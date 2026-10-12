Deze dikke Peugeot erft bijna alles van het origineel, behalve de rampzalige motor

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De RCZ was een van de mooiste Peugeots ooit. Alleen jammer van die beruchte 1.6 THP-motor ... Met de nieuwe RCZ Vision haalt Peugeot de fraaie coupé terug naar de toekomst. Met 500 pk, maar zonder de motorische ellende.

Toen Peugeot in 2009 de RCZ presenteerde, waren we meteen verkocht. Een lage sportcoupé met brede heupen, fraaie dakbogen en een bijzonder dak met twee welvingen.

Helaas bleek de RCZ niet in alle opzichten een droomauto. Vooral de veel geleverde 1.6 THP-benzinemotor bouwde een twijfelachtige reputatie op, onder meer door problemen met de distributieketting en een hoog olieverbruik.

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Maar daar hoeft de nieuwe RCZ Vision zich geen zorgen over te maken. Peugeot heeft de verbrandingsmotor ingeruild voor een volledig elektrische aandrijflijn.

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500 pk en 600 kilometer actieradius

Met 500 pk heeft de RCZ Vision aanzienlijk meer vermogen dan de reguliere uitvoeringen van zijn voorganger. Zelfs de sportieve RCZ R, die 270 pk leverde, komt niet in de buurt.

Peugeot belooft bovendien een actieradius tot 600 kilometer en een bijzonder laag stroomverbruik van slechts 11,5 kWh/100 km. Dat laatste is voorlopig nog een streefwaarde.

Pijlsnel bijladen

Minstens zo indrukwekkend is de laadtechniek. Dankzij een 1000V-architectuur en een solid state-accu die samen met het Amerikaanse Factorial Energy is ontwikkeld, moet opladen van 10 naar 80 procent slechts tien minuten duren.

Een indrukwekkend rijtje cijfers, al moeten we natuurlijk nog zien hoeveel daarvan uiteindelijk werkelijkheid wordt.

Inclusief double bubble-dak

Gelukkig heeft Peugeot niet alleen naar de techniek gekeken. De RCZ Vision neemt verschillende kenmerkende stijlelementen over van de oorspronkelijke coupé.

Zo keren de fraaie dakbogen terug, net als het dak met de karakteristieke double bubble. Ook de actieve achterspoiler maakt zijn rentree. Die verdwijnt in de carrosserie wanneer hij niet nodig is.

Verder krijgt de conceptauto enorme lichtmetalen wielen van 21 inch voor en 22 inch achter. Want anders dan z'n voorganger, is de conceptversie van de nieuwe RCZ een achterwielaandrijver. De smalle ledverlichting en gespierde wielkasten maken het plaatje compleet.

Opvallend genoeg is de RCZ Vision een vierzitter, terwijl de oorspronkelijke RCZ slechts onderdak bood aan twee inzittenden. Volgens Peugeot kunnen zelfs twee volwassenen achterin comfortabel zitten - waarschijnlijk met hun hoofd in de double bubble. Maar ook in dat geval zijn het naar onze inschatting eerder jockeys dan basketballers.

Steer by wire

Ook binnenin kijkt Peugeot ver vooruit. Het opvallendste onderdeel is het rechthoekige Hypersquare-stuur, dat via elektronische signalen de voorwielen aanstuurt. Een traditionele mechanische verbinding ontbreekt – steer by wire dus, zoals nu al leverbaar in de Lexus RZ en de Mercedes EQS.

De nieuwe i-Cockpit krijgt bovendien transparante led-schermen. Het centrale scherm kan zelfs volledig worden uitgeschakeld, waarna het vrijwel uit het zicht verdwijnt.

Ook remmen gebeurt elektronisch, dankzij brake-by-wire. Verder voorziet Peugeot een uitgebreid systeem voor gedeeltelijk geautomatiseerd rijden.

Komt de Peugeot RCZ echt terug?

En dan nu het slechte nieuws. De RCZ Vision is voorlopig niet meer dan een conceptauto. Peugeot presenteert hem vooral als visitekaartje voor toekomstige modellen en technologieën. Maar áls de RCZ in productie gaat - al dan niet in aangepaste vorm - hoeven de fans zich in elk geval geen zorgen te maken over een oprekkende distributieketting.