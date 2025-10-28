Wat Porsche verdient per verkochte auto, geef jij uit aan 2 uurtjes karten

Nieuws

Het leek jarenlang alsof Porsche onaantastbaar was. Een merk dat geld drukte met elke 911 die uit de fabriek uit rolde. Daar is in 2025 verandering in gekomen ...

Porsche’s jongste kwartaalcijfers zijn niet fraai. De operationele winst is met 99 procent gedaald – van ruim 4 miljard euro in de eerste negen maanden van 2024 naar slechts 40 miljoen dit jaar.

Ook de omzet en het aantal afgeleverde auto’s liepen terug, respectievelijk met zes en bijna acht procent. Dat zijn cijfers die zelfs bij de doorgaans onverstoorbare Duitsers voor klamme handen zorgen.

Zoveel verdient Porsche per verkochte auto

Samen met de winst zijn ook de marges gedaald. Van 14,1 procent in 2024 naar 0,2 procent in 2025. Nul komma twee! Hoe weinig verdient Porsche dan aan elke nieuw verkochte auto?! Wij slaan aan het rekenen het huidige modellenaanbod en komen tot schrikbarende conclusies.

Als Porsche in Nederland een nieuwe Porsche 911 van 196.000 euro verkoopt, dan blijft daar na aftrek van de btw en bpm nog circa 115.000 euro van over. Ga je inderdaad uit van een marge van 0,2 procent, dan verdienen de Duitsers dus ongeveer 230 euro per 911.

Voor de elektrische Porsche Taycan ligt dit bedrag op 174 euro, aan elke verkochte Porsche Macan verdienen de Stuttgarters slechts 138 euro. Ook met de Panamera (197 euro) en de Cayenne (172 euro) verdient Porsche slechts een flinterdunne boterham.

Ter vergelijking: voor 175 euro kun je ook deelnemen aan een 2 uur durende kartrace bij Race Planet Amsterdam.



“Dieptepunt dat voorafgaat aan herstel"

Toch is er volgens Porsche geen reden tot paniek. De fabrikant zegt bewust tijdelijk lagere cijfers te accepteren om zich klaar te stomen voor de toekomst. Het merk pompt miljarden in nieuwe fabrieken, batterijfaciliteiten en de zogeheten “flexibilisering” van het modellengamma.



Volgens de financiële topman Jochen Breckner is 2025 “het dieptepunt dat voorafgaat aan herstel.” Vanaf 2026 moet Porsche weer groeien, met nieuwe modellen zoals de elektrische Boster, Cayman en Cayenne. Gevolgd door de Porsche K1, een grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen. Met zo'n grote zevenzitter kun je met het hele gezin gaan karten ...