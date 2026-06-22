Deze Franse hybride auto is plotseling spotgoedkoop

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Steeds meer mensen kiezen voor een hybride auto, ook als ze willen private leasen. De Renault Clio is op dit moment via Renault zelfs een van de de goedkoopste hybrides. Je rijdt al vanaf 389 euro in de Franse hatchback!

De Renault Clio is vernieuwd en is via Renault voordelig te private leasen: de hybride rijd je al vanaf 389 euro per maand. Dan heb je de Evolution. Wil je een wat luxere variant? Dan kun je terecht bij de Clio Techno vanaf 439 euro of zelfs de Clio Esprit Alpine vanaf 474 euro. Laatstgenoemde is het topmodel. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio iets voor jou is.

Renault Clio private lease bij Renault

Renault Clio Hybrid Evolution - vanaf 389 euro

Renault Clio Hybrid Techno - vanaf 439 euro

Renault Clio Hybrid Esprit Alpine - vanaf 474 euro

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Over de Renault Clio

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Specificaties

Kenmerk E-TECH Hybrid 160 Vermogen 160 pk Koppel 205 Nm Aandrijflijn Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,0 l/100 km (1 op 25,0) 0-100 km/h 8,3 s Bagageruimte 309 l CO2-uitstoot (WLTP) 89 g/km Private lease vanaf 389 euro per maand

Pluspunten

+ Zuinig

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

Minpunten

- Duurder geworden dan voorganger

- Beenruimte achterin

- Kleine bagageruimte hybrid (309 liter)



Renault Clio uitrusting

De Renault Clio is als hybride verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus: de Evolution, Techno en Esprit Alpine. Die zijn op de volgende manier te onderscheiden:

De instapper komt al compleet binnen met een 10 inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, LED-verlichting rondom, adaptive cruise control, parkeersensoren achter en een 7 inch digitaal instrumentarium. Ook het complete veiligheidspakket zit er standaard op, met onder meer noodremassistent met voetganger- en fietserdetectie, vermoeidheidsdetectie en intelligent speed assist. Navigatie ontbreekt nog, daarvoor leun je op je smartphone.

Voegt precies toe wat je in de Evolution mist. Je krijgt het openR link-systeem met een 10,1 inch touchscreen en navigatie met Google-diensten, plus een 10,25 inch digitaal scherm achter het stuur. Daarbij komen elektronisch geregelde airco, een achteruitrijcamera, keyless entry via de Renault handsfree card, een draadloze telefoonlader en regen- en lichtsensor. Op het uiterlijk vlak rijdt de Techno op 16 inch 'dynamo'-lichtmetaal, met privacy glass achterin en sfeerverlichting in 48 kleuren.

Mikt op sportiviteit en uitstraling. Je krijgt 18 inch 'cosmic'-velgen, esprit Alpine-bumpers, sportstoelen met Alcantara en blauwe stiksels en aluminium pedalen. Op rijhulpgebied gaat de Clio nog een stap verder, met active driver assist, dodehoekwaarschuwing en rear cross traffic alert met automatisch noodremsysteem.



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Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

