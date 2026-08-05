Nederlander knalt met 235 km/h over de autobahn, moet meteen 10.000 euro ophoesten

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Op de Duitse autobahn geldt op bepaalde stukken geen snelheidslimiet. Toch betekent dat niet dat je daar zomaar je goddelijke gang mag gaan.

Daar kwam een 23-jarige Nederlander afgelopen dinsdag achter op de A3 in Rijnland-Palts. In zijn Porsche 911 haalde hij snelheden tot 235 kilometer per uur, kleefde op hoge snelheid achter andere auto's, haalde herhaaldelijk rechts in en sneed voertuigen af op een moment dat het druk was op de weg. Dat daarbij geen ongeluk gebeurde, beschouwden de Duitse agenten als een klein wonder.

Onopvallende politiewagen greep in

Die agenten waren dichterbij dan de Nederlander besefte. Hij haalde namelijk een onopvallende dienstauto van de Duitse politie in, die zijn rijgedrag al enige tijd in de gaten hield. Kort daarna werd hij van de weg gehaald.

Positieve drugstest en een opvallende verklaring

Bij de controle testte de bestuurder positief op THC. Zijn verklaring: hij runt samen met zijn vader een coffeeshop in Eindhoven en gebruikt daardoor regelmatig cannabis, naar eigen zeggen om professionele redenen.

Veel indruk maakte dat niet. Zijn rijbewijs werd ter plekke ingenomen en hij moest direct een borgsom van 10.000 euro betalen. Een strafrechtelijk onderzoek is inmiddels gestart, waarbij vervolging wegens het in gevaar brengen van het wegverkeer voor de hand ligt. Zijn vader heeft hem vervolgens opgehaald.



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