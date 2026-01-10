TEST: Waarom alleen doorzetters de 280 pk sterke Lancia Ypsilon HF waarderen

Tests

De 280 pk sterke Lancia Ypsilon HF is het dikste, krachtigste en duurste wat het Italiaanse automerk op dit moment te bieden heeft. Wij gaan op speeddate met deze elektrische hot hatch.

Zodra we de Ypsilon HF zien staan, begint het al te kriebelen. De elektrische B-segmenter is voorzien van een verlaagd onderstel, verbrede wielkasten en speciale bumpers met HF-logo’s. Dat logo bestaat uit de H van High en de F van Fidelity, met op de voorgrond een galopperende rode olifant. Want zodra olifanten eenmaal op snelheid raken, zijn ze volgens Lancia niet meer te stoppen. Met dit logo herinneren de Italianen ons aan de beroemde Delta HF Integrale - geen verkeerde associatie om op te roepen.

De getallen in de folder zijn eveneens veelbelovend. Voor de Ypsilon HF werd het vermogen van de gewone elektrische Ypsilon opgekrikt van 156 naar 280 pk, het koppel van 260 naar 345 Nm en de topsnelheid van 150 naar 180 km/h. Voor EV-begrippen is 180 km/h heel behoorlijk, maar weet dat je op de autobahn nonchalant wordt ingehaald door Henk en Ingrid die 190 km/h aantikken met hun nieuwe Ypsilon op benzine. Hun één-punt-tweetje heeft dan weer geen antwoord op de elektrische honderdsprint van slechts 5,6 seconden …

Lancia Ypsilon HF specificaties

Elektromotor, 280 pk, 345 Nm

0-100 km/h in 5,6 s, 180 km/h

54 kWh (370 km), 16,2 kWh/100 km

4080 / 1787 / 1424 mm, 309 - 1118 l, 1531 kg

NL: 40.950 euro, BE: 40.210 euro

Geen goede eerste indruk

Tijdens onze speeddate maakt de Ypsilon HF geen goede eerste indruk. Wanneer we hem ophalen in de bebouwde kom, ervaren we nog niet hoe leuk hij rijdt wanneer je ruim baan hebt (daarover later meer). De eerste kilometers in de 30-zone voelen we wel dat-ie ronduit hard geveerd is en elke drempel op de route dreunt dat gevoel er dieper in.

De sfeer aan boord wordt er niet beter op wanneer we onze blik over het dashboard en de portieren laten gaan. Ze zijn van harde kunststoffen gemaakt en de blauwe sierdelen die er op de persfoto’s fraai uitzien, voegen in werkelijkheid alleen kleur toe, geen kwaliteit. En het koffietafeltje dat uniek is voor de Ypsilon, verliest telkens dat we onze rechter knie tegen het harde plastic stoten, een deel van zijn charmes. Het helpt ook niet dat de elektrische aandrijflijn hinderlijk door de cabine fluit. Nee, dit is niet het warme onthaal dat je verwacht van een auto van ruim 40 mille.

Lancia Ypsilon HF kost 40.950 euro

Want de 280 pk sterke Ypsilon HF staat in de prijslijst voor 40.950 euro. Een forse smak geld, maar weet dat je voor de goedkoopste elektrische Ypsilon ook al 33.700 euro moet ophoesten. Voor 7 mille extra krijg je niet alleen dat stoere design met extra kracht en snelheid, maar ook 18-inch lichtmetaal, een (torsen-) sperdifferentieel en een krachtiger remsysteem. Wat de HF niet heeft, is een energiezuinige warmtepomp. Sowieso valt het stroomverbruik vrij hoog uit. Lancia communiceert een optimistische actieradius van 370 kilometer, maar bij ons is-ie elke 250 kilometer toe aan een laadpauze.

Voor Henk en Ingrid, die kicken op de sportieve looks van de HF maar liever op benzine rijden, is er de Ypsilon HF Line van 33.800 euro. Dat is een 110 pk sterke mild hybrid met zestraps automaat.

Je moet ‘m leren kennen

De Ypsilon HF bewijst zijn bestaansrecht deels met zijn sportieve looks, maar vooral met zijn rijgedrag. De pret achter het stuur doet de eerdergenoemde minpunten zelfs grotendeels vergeten. Want dankzij de grotere spoorbreedte ligt de HF stevig op de weg. Bovendien stuurt hij lekker direct en communicatief, iets wat maar weinig EV’s hem nadoen. Dankzij de krachtige elektromotor met instant koppel is-ie vlug als water, waardoor inhaalacties en tussensprintjes zo gepiept zijn.

Dat is op voorwaarde dat je je rechtervoet weet te doseren. Vloer het aluminium gaspedaal op lage snelheden en de aangedreven voorwielen draaien door - het ESP-lampje verandert de cabine in een minidisco. Maar zodra de vaart erin zit, trekken de voorwielen je met veel grip door snelle bochten. Ondertussen houden de sportstoelen je heupen en je bovenlichaam stevig vast. We kijken naar het HF-logo op het sportstuur en denken: wij zijn het rode olifantje. Want eenmaal op snelheid, zijn ook wij niet meer te stoppen.

Conclusie

Ja, de Ypsilon HF is eigenlijk te hard geveerd voor dagelijks gebruik en het interieur straalt niet uit dat je ruim 40 mille hebt afgetikt. Maar tegelijkertijd smoelt-ie goed en rijdt-ie vermakelijk. En uiteindelijk is dat waar het om draait bij een elektrische hot hatch.