffelbare labrador onraad ruikt. Desnoods kun je de xDrive-vierwielaandrijving helemaal buitenspel zetten, en al het motorvermogen - 510 pk's in totaal - richting de achterwielen sturen. Dan verandert de stationwagon in een monster dat dikke bandenrook uitbraakt en elke bocht overdwars neemt.



Alpine A110 S: klaarwakker

Hoe zou het zijn als alle massa van de M3 was gehalveerd? Nou, stap maar eens achter het stuur van de Alpine A110 S. De lichtgewicht tweezitter uit Frankrijk is dik 750 kilo lichter dan de BMW. Massa die de Alpine A110 S allemaal niet door de bocht hoeft mee te nemen.

Je voelt al bij de eerste meters dat deze sportwagen klaarwakker is, zo alert reageert hij op al jouw input. Het is een auto die zich bovendien heel gemakkelijk met het gaspedaal laat besturen, doordat de natuurkundige gewichtsverplaatsing zo mooi inspeelt op zijn balans. Via je vingertoppen komt ongefilterde informatie binnenstromen, geen detail is te veel.

De 1,8-liter viercilinder is opgevoerd tot een vermogen van 300 pk, in elke situatie ruimschoots genoeg voor de amper 1200 kilo wegende Alpine. Zelfs in het onderste toerengebied pakt de motor zonder enige aarzeling op, en hij lijkt aan het einde van de toerenteller niets van zijn kracht te hebben ingeboet. Als je voorzichtig wilt omgaan met je gehoor, is het trouwens wel raadzaam om het vedergewicht van 1184 kilo aan te vullen met een paar gram aan schuimrubberen oordopjes ...