Deze batterij heeft 750 km range, laadt in 15 min en komt naar Nederland

Hier was het wachten op: batterijgigant CATL brengt een nieuwe batterij naar Europa met 750 kilometer range, een laadtijd van 15 minuten en een levensduur van 1 miljoen kilometer.

CATL is de grootste batterijfabrikant ter wereld, dus luisteren wij aandachtig wanneer het Chinese bedrijf onthult dat het twee nieuwe LFP-batterijen naar Europa brengt. In welke auto’s deze accupakketten komen te liggen, weten we nog niet. Maar welke auto’s het ook worden, de kans is levensgroot dat ons EV-landje tot de afzetmarkten behoort.

Batterij 1: Long Range & Long Life

Capaciteit: 122 kWh

WLTP-actieradius: ca. 750 kilometer

Snelladen 0 tot 80%: 15 minuten

Garantie: 1.000.000 kilometer

Batterij 2: Super-Fast Charging

Capaciteit: 110 kWh

WLTP-actieradius: ca. 680 kilometer

Snelladen 0 tot 80%: 10 minuten

Garantie: 240.000 kilometer

Levensduur van 1 miljoen kilometer

Alle zorgen van EV-rijders verdampen dankzij deze batterijen als sneeuw voor de zon, aldus CATL. Daar moeten we ze gelijk in geven: met een rijbereik van 750 kilometer en snelladen in 15 minuten of iets minder actieradius (680 kilometer) en laadpauzes van slechts 10 minuten, wordt een elektrische auto net zo handig als een benzineauto.

Maar CATL tackelt nog een struikelblok van EV's: de levensduur van de peperdure batterij. De Long Range & Long Life-batterij gaat 1 miljoen kilometer mee. Wacht nog even met het applaus, want de batterij slijt wel degelijk. CATL gaat uit van 9 procent degradatie na 200.000 kilometer en een restcapaciteit van minimaal 70 procent na die 1 miljoen kilometer. En 70 procent capaciteit is de ondergrens die bijna alle EV-fabrikanten hanteren voor hun batterijgarantie.

De Super-Fast Charging-batterij krijgt meer klappen te verduren en heeft een garantie van 240.000 kilometer.

Grote batterij voor grote en dure auto

Dus jij wilt een EV met zo'n batterij - hoe nu verder? CATL noemt zijn batterijtechniek ‘Shenxing Pro’, dus speur het nieuws af voor die naam zodra een nieuwe EV voor Europa wordt onthuld. Het zal een grote, dure auto moeten zijn, gezien de forse capaciteit van deze batterijen.

