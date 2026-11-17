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De elektrische Peugeot 208 krijgt meer luxe én een lagere prijs. Voor 29.450 euro kun je instappen, maar wat ons betreft is de duurste uitvoering de slimste koop.

De auto zelf is niet nieuw, maar zijn prijslijst wel. Peugeot werkt voortaan met drie uitvoeringen en twee aandrijflijnen. Het aanbod van de e-208 ziet er zo uit:

Edition (50 kWh, 136 pk, 363 km) – 29.450 euro

Edition (51 kWh, 156 pk, 433 km) – 30.650 euro

Signature (50 kWh, 136 pk, 362 km) – 30.900 euro

Signature (51 kWh, 156 pk, 433 km) – 32.100 euro

GT Exclusive (51 kWh, 156 pk, 422 km) – 33.550 euro

Reden 1: Iets grotere batterij, veel grotere actieradius

Het is een beetje gek dat Peugeot je laat kiezen uit twee batterijen die bijna even groot zijn (50 en 51 kWh). Dit zijn echter bruto getallen, in werkelijkheid is het verschil in capaciteit iets groter: 46,3 respectievelijk 48,1 kWh.

Eveneens raar maar waar: de krachtige elektromotor (156 pk) is zuiniger dan de basismotorisering (136 pk). Het scheelt ongeveer 1 kWh per 100 kilometer. Combineer de grotere batterij met de zuiniger elektromotor en het verschil in bereik is fors: 363 versus 433 kilometer - oftewel 70 kilometer méér. Daarom betaal je graag de meerprijs van 1200 euro voor de krachtiger aandrijflijn. En de GT Exclusive heeft deze aandrijflijn standaard.

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Reden 2: Enige met stoelverwarming en warmtepomp

Wat moet elke elektrische auto eigenlijk standaard aan boord hebben? Stoelverwarming en een warmtepomp! Beide om dezelfde reden: de inzittenden verwarmen op een energiezuinige manier.

Peugeot kiest ervoor om alleen het topmodel uit te rusten met verwarmbare voorstoelen en zo'n energiezuinige verwarming. Voordeliger versies kun je wel van een warmtepomp voorzien, maar tegen meerprijs (500 euro) .

Reden 3: Voor de fijnproever

De Peugeot e-208 is een chiquer autootje dan de Opel Corsa Electric en als je dat waardeert, dan wil je het topmodel. De GT Exclusive heeft namelijk de grootste velgen (17 inch), de meeste rijhulpsystemen en de beste stoelen (met alcantara en kunstleer). Het is bovendien de enige uitvoering die je kunt bestellen met een glazen panoramadak.

Conclusie

Het topmodel van de e-208 mag dan 4100 euro duurder zijn dan het instappertje, alles bij elkaar opgeteld is de 33.550 euro kostende GT Exclusive de beste koop.