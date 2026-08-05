Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Nederlander knalt met 235 km/h over de autobahn, moet meteen 10.000 euro ophoesten

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Nederlander knalt met 235 km/h over de Autobahn, moet meteen 10.000 euro neertellen

Op de Duitse autobahn geldt op bepaalde stukken geen snelheidslimiet. Toch betekent dat niet dat je daar zomaar je goddelijke gang mag gaan.

Daar kwam een 23-jarige Nederlander afgelopen dinsdag achter op de A3 in Rijnland-Palts. In zijn Porsche 911 haalde hij snelheden tot 235 kilometer per uur, kleefde op hoge snelheid achter andere auto's, haalde herhaaldelijk rechts in en sneed voertuigen af op een moment dat het druk was op de weg. Dat daarbij geen ongeluk gebeurde, beschouwden de Duitse agenten als een klein wonder.

Lees ook Deze Duitse regelwijziging levert Nederlandse automobilisten een berg extra stress op Deze Duitse regelwijziging levert Nederlandse automobilisten een berg extra stress op

Onopvallende politiewagen greep in

Die agenten waren dichterbij dan de Nederlander besefte. Hij haalde namelijk een onopvallende dienstauto van de Duitse politie in, die zijn rijgedrag al enige tijd in de gaten hield. Kort daarna werd hij van de weg gehaald.

Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

Ontdek 'm nu
Lees ook Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland kost het je 75 euro Bijna elke Nederlandse automobilist gebruikt dit, maar in Duitsland is het strafbaar

Positieve drugstest en een opvallende verklaring

Bij de controle testte de bestuurder positief op THC. Zijn verklaring: hij runt samen met zijn vader een coffeeshop in Eindhoven en gebruikt daardoor regelmatig cannabis, naar eigen zeggen om professionele redenen.

Veel indruk maakte dat niet. Zijn rijbewijs werd ter plekke ingenomen en hij moest direct een borgsom van 10.000 euro betalen. Een strafrechtelijk onderzoek is inmiddels gestart, waarbij vervolging wegens het in gevaar brengen van het wegverkeer voor de hand ligt. Zijn vader heeft hem vervolgens opgehaald.

De afbeelding boven dit artikel is gegenereerd met AI en dient uitsluitend ter illustratie.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

Tip
De CUPRA Tavascan nu vanaf € 39.990
De CUPRA Tavascan nu vanaf € 39.990

De CUPRA Tavascan biedt tot 550 km¹ bereik met 77 kWh accu. Ontvang nu een inruilpremie van € 2.000 op voorraadmodellen.

Ontdek nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact