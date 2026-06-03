TEST - Welke populaire betaalbare auto is het ruimst?

Tests

De Opel Corsa, Renault Clio, Seat Ibiza en Toyota Yaris zijn mateloos populair. Dat is geen wonder, want ze zijn betaalbaar en zitten tegenwoordig uitstekend in hun spullen. Maar welke auto is het ruimst en heeft de grootste kofferruimte?

Vergeleken met zijn directe voorganger is de nieuwe Renault Clio 6 centimeter langer geworden. Die groei zit niet tussen de voor- en achterwielen, want aan de wielbasis werd niet meer dan 8 millimeter toegevoegd. In de breedte ging zelfs 3 centimeter verloren. We kunnen de hoeveelheid ruimte aan boord van de Clio daarom hooguit als gemiddeld beoordelen.

De Opel Corsa is voorin nog iets ruimer, maar op de achterbank zit je toch wat krapper dan in de Franse nieuwkomer. De Seat gaat op dit onderdeel met de meeste punten aan de haal, wat de Spaanse hatchback vooral aan de ruimte achterin te danken heeft. Met een beetje goede wil, kunnen drie volwassenen het hier zelfs even met elkaar uithouden. In de drie andere testauto's is de achterbank weliswaar voorbereid als driezitter, maar met goed fatsoen wil je dat je passagiers niet aandoen.

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Toyota Yaris is krap en onoverzichtelijk

Dat de Toyota Yaris het krapste interieur heeft, is gemakkelijk te verklaren. Met een lengte van 3,94 meter blijft hij als enige testauto duidelijk onder de 4-metergrens. Ook de kofferbak van de Japanse hybride is een stuk kleiner dan die van de drie andere testauto's.

Ondanks zijn compacte afmetingen blinkt de Toyota Yaris niet uit in overzichtelijkheid. De voorruit is ver naar achteren gekanteld, waardoor de A-stijlen je het zicht schuin naar voren ontnemen. Daarnaast staan de hoofdsteunen op de achterbank een open blik naar achteren in de weg. De andere drie auto's beschikken sowieso over grotere glasoppervlakken. De achteruitrijcamera van de Opel blinkt niet uit in beeldkwaliteit. De achterruit van de Renault Clio doet denken aan een brievenbus. En dat wordt nog erger zodra het gaat regenen. Op een oude Volvo 240 zitten koplampwissers die een groter formaat hebben dan de wisser op de achterruit van de Clio.

Bediening Renault zo logisch als wat

Opnieuw geeft Renault zijn concurrenten een lesje bedieningsgemak. In de nieuwe Clio herkennen we de indeling van het instrumentarium en de middenconsole uit de R4 en R5. Highlights zijn het rijtje fysieke knoppen voor de bediening van de airco, en de sneltoets waarmee je in één keer diverse vervelende waarschuwingspiepjes kunt uitschakelen. Of juist kunt inschakelen, wanneer je meer op de rijhulpsystemen vertrouwt dan op je eigen wagenbeheersing.

In de Seat Ibiza is het nuchterheid troef. De indeling van zijn dashboard roept weinig vragen op. Vanbinnen maakt de Opel Corsa inmiddels een ouderwetse indruk, mede doordat in het kleine centrale bedieningspaneel maar zo'n beperkt aantal functies is ondergebracht. De Toyota Yaris gooit op het onderdeel bedieningsgemak geen hoge ogen. Je moet diep de submenu's in duiken om bijvoorbeeld de waarschuwing voor het overschrijdien van de maximumsnelheid buiten werking te zetten.

Toyota Yaris is met afstand het veiligst

De nieuwe Renault Clio laat op veiligheidsgebied weinig punten liggen. Standaard beschikt hij onder meer over adaptieve cruisecontrol en waarschuwing voor naderend verkeer op kruisingen. Dat eerste onderdeel is bij de Opel en Seat optioneel verkrijgbaar, het tweede systeem maakt geen deel uit van de keuzemogelijkheden. De Renault kan tegen een meerprijs van 800 euro worden geleverd met emergency lane keeping, dodehoekwaarschuwing en een alarm voor naderend verkeer bij het openen van de portieren.

Toyota pakt op elk model uit met veiligheidssystemen. In combinatie met de 130 pk sterke hybride aandrijflijn, zijn alle hierboven genoemde systemen standaardkost. Zelfs een achteruitrijcamera is bij de prijs inbegrepen. Tegen meerprijs kan de Yaris worden geleverd met een head-up display.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens en natuurlijk de onthulling van de testwinnaar, lees je in Auto Review 6/2026.