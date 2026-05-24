Zelfs Mercedes-AMG vindt 1169 pk sterke GT 4-Deurs Coupé moeilijk in woorden te vatten

De Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé is een volledig elektrische sportwagen die het rijplezier van een V8 biedt. Hoe dat precies zit, kan zelfs Mercedes niet in woorden uitdrukken. We hebben een beter idee: laten we ons vergapen aan de getallen en de foto’s!

Wij lezen veel persberichten van nieuwe auto’s en vinden het grappig dat Mercedes over het V8-rijplezier van de volledige elektrische GT 4-Deurs Coupé schrijft: “Het is moeilijk in woorden te vatten, maar des te indrukwekkender om te ervaren.” Oké, laten we dat advies opvolgen. Alles wat te maken heeft met het rijplezier, bewaren we voor de rij-impressie. Voor nu beperken we ons tot de getallen. Die zijn indrukwekkend op hun eigen manier.

1169 pk, 2000 Nm en 300 km/h

De Mercedes-AMG GT 63 4-Deurs Coupé is het 1169 pk en 2000 Nm sterke topmodel. Met twee elektromotoren op de achteras en een op de vooras, wordt de sprint van 0 naar 100 km/h in slechts 2,1 seconden afgelegd. Na 6,4 tellen staat de digitale snelheidsmeter op 200 km/h en de topsnelheid bedraagt 300 km/h.

Er is ook een goedkopere 55-variant met slechts 816 pk en 1800 Nm. Bij het verkeerslicht is die niet vooruit te branden: 0-100 in 2,5 seconden en 0-200 in 8,7 tellen.

106 kWh, 600 kW en 11 minuten

Bij het laadstation is de vierdeurs coupé ook al zo snel: dankzij een laadvermogen van dik 600 kW is een laadpauze van 11 minuten lang genoeg om van 10 tot 80 procent batterijlading te gaan. Het geheim? Het boordnet werkt ‘gewoon’ met 800 volt, maar kan overweg met laadstromen van meer dan 800 ampère.

De officiële actieradius bedraagt ongeveer 700 kilometer, dankzij een lage luchtweerstand (Cw: 0,22) en een groot accupakket van 106 kWh. Om de 2660 batterijcellen af te koelen wanneer er zoveel vermogen gevraagd wordt, zijn ze gegroepeerd in achttien modules met geïntegreerde koeling voor de cellen. Het koelsysteem zit onder de middentunnel en is drie tot vier keer zo krachtig als dat van een gewone EV.

Rood, groen en koolstofvezel

Over het interieur gesproken: alle knoppen die rood van kleur zijn, gaan we tijdens de rij-impressie uitproberen. Zoals de drukknoppen voor de schokdempers en de rijprogramma’s op het sportstuur en de draaiknoppen in de middentunnel voor de gasrespons, de rijdynamiek en de tractie. Het dashboard lijkt op dat van de Mercedes CLA, maar nu is het centrale touchscreen naar de bestuurder gedraaid. Bovendien had onze test-CLA niet zoveel groene stiksels of panelen van koolstofvezel aan boord.

Van de buitenkant lijkt de 4-Deurs Coupé ook een beetje op de Mercedes CLA. Als we het in woorden moeten vatten: het is alsof de ontwerpers ’s ochtends de beschaafde CLA hebben getekend, toen als lunch over de rug van een felgekleurde kikker hebben gelikt en ’s middags deze nieuwe Mercedes-AMG op papier hebben gezet.

