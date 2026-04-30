Deze nieuwe auto heeft een feature die bijna is uitgestorven

Waar vind je nog een auto met handbak? Bijvoorbeeld in de prijslijst van de nieuwe Renault Clio. Wij rijden een week met deze uitstervende versnellingsbakkensoort, verpakt in Franse charme die voorbijgangers niet onberoerd laat.

We zijn met alle nieuwe auto's die we rijden wel gewend aan blikken en opmerkingen van passanten. Al hangen de reacties af van de locatie. In Italië spat het enthousiasme van de mensen. Stralend vragen of ze de auto even van binnen mogen zien en liefkozend strelen hun vingers de gloednieuwe lak.

Hier in Nederland gaat het anders. Mannen (zij met name) lopen eerst vorsend een paar rondjes om de auto. Ze doen of het hen niets interesseert, lopen achter hun ongeduldige vrouw aan en keren dan tóch terug. "Zo, wat kost dat?" Inmiddels weten we dat dit de calvinistische versie is van 'wat een prachtige auto heeft u daar'.

Renault heeft goed werk geleverd, want we treffen veel dralende mannen rondom onze Clio aan. Misschien is het de opvallende (standaard)kleur metallic vert absolu, in combinatie met de 18-inch lichtmetalen 'Cosmic'-wielen. Maar het kan ook het volwassen design van de auto zelf zijn. Al zullen de heren schrikken van het antwoord op de vraag 'wat dat nou moet kosten', want de prijs van onze Clio is liefst 28.990 euro.

Renault Clio handgeschakeld

Tijdens de internationale introductie van de Clio in november 2025 reden we met de 160 pk sterke Hybrid, maar hij is ook nog leverbaar in een andere smaak. Onze TCe 115 heeft geen automaat, zoals de Hybrid, maar een handbak met zes versnellingen. Dat zie je tegenwoordig niet veel meer. Zelfs in het B-segment wint de automaat rap terrein, mede dankzij de 'hybridisering'.

We waren bijna vergeten hoe je de koppeling op moet laten komen en tegelijk het gaspedaal licht moet indrukken. Zoals we ook waren vergeten hoe fijn zo'n handbak kan zijn. Waar in de Hybrid de techniek zo gecompliceerd is dat de benzinemotor, de elektromotor en de transmissie met acht versnellingen soms onenigheid hebben over de taakverdeling, heb je dat probleem in de TCe 115 niet. De bestuurder bepaalt wanneer geschakeld wordt, alleen de toerenbegrenzer houdt hem tegen om zijn eigen tijdsslot te bepalen.

Sneller dan een Renault Safrane

De driecilinder in de Clio TCe is goed voor 115 pk en 190 Nm. Zulke specs waren dertig jaar geleden voorbehouden aan de allerduurste auto's in de prijslijst. De 2,2-liter viercilinder van topmodel Safrane moest het bijvoorbeeld doen met 110 pk en 175 Nm. In de sprint van 0 naar 100 km/h laat de Clio zijn chique voorvader zelfs zijn dubbele achterlichten zien. De Clio klaart de klus in 10,3 seconden, de Safrane deed er 11,9 seconden over.

En dat bij een veel gulziger verbruik: 9,1 l/100 km (1 op 11). De Clio heeft elke 100 kilometer genoeg aan iets meer dan vijf liter benzine. Wij duiken daar in onze (zonnige en lenteachtige) testweek zelfs onder met 4,9 l/100 km. Ook in de Safrane schakelde je overigens met de hand, hij had een versnelling minder dan de Clio.

Grotere bagageruimte

Het comfort van de Clio is misschien iets minder fijnzinnig dan dat van de Renault Safrane. Maar tegelijk merk je dat de lat in het B-segment tegenwoordig hoog ligt. Op kruissnelheid is het rustig aan boord en het onderstel is evenwichtig. Met een druk op de Multi-Sense-knop op het stuur bepaal je of je in de Eco-, Comfort- of Sport-stand wilt rijden. De verschillen zijn niet enorm, ook in Eco is de Clio best vlot. Een strenge digitale schoolmeester in het infotainment-display houdt in de gaten of je wel klimaatvriendelijk genoeg rijdt en kijkt ook over je schouder mee naar je veilige rijgedrag. Over de logica van de bediening steken we opnieuw de loftrompet.

De hele week proberen we ook minpunten te verzamelen. Voorin zijn de materialen weliswaar mooi, maar achterin vind je veel hard plastic. Verder is het zicht door de kleine achterruit beperkt. Is dat alles? Eh, ja ...

De basisprijs van de Clio TCe (Evolution) is 26.990 euro, onze Techno kost 28.990 euro. Of je de TCe 115 of de Hybrid 160 wilt, is vooral een kwestie van smaak. De prijzen lopen niet heel ver uiteen: het scheelt 2000 euro. In de privatelease-vergelijker op www.autoreview.nl is de Hybrid zelfs een fractie goedkoper (379 in plaats van 384 euro). Ten opzichte van de hybrid heeft de TCe 115 een niet onbelangrijk voordeel: zijn bagageruimte is 82 liter ruimer, omdat er geen accupakket onder de vloer opgeborgen hoeft te worden.



Oordeel over Renault Clio TCe 115 Techno

De Clio lijkt in de smaak te vallen bij het Nederlandse publiek en wordt duurder ingeschat dan-ie is. De TCe 115 is voor mensen die zweren bij zelf schakelen een iets goedkoper alternatief voor de populairdere Hybrid 160.