Deze tweedehands Porsche met 489 pk is goedkoper dan een Polo GTI

Veel particulieren zijn huiverig voor de aanschaf van een elektrische auto. Onder meer vanwege hun vrees voor een rap dalende restwaarde. Als we naar de prijs van deze tweedehands Porsche kijken, is dat niet geheel onterecht.

In 2019 werd de Porsche Taycan door sommigen met scepsis, door anderen met enthousiasme begroet. Maar al snel waren de meesten het er wel over eens: dit was de beste elektrische auto ooit. Het uiterlijk was even wennen, maar de prestaties gingen van ‘ruim voldoende’ tot 'spectaculair' en de rijeigenschappen waren boven elke twijfel verheven. De Taycan rijdt zoals het een Porsche betaamt.

Over de top

Dat enthousiasme vertaalde zich aanvankelijk in prima verkoopcijfers. Wereldwijd was 2021 het topjaar, toen meer dan 41.000 mensen er eentje aanschaften. Daarmee was de Taycan binnen Porsche de nummer drie, achter de Macan en de Cayenne.

In Nederland gingen in ruim vijf jaar tijd tegen de 3000 nieuwe Taycans over de dealerdrempels, waarvan 720 stuks in 2022. Daarna kukelden de cijfers in elkaar en in 2025 staat de teller tot dusver op nog geen 120 registraties. De meeste nieuwe Taycans zijn zakelijk verkocht. De combinatie van een – gezien het vermogen – lage prijs, het prestigieuze merklogo en een gunstige bijtellingsregeling, speelden daarbij een belangrijke rol.

Tweedehands Taycans overspoelen occasionmarkt

Al vrij snel kwam de klad in de verkoopcijfers. Internationaal, en zeker ook in Nederland. En nu de eerste lichting Taycans massaal terugkomt uit de lease, wordt de occasionmarkt er aardig door overspoeld.

Hoge kosten ...

De vraag is alleen wie al die tweedehands elektrische Porsches moet gaan kopen. Voor particulieren blijft een Porsche - ondanks de inmiddels behapbare vraagprijzen - een dure auto. En dan hebben we het nog net gehad over de verzekering en onderhoudskosten. Voeg daar de aanstaande verhoging van de wegenbelasting voor EV’s aan toe, en er staat ineens een 'moeilijke' auto in de showroom.

... lage prijzen

Dat zorgt voor lage vraagprijzen en recordafschrijvingen. Zo kostte deze zwarte Porsche Taycan 4S Performance (489 pk) in 2020 nieuw 126.599 euro. Een kleine 60 maanden en 128.863 kilometer later luidt de vraagprijs nog 45.995 euro. Dat betekent een afschrijving van 80.604 euro. Oftewel: elke kilometer die de vorige eigenaar ermee heeft afgelegd, werd de auto bijna 63 cent minder waard. Een retourtje Amersfoort-Groningen kwam daarmee op 220 euro - alleen aan afschrijving!

Goedkoper dan een Polo GTI

Lullig voor haar/hem – of de leasemaatschappij – maar leuk voor de occasionkoper. Want deze volbloed Porsche kost nu nog minder dan een Volkswagen Polo GTI (47.490 euro). Terwijl die hot hatch niet eens half zoveel vermogen heeft (207 pk). Al is het misschien eerlijker om de Taycan te vergelijken met een andere sportieve EV. De Alpine A290 GTS (220 pk) bijvoorbeeld. Die kost 44.800 euro. Toch denken we dat zelfs de Alpine-verkoper minder moeite heeft om z’n waar aan de man te brengen dan het bedrijf dat deze goedkoopste Taycan van Marktplaats aanbiedt.

Durf jij zo’n betaalbare elektrische Porsche wel aan? Op Marktplaats staan wel meer Taycans voor minder dan 50.000 euro …