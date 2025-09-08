Zo verandert de Porsche 911 van gewone sportwagen in waanzinnige supercar

Nieuws

Porsche onthult de nieuwe 911 Turbo S, de krachtigste productie-Porsche 911 ooit. Het vermogen van de 3,6-liter zescilinder boxermotor is opgestuwd tot een supercar-waarde van 711 pk.

De vorige Porsche 911 Turbo S gold al als de maatstaf onder sportwagens dankzij zijn mix van prestaties, gebruiksgemak en langeafstandscomfort. Toch tilt Porsche de nieuwe generatie op alle fronten naar een hoger plan. Van de sprint naar 100 km/h is 0,2 seconde afgesnoept, zodat daar nu nog slechts 2,5 seconden voor nodig is.

Mocht je als eigenaar van een snelle elektrische Lotus of Tesla daar je schouders over ophalen, dan maakt het sprintcijfer van 0 naar 200 km/h wellicht meer indruk: 8,4 seconden. Oftewel: een halve seconde sneller dan z’n voorganger. Als dat nog niet genoeg is om alle elektrische sportievelingen af te schudden, dan is de topsnelheid van 322 km/h dat waarschijnlijk wel.



Op de Nordschleife van de Nürburgring klokte testrijder Jörg Bergmeister een tijd van 7:03,92 minuten – ruim 14 seconden sneller dan de vorige generatie. Ondanks het extra gewicht van de hybridecomponenten (+85 kilo) voelt de auto volgens hem wendbaarder en stabieler.

Met dank aan hybride-trechniek

De aandrijflijn levert 61 pk meer dan in de vorige 911 Turbo S, en met het koppel van 800 Nm - beschikbaar van 2300 tot 6000 tpm - kun je in no-time een klinkerstraatje van z’n complete plaveisel ontdoen. Boze stratenmakers moet je maar doorverwijzen naar het 400V T-Hybrid-systeem, dat mede voor dat geweld verantwoordelijk is.

Het bestaat uit een compacte, lichtgewicht 1,9 kWh-accu, twee elektrisch aangedreven turbo’s (eTurbo’s) en een geïntegreerde elektromotor in de achttraps PDK-transmissie.

Waar de 911 Carrera GTS vorig jaar nog één eTurbo kreeg, heeft de Turbo S er dus twee. Dat zorgt niet alleen voor meer power, maar ook voor een nóg snellere gasrespons.

Remschijven als XL pizza's

De ingenieurs hebben het onderstel, de banden en de remmen aangepast aan de hogere prestaties. Achter zijn de banden nu 10 millimeter breder (325/30 ZR 21). Vooraan blijven ze 255/35 ZR 20. Standaard is een keramisch remsysteem (PCCB) met grotere schijven: 420 mm vóór en 410 mm achter. Zeg maar: formaat extra large gezinspizza. Dat maakt dit het grootste PCCB-systeem dat Porsche ooit in een tweezitter monteerde.

Het elektrohydraulisch gestuurde Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC) behoort eveneens tot de standaarduitrusting. Het systeem beperkt rolbewegingen en verhoogt de wendbaarheid, met behoud van comfort.

Sterk verbeterde stroomlijn

Een nieuw aerodynamisch pakket regelt zowel koeling als luchtweerstand. Verticaal geplaatste koelluchtkleppen, een actieve diffuser en de bekende verstelbare voorspoiler en achtervleugel werken samen als één systeem. De Cw-waarde daalde in de meest efficiënte stand met 10 procent. Op nat wegdek sluit de voorste diffuser om de remschijven te beschermen tegen opspattend water.

Grauwen, raspen, brullen

Hoewel de 911 Turbo S dus flink wat elektrohulp krijgt, hoef je niet bang te zijn dat-ie klinkt als een Skoda Enyaq of Volkswagen ID.4. Sterker nog, Porsche beweert dat een nieuw titanium sportuitlaatsysteem niet alleen zorgt voor een lager gewicht, maar ook voor een voller geluid, dat specifiek voor dit topmodel is afgestemd. Dat interpreteren wij als: lekker grauwen, raspen, brullen.

Zo herken je de nieuwe 911 Turbo S

Visueel onderscheidt de Turbo S zich door speciale details: de turbo-badge en het Porsche-schildje achterop en accenten in de wielen en zijpanelen. De carrosserie is breder dan bij de Carrera-modellen en voorzien van extra luchtinlaten.



In het interieur keren de turbo-accenten terug in stuur, deurpanelen, sierstiksels en de Sport Chrono-klok. Nieuw zijn sierstrips met carbonstructuur. De standaard sportstoelen zijn 18-voudig verstelbaar en voorzien van ‘Turbo S’-logo’s.

Achtbaantraining voor kleuters

De Turbo S wordt als coupé standaard geleverd met twee zitplaatsen. Wil je je twee (klein)kinderen van kleuterformaat op weg naar de Efteling per se een Python-training geven, dan kun je zonder meerprijs een achterbankje bestellen.



Als cabriolet beschikt de Porsche 911 Turbo S altijd over twee noodzitjes achterin. Standaard zijn verder HD Matrix LED-koplampen, PASM-onderstel, PDCC en het titanium uitlaatsysteem.

Prijs 922 Turbo S (2025) en opties

De nieuwe 911 Turbo S is vanaf nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra. De eerste leveringen vinden rond de jaarwisseling 2025/2026 plaats.

Woon je in 't Gooi, Aerdenhout of Rozendaal en ben je bang dat je buurman precies zo'n 911 Turbo S bestelt als jij? Via Porsche Exclusive Manufaktur zijn talloze opties beschikbaar, van ruim 100 lakkleuren tot carbon dakpanelen en speciale velgontwerpen. Heel subtiel, maar volledige flauwekul: zelfs de ruitenwisserarmen zijn optioneel in carbon, 50 procent lichter dan standaard.