Nieuwe Peugeot 208 GTi geeft grootste concurrent pak slaag

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Precies een jaar na de presentatie van het studiemodel maakt de productieversie van de Peugeot e-208 GTi zijn debuut. Daar is een eveneens splinternieuwe concurrent niet blij mee.

Net als vorig jaar kiest Peugeot de 24 Uur van Le Mans als podium, toen voor het concept, nu voor de productieversie. Tijdens de race van 2026, die loopt van woensdag 10 tot en met zondag 14 juni, toont het merk drie productie-exemplaren in blauw, wit en rood. De timing is geen toeval, want Peugeot deed precies honderd jaar geleden voor het eerst mee aan de beroemde uithoudingsrace. De definitieve specificaties volgen vrijdag 12 juni om 13.00 uur tijdens een persconferentie.

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Bekende aandrijflijn

Toch hoeven we niet tot vrijdag te wachten om te weten wat de e-208 GTi in huis heeft, want de techniek kennen we al uit een rits verwante modellen. De Peugeot deelt zijn basis met onder meer de Lancia Ypsilon HF, de Alfa Romeo Junior Veloce, de Abarth 600e en de Opel Corsa GSe. Reken dus wederom op een vermogen van 280 pk, gecombineerd met voorwielaandrijving, een sperdifferentieel en een sprint van 0 naar 100 km/h in 5,7 seconden. De accu van het studiemodel had een capaciteit van 52 kWh, goed voor zo'n 350 kilometer bereik.

Vrijwel identiek aan het studiemodel

Ook qua uiterlijk is er weinig nieuws onder de zon. Volgens Peugeot blijft de straatversie 'ongelofelijk trouw' aan de voorbode uit 2025, inclusief de rode accenten, de aangescherpte voorzijde en de 18-inch wielen. Het grootste verschil zit in het detail: de wielen lijken een gewoon Peugeot-logo op de naafkap te krijgen. Op het conceptmodel stond daar nog 'GTI'.

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Pak slaag voor ID. Polo GTI

Met zijn 280 pk geeft de Peugeot zijn directe rivaal een pak slaag op vermogensgebied. De Volkswagen ID. Polo GTI komt namelijk niet verder dan 226 pk. Dat scheelt dus 54 pk! En dat niet alleen: de Duitser heeft ruim een seconde meer nodig om naar de 100 km/h te sprinten.

Hetzelfde geldt logischerwijs ook voor de Cupra Raval. Ook ten opzichte van de gewone e-208 is dit een serieuze stap, want de GTi krijgt een sportonderstel, hydraulische bump stops, een stabilisatorstang achter en een aangepaste stuurbekrachtiging. Het onderstel ligt 30 millimeter lager, terwijl de spoorbreedte vooraan met 56 en achteraan met 27 millimeter toeneemt.

Prijs e-208 GTi onbekend

Een Nederlandse prijs voor de Peugeot e-208 GTi is nog niet bekendgemaakt. De verkoop zou tegen het einde van het jaar moeten beginnen.