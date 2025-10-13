Dit is waarom een stokoude EV opnieuw op de markt komt - voor 26.000 euro!

Nieuws

Deze elektrische auto werd gepresenteerd in 2016, ging uit productie in 2023, maar wordt in 2026 opnieuw op de markt gebracht. Wat is hier aan de hand?

Herinner jij je de Opel Ampera-e nog? Die auto was in 2017 de gedoodverfde elektrische auto voor het volk. Met een relatief bescheiden prijs, veel ruimte en een serieuze actieradius moest-ie ons Europeanen massaal aan de EV krijgen.

Broer van de Opel Ampera-e

Maar de markt was er nog niet helemaal klaar voor. Bovendien gooiden het té plastic interieur en de beperkte laadcapaciteiten roet in het eten. En dat de banden onder natte omstandigheden al heel snel hun grip op het wegdek verloren, maakte het er niet beter op. Zelfs een prijsverlaging dik 10 mille (naar ca. 33.000 euro) hielp niet.



Berichten over een terugroepactie in verband met potentieel brandgevaarlijke accu's maakte het er niet beter op. Niemand wilde de Ampera-e nog hebben.

Uit de dood herrezen

En toch komt-ie terug - tenminste, z'n Amerikaanse broer. De Opel Ampera-e was namelijk niks anders dan een gerebadgede Chevrolet Bolt. En die wordt, ondanks zijn aftocht in 2023, in 2026 opnieuw op de markt gebracht.

De nieuwe Bolt ziet er vanbuiten vrijwel hetzelfde uit als de in 2022 gefacelifte versie. Maar die hebben we hier in Europa nooit gehad. Het interieur is daarentegen flink aangepakt. Chevrolet heeft de auto voor modeljaar 2027 een nieuw dashboard met een groot infotainmentscherm gegeven. De belangrijkste vernieuwingen zitten echter onderhuids.

Chinese batterijen

In de Bolt-buik ligt een nieuw LFT-accupakket, goed voor een actieradius van ongeveer 408 kilometer, maar dan wel volgens de strenge Amerikaanse EPA-verbruiksnorm. De voorin geplaatste elektromotor is geleend van de Chevrolet Equinox en levert 210 pk, 10 meer dan in de oude versie.

Ironisch genoeg worden de batterijen geproduceerd door het Chinese bedrijf CATL. Ondanks het 'America First'-credo van de Trump-regering. Tja, GM's eigen Amerikaanse batterijfabriek is nog niet af ...

Misschien wel de belangrijkste verbetering aan de herboren Chevrolet Bolt is de snellaadcapaciteit van 150 kW in plaats van de oorspronkelijke 50 kW. Chevrolet claimt dat de accu daarmee in 26 minuten van 20 naar 80 procent van z'n capaciteit kan worden gejaagd.

Stijgende vraag naar betaalbare EV's

De reden van deze opmerkelijke wedergeboorte laat zich vrij gemakkelijk raden. Ook in het Amerika van Donald Trump groeit de vraag naar betaalbare elektrische auto's. En nu de hoge importtarieven de buitenlandse - en met name Chinese - concurrentie een stuk duurder heeft gemaakt, verwacht Chevrolets moederbedrijf General Motors dat het met de herboren Bolt leuke verkoopaantallen kan halen. Bovendien bespaart het concern zo gigantisch op de ontwikkelingskosten.

Ruimte gezins-EV voor 26.000 euro

Gezien de verwachte prijs van onder de 30.000 dollar (nog geen 26.000 euro) is die verwachting niet eens onrealistisch. Aan de andere kant heeft de fabrikant het over een 'gelimiteerde oplage'. Wat daarmee wordt bedoeld is vooralsnog onduidelijk, maar om te beginnen heeft General Motors eigenaren van de oude Bolt aangeschreven om te melden dat de nieuwe eraan komt.

Komt de Chevrolet Bolt naar Europa?

Al met al een opmerkelijke move. Maar wat ons betreft mogen Europese, Zuid-Koreaanse en Japanse fabrikanten hier ook best over nadenken - tenminste, als dat zorgt voor een duidelijk lagere consumentenprijs. Dat de Bolt naar Europa komt, is niet waarschijnlijk. Een wedergeboorte van de Opel Ampera-e is zelfs helemaal uitgesloten. Dat merk is immers geen onderdeel meer van General Motors, maar van het Stellantis-concern.