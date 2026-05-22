TEST - Hoe vernieuwend is de Renault Clio nu echt?

Hoe goed is de nieuwe Renault Clio als we verder kijken dan zijn mooie uiterlijk? Dat is de vraag die in deze vergelijkende test tegen de oudgediende Opel Corsa, Seat Ibiza en Toyota Yaris centraal staat.

De Toyota Yaris wordt in Nederland en België uitsluitend verkocht met een hybride aandrijflijn en een CVT-transmissie. Onze geteste Renault Clio is een TCe 115 met handbak, maar hij kan ook als full-hybrid worden besteld. Van de Opel Corsa is zelfs een volledig elektrische variant verkrijgbaar. Maar in deze vergelijkende test blijven de Clio, de Corsa 1.2 Turbo en de Ibiza 1.0 TSI verschoond van elke vorm van elektrificatie.

Daarbij moet wel worden aangetekend, dat de 115 pk sterke Seat Ibiza uitsluitend met een automatische DSG-transmissie leverbaar is. De Opel Corsa (100 pk) en Renault Clio (115 pk) beschikken met hun basismotor over een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Echte verbruik Toyota Yaris en Renault Clio

Tijdens de metingen buit de 130 pk sterke Toyota Yaris zijn vermogensvoordeel alleen uit op de standaardsprint. Hij heeft 9,4 seconden nodig om de honderd te bereiken. Maar boven deze snelheid voel je de spierkracht van de motor wegvloeien, en uiteindelijk gooit de Yaris bij 175 km/h de handdoek in de ring.

Met zijn vermogen van 116 pk heeft de Seat Ibiza 0,4 tellen meer nodig voor de standaardsprint. Bij 198 km/h is de sprintkoek op. Een gemiddeld verbruik van 5,5 l/100 km (1 op 18,2) voor de Seat is slechts tweetiende liter meer dan de Toyota nodig heeft. De Renault Clio is met 5,3 l/100 km (1 op 18,9) net zo zuinig als de hybride Yaris, maar dankzij zijn grotere tank kun je wel bijna 800 kilometer vooruit (Yaris: 36 liter, 679 kilometer).

Zo snel is de Renault Clio

Op de sprint breekt de Renault Clio met 10,6 seconden geen records, met een topsnelheid van 180 km/h evenmin. De wat hakerig schakelende zesbak en de lichte aarzeling bij het lossen van het startschot, helpen de Clio niet. De Opel Corsa moet het stellen met een schamel vermogen van 100 pk. Met 10,8 seconden op de 0-100-sprint geeft de Corsa echter maar weinig toe ten opzichte van de Renault Clio.

Na een lange aanloop haalt hij bovendien een topsnelheid van 194 km/h. Doordat de Corsa bijna 1300 kilo weegt, is een testgemiddelde van 6,4 l/100 km (1 op 15,6) logisch te verklaren. Maar door zijn bescheiden volume van 44 liter, weet de Opel net als de Toyota niet meer dan 700 kilometer uit een volle tank te halen.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens en natuurlijk de onthulling van de testwinnaar, lees je in Auto Review 6/2026.