TEST - zo probeert Mercedes-AMG alleenheerschappij Porsche 911 te doorbreken

Tests

Niet eerder heeft de Porsche 911 Carrera 4 GTS in een vergelijkende test zo'n sterke tegenstander getroffen als de Mercedes-AMG GT. Welke Duitse sportwagen is de keizer van het circuit?

Eerder schreven we al over de motoren van de Porsche 911 GTS en Mercedes-AMG GT 63 S Pro4Matic. Op basis van het verbruik won de Porsche, maar dat is geen argument voor de sportwagenkopers.

Nu kijken we op het testcircuit hoe de Mercedes-AMG zijn opponent met een technische knock-out wil verslaan. Al na een paar snelle bochten geeft de auto je een enorm vertrouwen. We durven het wel aan, en gaan op zoek naar de limiet. Daarbij ontpopt de 1950 kilo wegende GT zich als een ronduit communicatief stuk circuitgereedschap. De vooras bouwt een enorme hoeveelheid grip op - onderstuur ligt geen moment op de loer.

Halverwege de bocht overwinnen onze nekspieren de gigantische dwarskrachten die de auto heeft opgebouwd, met als climax een licht uitbrekende achterkant bij het volgas verlaten van de curve. Ondanks de enorme power die over de vier wielen wordt verdeeld, is overstuur kinderlijk eenvoudig op te vangen.

Elke week lees je in onze gratis nieuwsbrief een uitgebreide autotest. Ontvang jij hem al?

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Snelste ronde is voor Mercedes

Ook de prestaties van het (standaard) carbonkeramische remsysteem van de AMG zijn werkelijk subliem. We rijden ronde na ronde over het testcircuit en de dosering en het drukpunt van het pedaal blijven zeer constant. Wanneer je vanuit (zeer) hoge snelheid vol in de ankers gaat, vertoont de auto geen greintje instabiliteit. De snelste geklokte ronde: 1:34,8 minuten. Heel indrukwekkend.

Maar is dat genoeg om de Porsche te verslaan? De Carrera 4 GTS is bijna 250 kilo lichter dan de AMG GT 63 Pro 4Matic+. Gewicht dat er niet is, hoeft ook niet de bocht door gesleept of tot stilstand gebracht te worden. Dat de Porsche zo goed presteert op de slalom en bij de remmentest, komt daarom niet helemaal als een verrassing.

Mercedes is zwaarder, maar krachtiger

Maar de AMG GT is toch veel krachtiger? Klopt, maar per paardenkracht moet er toch een onsje meer gewicht in beweging worden gebracht. Dankzij de actieve stabilisatoren (meerprijs: 4715 euro; Mercedes: standaard) ligt de 911 als het spreekwoordelijke blok op de weg. De auto maakt een lichtvoetige indruk, al ontbreekt de directheid van de AMG. Om de bocht te ronden, moet je het stuur van de 911 verder doordraaien. We hadden nooit verwacht dit ooit van een Porsche te zeggen, maar de lichte besturing blijft niet helemaal gevrijwaard van kritiek. De AMG GT geeft simpelweg een betere feedback. Bij het insturen van de bocht is het daarom eerst even aftasten wat de vooras precies gaat doen. Door zijn smallere banden, blijft de 911 niet geheel gevrijwaard van onderstuur.

Remweg Porsche 911 is korter

Nog iets wat we nooit eerder met een Porsche hebben meegemaakt: bij herhaaldelijke maximale belasting van de carbonkeramische remmen (à 11.277 euro), begint het pedaal wat sponzig aan te voelen. Daardoor kan het drukpunt van het pedaal zich op hoge snelheid gaan verplaatsen. Op de vertraging heeft dit geen enkel effect, die blijft zeer constant en levert een kortere remweg op dan de Mercedes-AMG kan bolwerken.

De vierwielaandrijving van de Porsche verzekert je van een uitstekende tractie. De aandrijflijn van de Mercedes heeft meer motorische krachten te verwerken, en bewaart de tractie minder goed. Wanneer we met de Porsche 911 Carrera 4 GTS onder de zwart-wit geblokte finishvlag door rijden, liegt de tijd op de stopwatch er niet om: 1:36,3 minuut. Daarmee is de Mercedes in zijn missie geslaagd om de Porsche puur op rondetijd te verslaan. Toch is dat niet genoeg om de 911 Carrera 4 GTS in dit hoofdstuk op punten te pakken.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens en natuurlijk de onthulling van de testwinnaar, lees je in Auto Review 3/2026.