REVIEW - Als deze EV geen succes wordt, is het over en uit voor Lancia

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Als de Lancia Gamma niet aanslaat, is het klaar met het merk. Er komt pas een derde model als de verkopen aantrekken. Bezwijkt de Gamma onder deze druk of maakt hij een kans?

Wat valt op aan de elektrische Lancia Gamma?

Ooit was Lancia toonaangevend in design en luxe, met modellen als de Aurelia en de Flavia. Nog tot in deze eeuw zette het merk opzienbarende modellen op de weg, zoals de Thema, Kappa en Thesis. De neergang die volgde, is al vaak beschreven. Dieptepunt was de tijd waarin schaamteloos een Lancia-badge werd geplakt op Chrysler-modellen. Later verdween het merk zelfs uit vrijwel alle landen, alleen in Italië werd de Ypsilon nog verkocht.

In 2024 beleefde het merk (in zijn eigen woorden) zijn renaissance met een nieuwe Lancia Ypsilon. Die wederopstanding is tot nu toe wankel; de verkoopcijfers zijn slecht, met in heel Europa ruim 8000 registraties in de eerste acht maanden van 2026. Vanaf begin volgend jaar hoeft de Ypsilon het eindelijk niet meer in z'n eentje te doen. De Gamma komt hem vergezellen.

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Lancia benadrukt dat de Gamma in eigen land is ontworpen en daar ook wordt gebouwd. Dat laatste gebeurt in Melfi, samen met de DS No.7 en No.8, telgen van een ander geplaagd Stellantis-merk.

De Gamma heeft veel gemeen met de DS No.7, op een centimeter na zijn beide modellen even lang. Ze staan op het STLA Medium-platform. Net als de DS No.7, krijgt de Gamma drie elektrische varianten met 230, 245 of 350 pk. De laatste versie heeft vierwielaandrijving, bij de minder krachtige motoren worden alleen de voorwielen aangedreven. Afhankelijk van de uitvoering, heeft de Gamma een actieradius van 543 tot 741 kilometer. Er is ook een hybride Gamma met 145 pk, maar het is nog onduidelijk of die variant ook naar Nederland komt.

Wat is goed aan de Lancia Gamma (2027)?

Design speelt een belangrijke rol in de hoop op een wederopstanding. De Gamma verwijst naar een klinkende naam uit de geschiedenisboeken, maar Lancia overdrijft het niet met referenties aan zijn 50 jaar oude voorganger. De D-stijl heeft een opvallende 'driehoekvorm', net als die van de oude Gamma Berlina. Ook de lamellenpartij onder de achterruit komt terug in het nieuwe model, al zijn ze verticaal geplaatst in plaats van horizontaal. Daar blijft het bij; de oude Berlina was laag en langgerekt; de nieuwe is juist wat hoger en heeft meer een crossover-vorm. Aan een Gamma Coupé waagt Lancia zich nu niet.

Wij rijden in de omgeving van Napels met de krachtigste Gamma HF Integrale (AWD, 350 pk). Hoewel de naam doet vermoeden dat de Gamma graag over modderige bospaden dendert, is hij juist bedoeld voor comfortabele kilometers op het asfalt. Een camera scant het wegdek en zorgt ervoor dat de demping aan zijn bevindingen worden aangepast. Over het rijcomfort valt dan ook niets te klagen, soeverein worden hobbels en plooien gladgestreken.

De mooie stoelen met geïntegreerde hoofdsteun, losjes geïnspireerd op die van de Gamma Coupé uit 1976, houden je netjes op je plek als je toch wilt onderzoeken of er nog wat kruimels uit het rallyverleden zijn blijven liggen.

Verrassend genoeg is de Gamma best op z'n plek op de slingerende wegen van de Amalfi-kust. Het is knap hoe de auto weet te verbloemen dat hij liefst 2276 kilo weegt, het lijkt alsof-ie 1000 kilo minder meetorst.

Wat zijn de minpunten van de Lancia Gamma?

We beginnen met een praktisch punt: met snelladen komt de Gamma niet verder dan 160 kW. Daardoor moet je bijna een halfuur wachten totdat de batterij van 20 tot 80 procent is volgeladen.

Verder is het grootste probleem wat ons betreft het vinden van kopers. Misschien kan Yvon Jaspers het programma Lancia zoekt koper pitchen als tv-format. Zelfs de Italiaanse journalisten die we het vragen, zijn sceptisch over de toekomst van het merk. Ze zeggen dat echte Lancisti allang zijn afgehaakt. Die koesteren hun klassieker voor de weekenden en rijden in een Audi naar hun werk. Of het merk ook bij jongeren nog positieve emoties oproept, is in nevelen gehuld.

Over de Delta, die eigenlijk in 2027 zou komen, sprak Lancia- (en Fiat-) CEO Arnaud Belloni op de Autosalon van Parijs een paar dagen na onze rijtest de weinig bemoedigende woorden: “Eerst moeten de Ypsilon en de Gamma aanslaan, pas dan gaan we denken aan andere modellen.” De Gamma draagt, kortom, het lot van het merk op zijn schouders.

Wat is de prijs van de Lancia Gamma?

De Gamma met kleine batterij laat nog op zich wachten, de komst van de mild hybrid naar Nederland is nog onzeker. België krijgt hem wel. Dit zijn de prijzen van de uitvoeringen die begin 2027 in de showroom staan:

Gamma Long Range LS (245 pk) - 51.950 euro

Gamma Long Range LX (245 pk) - 53.950 euro

Gamma Long Range HF Integrale (350 pk) - 58.950 euro

Wat vind ikzelf van de nieuwe Lancia Gamma?

Eindelijk heeft Lancia een tweede model. De Gamma is een comfortabele, stille reiswagen met een smaakvol interieur en een royaal rijbereik. Zelfs in de HF Integrale is gekozen voor ontspanning, al ontbreekt het hem niet aan snelheid. Of dat genoeg is voor een wederopstanding? In Italië geloven ze in wonderen. Nu de kopers nog.