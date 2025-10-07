TEST – Hoe zuinig is de Toyota Yaris Hybrid nou echt?

Tests

De Toyota Yaris Hybrid staat bekend als een zuinige auto. Maar hoe efficiënt is hij echt? Wij vergelijken de Toyota met andere compacte hatchbacks uit het B-segment.

In dit artikel focussen we ons op het praktijkverbruik van de Toyota Yaris Hybrid. We vergelijken hem met de Opel Corsa Hybrid en de Peugeot 208 Hybrid. De Skoda Fabia en Mitsubishi Colt doen ook mee, maar hun driecilinder turbomotortjes krijgen géén elektrische ondersteuning.

Toyota Yaris Hybrid: verbruik getest

De Toyota Yaris laat goed zien hoe handig het is als de benzinemotor elektrische ondersteuning krijgt. Deze auto is een heuse full-hybrid, oftewel: de benzine- en elektromotor hebben allebei hun eigen taken, maar kunnen elkaar desgewenst ook aanvullen. Alleen de elektromotor levert al 80 pk, gecombineerd met benzinepower wordt in totaal 116 pk op de voorwielen overgebracht.

De Yaris is daarmee niet alleen de krachtigste auto in deze test, maar ook de zuinigste. Gemiddeld heeft de Toyota genoeg aan 4,3 liter benzine op 100 kilometer (1 op 23,3). De vier andere testauto’s hebben minstens een liter benzine meer nodig voor dezelfde afstand.

Praktijkverbruik 5 testauto's

Toyota Yaris Hybrid 115 – 4,3 l/100 km (1 op 23,3) Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid eDCT6 – 5,4 l/100 km (1 op 18,5) Skoda Fabia 1.0 TSI DSG – 5,5 l/100 km (1 op 18,2) Peugeot 208 Hybrid 110 e-DSC6 – 5,7 l/100 km (1 op 17,5) Mitsubishi Colt 1.0T – 5,7 l/100 km (1 op 17,5)

De concurrentie

De Opel Corsa en Peugeot 208 delen hun mild hybrid-aandrijflijn, met een 21 pk sterke elektrische hulpmotor op hun driecilinders. Dat extra vermogen heeft gevoelsmatig een groot effect. De zesversnellingsbak met dubbele koppeling doet daarbij onopvallend zijn schakelwerk.

Hoewel Mitsubishi wel een hybride-versie aanbiedt, is de aandrijflijn van de geteste Colt niet geëlektrificeerd. Je moet het doen met een vermogen van 91 pk, terwijl de eenliter driecilinder turbomotor gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak.

De Skoda Fabia wordt zelfs helemaal niet aangeboden met hybridificatie, maar met 110 pk en een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling, is de auto op prestatievlak van een ander kaliber dan de Mitsubishi.

Deze test laat zien dat ook in de compacte klasse extra comfortpunten te scoren zijn met een automatische transmissie. Alleen de Mitsubishi Colt heeft nog een handbak, die zich met lange schakelwegen en een doods aanvoelende koppeling laat bedienen. Dat levert de Colt meer straf- dan bonuspunten op.

