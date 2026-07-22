Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Een van de populairste auto's van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Renault Clio dit jaar weer een van de populairste auto's van Europa is. De bekende Franse hatchback is in een verhitte strijd om de koppositie verwikkeld met de Dacia Sandero en de Tesla Model Y. Veel mensen kopen dus het model, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Clio te rijden: met private lease.

De Renault Clio is vernieuwd en is via Renault voordelig te private leasen: al vanaf 369 euro per maand rijd je in het model. Wil je liever de hybride-variant? Dan betaal je bij Renault minimaal 389 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio iets voor jou is.

Renault Clio private lease bij Renault

    Ga direct naar Renault voor de beste Clio-deal

    Over de Renault Clio

    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Tip
    De nieuwe Volkswagen Tiguan
    De nieuwe Volkswagen Tiguan

    De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990

    Ontdek 'm nu

    Specificaties

    Uitvoering TCe 115 E-TECH Hybrid 160
    Vermogen 115 pk 160 pk
    Koppel 190 Nm 205 Nm
    Aandrijflijn Benzine Hybride
    Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20,0) 4,0 l/100 km (1 op 25,0)
    0-100 sprint 10,3 s 8,3 s
    Bagageruimte 391 l 309 l
    CO2-uitstoot (WLTP) 114 g/km 89 g/km

    Pluspunten

    + Zuinig
    + Standaarduitrusting compleet
    + Prettig directe besturing

    Minpunten

    - Duurder geworden dan voorganger
    - Beenruimte achterin
    - Kleine bagageruimte hybrid (309 liter)

    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop
    Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

    Renault Clio Evolution

    De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

    • Adaptieve cruise control
    • Airconditioning
    • Parkeersensoren achter
    • 16 inch stalen velgen
    • LED-verlichting rondom
    • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
    • Elektrische bedienbare ramen
    • Start/stop-systeem
    • Lane departure-waarschuwing
    • Verkeersbordherkenning
    • 10 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
    • 7 inch digitaal instrumentarium

    Ga direct naar Renault voor de beste Clio-deal

    Waarom kiezen voor private lease?

    Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

    Speciale editie
    NIEUW! Classics
    NIEUW! Classics

    148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

    Bestel hier
    Shane Jebbink
    Door Shane Jebbink

    Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

    Voor jou geselecteerd

    Wekelijks autoplezier in je mailbox?

    • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
    • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
    • ✓ Speciale kortingen en acties
    Het grote vakantienummer
    Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
    Lees het in Auto Review
    Nu populair
    Volg ons Adverteren Contact