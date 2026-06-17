Bij deze auto laat de lak los boven 290 km/h

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De Chevrolet Corvette ZR1 heeft een probleem waar de meeste autofabrikanten waarschijnlijk graag voor zouden tekenen. De krachtigste Corvette ooit genereert namelijk zoveel neerwaartse druk dat de lak van de auto af kan bladderen als je het gaspedaal langdurig tot de bodem intrapt.





Het gaat om Corvettes die zijn uitgerust met het optionele ZTK Performance Package. Dat pakket omvat onder meer een enorme koolstofvezel achtervleugel die samen met andere aerodynamische onderdelen voor meer dan 540 kilo neerwaartse druk zorgt op topsnelheid.

Juist die extreme aerodynamische krachten blijken nu een onverwacht neveneffect te hebben. Amerikaanse eigenaren ontdekten dat rond de bevestigingspunten van de achtervleugel lakschade kan ontstaan nadat de auto langdurig met zeer hoge snelheden is gereden. Volgens berichten uit de Verenigde Staten doet het verschijnsel zich pas voor vanaf ongeveer 290 km/h.

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De oorzaak lijkt te liggen in de enorme belasting die de achtervleugel onder die omstandigheden op de carrosserie uitoefent. Door de krachten die daarbij vrijkomen kan de constructie minimaal vervormen, waardoor de laklaag rond de montagepunten beschadigd raakt.

Voor de meeste ZR1-eigenaren zal het probleem vermoedelijk theoretisch blijven. Om de lakschade te veroorzaken moet de auto immers langdurig op snelheden rijden die alleen op circuits of enkele afgesloten testlocaties haalbaar zijn. General Motors erkent het probleem inmiddels en voert herstelwerkzaamheden onder garantie uit bij getroffen auto's. Het aantal bekende gevallen is vooralsnog beperkt.