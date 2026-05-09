Opel bouwt zijn krachtigste Corsa ooit, maar je kent hem eigenlijk al

Nieuws

Opel presenteert de Opel Corsa GSE: de krachtigste productie-Corsa ooit, met 281 pk en een 0-100-tijd van 5,5 seconden. Wie de Stellantis-familie een beetje volgt, heeft dit verhaal al eerder gehoord.

De Corsa GSE deelt zijn aandrijflijn namelijk met de Opel Mokka GSE, de Abarth 600e, de Alfa Romeo Junior Veloce en de Lancia Ypsilon HF. Hetzelfde platform, dezelfde 281 pk en 345 Nm, hetzelfde torsen-sperdifferentieel en hetzelfde Alcon-remsysteem, voorzien van remklauwen met vier zuigers.

Onderstel en rijmodi

Dat het bij de Corsa GSE om veel meer gaat dan een visuele opsmukbeurt, blijkt wel uit wat er onderhuids gebeurt. De auto staat lager dan een reguliere Corsa en krijgt specifiek ontwikkelde veren, dempers en stabilisatoren. De besturing en pedaalrespons zijn apart afgesteld, en het temperatuurmanagementsysteem van de accu is geoptimaliseerd. Zo blijven de prestaties ook bij herhaald sportief gebruik optimaal.

Bestuurders kunnen kiezen uit drie rijstanden: in Sport beschikt de auto over het volledige vermogen, in Normal wordt dat teruggebracht naar 231 pk, en in Eco is de topsnelheid begrensd op 150 km/h. De accu heeft een bruikbare capaciteit van 51 kWh.

Geen gewone Corsa

Ook vanbuiten maakt Opel duidelijk dat dit geen gewone Corsa is. De voor- en achterbumper zijn specifiek voor de GSE, de wielkasten hebben zwarte accenten en grote luchtinlaten geven de auto een sportievere uitstraling. Het zwarte dak en de zwarte achterspoiler contrasteren met de witte lak. Achter de driespaaks wielen, een knipoog naar de eerste Corsa GSi, zijn de remklauwen van de Britse raceremspecialist Alcon met GSE-logo goed zichtbaar.

Knipoog naar het verleden

Vanbinnen grijpt Opel bewust terug naar de eerste generatie Corsa GSi, in de jaren tachtig een geliefde hot hatchback. Vanaf de Corsa C verdween het GSi-label, maar OPC nam die rol over en overtrof zichzelf bij de Corsa D.

Van de huidige Corsa-generatie, die al sinds 2019 op de markt is, was tot nu toe geen sportieve topversie. De sportstoelen hebben een zwart-grijs-geel ruitjespatroon als verwijzing naar de eighties, er zijn knalgele gordels, en op het centrale 10-inch scherm kun je de G-krachten en acceleratietijden tevoorschijn toveren. Standaard zijn ook stoelverwarming, een 180-graden achteruitrijcamera en Vehicle-to-Load aanwezig.

De Corsa GSE beleeft zijn publieksdebuut op de autoshow van Parijs en verschijnt later dit jaar op de markt. Een prijs heeft Opel nog niet bekendgemaakt, maar platformgenoot Lancia Ypsilon HF geeft alvast een indicatie: die staat in Nederland voor 40.950 euro in de prijslijst.