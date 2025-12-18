Nieuwe baas Stellantis gaat snijden: deze merken zitten in gevarenzone

Nieuws

De nieuwe topman van Stellantis bekijkt met een scherp mes in de hand welke van de veertien automerken nog toekomst hebben. Voor sommige namen uit het uitgebreide merkenportfolio lijkt het einde nabij te zijn.

Onder oud-CEO Carlos Tavares bleef het bonte merkencircus van Stellantis nog in stand. Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Abarth, Lancia, Citroën, Peugeot, DS, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Chrysler en Ram — allemaal kregen ze van de topman de tijd om zich te bewijzen. Maar zijn opvolger, Antonio Filosa, is minder sentimenteel. Volgens bronnen van persbureau Reuters laat hij momenteel de toekomst van elk merk onderzoeken, waarbij hij drastische maatregelen niet schuwt. Dat betekent dat de kans groot is dat beroemde automerken sneuvelen.

Meer lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Te veel merken, te weinig markt

Vooral in Europa worstelt Stellantis met overlap tussen merken die elkaars klanten afsnoepen. De meest recente verkoopcijfers van ACEA - de organisatie die de autoverkopen in de EU in de gaten houdt - laten duidelijk zien wie het moeilijk heeft. DS Automobiles zag de registraties dalen met 21 procent naar ruim 25.000 auto’s, Lancia (samen met Chrysler) kelderde zelfs met 68 procent naar nog geen 10.000 exemplaren. Maserati deed het niet veel beter, met een daling van 17 procent naar slechts 3.500 auto’s.

Lichtpuntjes en zorgenkinderen

Tegenover die zorgen staan merken die wél presteren. Peugeot verkocht in de eerste tien maanden van 2025 bijna 470.000 auto’s, goed voor een marktaandeel van ruim 5 procent. Citroën, Opel en Vauxhall volgen met stevige volumes. Alfa Romeo verkocht meer auto’s dan Lancia en DS samen, al blijft het marktaandeel met 0,5 procent bescheiden. Fiat, waar ook Abarth onder valt, zag de verkoop dalen met 13 procent.

Andere koers onder Filosa

De focus van Filosa ligt volgens Reuters op volumegroei, niet op prestige. Stellantis zou werken aan goedkopere modellen, lagere EV-doelstellingen en meer verkoop aan leasemaatschappijen. Dat lijkt slecht nieuws voor de merken die vooral op design en exclusiviteit drijven. Bij Alfa Romeo, Maserati, Abarth, Lancia en DS zullen ze ongetwijfeld niet lekker de kerst in gaan.

Serieus snoeien

Of en zo ja welke merken definitief het veld moeten ruimen, is nog niet bekend. Wel lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Stellantis serieus gaat snoeien. Een portfolio van veertien merken is lastig houdbaar, zeker wanneer meerdere daarvan structureel ondermaats presteren in de verkoop, de winst onder druk staat en de aandeelhouders hun geduld verliezen.