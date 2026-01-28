Van Lancia's verkoopcijfers krijg je spontaan een winterdepressie

Nieuws

Ondanks de nieuwe Ypsilon, verkocht Lancia in 2025 liefst 64 procent minder auto's dan het jaar ervoor. Alle Europese kopers passen met gemak in het Goffert-stadion van NEC, dat 12.500 plaatsen heeft. En voor de nabije toekomst zijn er weinig hoopgevende signalen.

Met Lancia gaat het slecht. De (bedroevende) verkoopcijfers over 2025 zijn bekend en daaruit kunnen we drie belangrijke conclusies trekken:

De herlancering van Lancia heeft (nog) geen positief effect op de verkoop

Lancia verkoopt nu minder auto’s dan vóór de herlancering, toen het merk alleen in Italië actief was

De toekomst van Lancia binnen Stellantis is onzeker

Niemand wil een Lancia Ypsilon

De introductie van de nieuwe Ypsilon in februari 2024 had voor een wederopstanding moeten zorgen voor Lancia. Het was immers het eerste nieuwe model in dertien jaar. Voor die tijd was Lancia jarenlang alleen in Italië leverbaar, met het oude model van de Ypsilon. Maar van een herrijzenis was geen sprake. In de praktijk gebeurde het tegenovergestelde: de verkopen daalden juist.

En niet zo’n beetje; de cijfers zijn ronduit verbijsterend. In 2025 werden, in vergelijking met een jaar eerder, 64 procent minder auto’s verkocht. Niet in Italië, maar in heel Europa! Het aantal nieuw verkochte Lancia’s daalde tot nog geen 12.000. De Ypsilon trekt dus nauwelijks nieuwe klanten naar de showroom.

Zelfs in Italië kopen ze geen Lancia’s meer

Een van de meest zorgwekkende conclusies is dat Lancia vandaag de dag slechter presteert dan in de periode vóór de herlancering. In de jaren dat het merk uitsluitend in Italië actief was, lagen de verkoopvolumes hoger dan nu. Terwijl het aanbod toen ook uit maar één model bestond, dat bovendien sterk verouderd was. Dat was zoals gezegd de oude generatie van de Ypsilon, die al sinds 2011 te koop was.

De nieuwe Lancia Ypsilon is aanzienlijk duurder dan zijn voorganger (prijzen vanaf ruim 30.000 euro) en bevindt zich in een segment met veel concurrenten. Uitvoeringen van de Peugeot 208 en Opel Corsa, die technisch precies hetzelfde zijn als de Ypsilon, zijn vaak duizenden euro’s goedkoper.

Zelfs op de premium uitstraling valt wel iets af te dingen. Dit schreven we bijvoorbeeld in onze Ypsilon HF test:

“De sfeer aan boord wordt er niet beter op wanneer we onze blik over het dashboard en de portieren laten gaan. Ze zijn van harde kunststoffen gemaakt en de blauwe sierdelen die er op de persfoto’s fraai uitzien, voegen in werkelijkheid alleen kleur toe, geen kwaliteit.

En het koffietafeltje dat uniek is voor de Ypsilon, verliest telkens dat we onze rechter knie tegen het harde plastic stoten, een deel van zijn charmes. Het helpt ook niet dat de elektrische aandrijflijn hinderlijk door de cabine fluit. Nee, dit is niet het warme onthaal dat je verwacht van een auto van ruim 40 mille.”

Gaat Lancia verdwijnen?

De nieuwe CEO van Stellantis heeft snel na zijn aantreden al gezegd dat hij bij elk merk kritisch gaat kijken naar de levensvatbaarheid. Lancia heeft drie problemen: lage volumes, een beperkt modellengamma (al komt dit jaar de Gamma op de markt) en een merknaam die buiten Italië niet profiteert van zijn emotionele of historische waarde. Het is onduidelijk waar Lancia anno 2025 voor staat. Als Antonio Filosa besluit om Lancia wél in de lucht te houden, zijn we benieuwd naar zijn motivatie.

Lancia: ons oordeel

Lancia is een klinkende autonaam, maar alleen vijftigplussers zullen zich de hoogtijdagen van het merk herinneren. Misschien heeft de Stellantis-directie de magie van het merk overschat. De Ypsilon fungeert vooralsnog niet als katalysator voor groei. Het model is tot nu toe eerder een bewijs dat na jarenlange afwezigheid vertrouwen, herkenbaarheid en merkwaarde niet vanzelf terugkeren.