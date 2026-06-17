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Bij deze auto laat de lak los als je plankgas geeft

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Bij deze auto laat de lak los boven 290 km/h

De Chevrolet Corvette ZR1 heeft een probleem waar de meeste autofabrikanten waarschijnlijk graag voor zouden tekenen. De krachtigste Corvette ooit genereert namelijk zoveel neerwaartse druk dat de lak van de auto af kan bladderen als je het gaspedaal langdurig tot de bodem intrapt.

Bij deze auto laat de lak los boven 290 km/h

Het gaat om Corvettes die zijn uitgerust met het optionele ZTK Performance Package. Dat pakket omvat onder meer een enorme koolstofvezel achtervleugel die samen met andere aerodynamische onderdelen voor meer dan 540 kilo neerwaartse druk zorgt op topsnelheid.

Juist die extreme aerodynamische krachten blijken nu een onverwacht neveneffect te hebben. Amerikaanse eigenaren ontdekten dat rond de bevestigingspunten van de achtervleugel lakschade kan ontstaan nadat de auto langdurig met zeer hoge snelheden is gereden. Volgens berichten uit de Verenigde Staten doet het verschijnsel zich pas voor vanaf ongeveer 290 km/h.

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Bij deze auto laat de lak los boven 290 km/h

De oorzaak lijkt te liggen in de enorme belasting die de achtervleugel onder die omstandigheden op de carrosserie uitoefent. Door de krachten die daarbij vrijkomen kan de constructie minimaal vervormen, waardoor de laklaag rond de montagepunten beschadigd raakt.

Bij deze auto laat de lak los boven 290 km/h

Voor de meeste ZR1-eigenaren zal het probleem vermoedelijk theoretisch blijven. Om de lakschade te veroorzaken moet de auto immers langdurig op snelheden rijden die alleen op circuits of enkele afgesloten testlocaties haalbaar zijn. General Motors erkent het probleem inmiddels en voert herstelwerkzaamheden onder garantie uit bij getroffen auto's. Het aantal bekende gevallen is vooralsnog beperkt.

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Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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