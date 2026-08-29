TEST - 3 redenen om een mild hybride auto te kopen (zuinig rijden is er geen van)

Tests

In Auto Review onderzoeken we de meerwaarde van hybride. Zodoende testen we de Renault Clio met een gewone benzinemotor tegen de volledig hybride Mazda 2 en de mild hybride Peugeot 208. De Peugeot 208 toont de 3 pluspunten van mild hybride auto’s

Deze test van drie hatchbacks met geen, weinig of veel elektrohulp is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 9. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

In deze test vergelijken we dus drie hatchbacks uit het B-segment, met drie aandrijfconcepten die behoorlijk van elkaar verschillen. We zijn vooral benieuwd of de mild hybride Peugeot 208 met zijn elektrische hulpmotortje van 21 pk net zo zuinig is als de volwaardig hybride de Mazda 2 Hybrid.

Mild hybride zorgt niet per se voor laag verbruik

Met het brandstofverbruik is iets geks aan de hand: de mild hybride Peugeot jast er tijdens het testen 5,5 l/100 km (1:18,2) doorheen, terwijl de Renault genoegen neemt met 5,3 liter (1:18,9). In dit geval zorgt de elektrische hulpmotor van 21 pk dus niet per se voor een laag verbruik. De Mazda 2 Hybrid is met 4,7 liter per 100 kilometer wel duidelijk zuiniger.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Mild hybride is wel krachtig en soepel

De geëlektrificeerde aandrijflijnen bewijzen hun meerwaarde op de snelweg. Dat begint al bij de sprint van 0 naar 100 km/h: de Renault doet daar 10,6 seconden over, terwijl de Mazda en de Peugeot onder de magische grens van tien seconden duiken.

Elke week een nieuwe autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Met zijn topsnelheid weet de Renault Clio ook geen indruk te maken. Hij is elektrisch begrensd op 180 km/h en wordt met 193 km/h gepasseerd door de 208, die bovendien overtuigt met de beste vermogensopbouw. Met andere woorden: deze mild hybride rijdt prettig, het is een krachtige en soepele aandrijflijn.

Deze mild hybride heeft een fijne automaat

Dat de mild hybride 208 vijf pk minder vermogen heeft en circa 60 kilo meer massa dan de Clio, weet de Peugeot te compenseren met zijn goed afgestemde automatische transmissie met dubbele koppeling.

Die kiest sneller en betrouwbaarder de juiste versnelling dan de hakerige handbak van de Clio. Aangezien de 208 Hybrid standaard wordt geleverd met zo’n automaat, hebben we nog een reden gevonden om voor de mild hybride aandrijflijn te kiezen.

Conclusie

Het is leerzaam om te zien dat hybride niet per se synoniem is voor zuinig. De Peugeot 208 Hybrid 110 e-DSC6 blinkt vooral uit met krachtig accelereren, een goede vermogensontplooiing en soepel schakelen. Kortom, drie puike pluspunten.

Wat dat betreft is de Mazda 2 een ‘echte’ hybride. Zowel met zijn aandrijftechniek (hoger voltage, grotere batterij, krachtiger elektromotor), als met zijn lage praktijkverbruik en zijn rijeigenschappen die rustig rijden aanmoedigen.