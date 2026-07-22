Een van de populairste auto's van Europa is compleet vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

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Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Renault Clio dit jaar weer een van de populairste auto's van Europa is. De bekende Franse hatchback is in een verhitte strijd om de koppositie verwikkeld met de Dacia Sandero en de Tesla Model Y. Veel mensen kopen dus het model, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Clio te rijden: met private lease.

De Renault Clio is vernieuwd en is via Renault voordelig te private leasen: al vanaf 369 euro per maand rijd je in het model. Wil je liever de hybride-variant? Dan betaal je bij Renault minimaal 389 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio iets voor jou is.

Renault Clio private lease bij Renault

Renault Clio TCe 115 - vanaf 369 euro

Renault Clio Hybrid 160 - vanaf 389 euro

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Over de Renault Clio

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Specificaties

Uitvoering TCe 115 E-TECH Hybrid 160 Vermogen 115 pk 160 pk Koppel 190 Nm 205 Nm Aandrijflijn Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20,0) 4,0 l/100 km (1 op 25,0) 0-100 sprint 10,3 s 8,3 s Bagageruimte 391 l 309 l CO2-uitstoot (WLTP) 114 g/km 89 g/km

Pluspunten

+ Zuinig

+ Standaarduitrusting compleet

+ Prettig directe besturing

Minpunten

- Duurder geworden dan voorganger

- Beenruimte achterin

- Kleine bagageruimte hybrid (309 liter)



Renault Clio Evolution

De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

Adaptieve cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

16 inch stalen velgen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

10 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

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Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.