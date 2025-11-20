Elektrische Porsche Cayenne laadt op zonder kabel en trekt caravans zowat uit elkaar

Nieuws

De nieuwe elektrische Porsche Cayenne is met meer dan 1000 pk de krachtigste Porsche ooit en sprint even snel als de dikste Porsche 911. Maar ook opladen gaat bliksemsnel - desnoods zonder kabel! Caravans? Die trekt-ie zowat uit elkaar ...

Naar eigen zeggen opent Porsche met de nieuwe elektrische Cayenne een nieuw tijdperk. Dat betekent niet dat het merk het huidige tijdperk achter zich laat. Want de Cayenne blijft ook met verbrandingsmotoren en als plug-in hybride leverbaar.

Tot 1156 pk!

In de normale rijmodus levert de elektrische Porsche Cayenne Turbo 857 pk, en met de Push-to-pass-functie krijgt de bestuurder tien seconden lang 177 pk extra vermogen, waarmee het totaal naar 1034 pk stijgt. Gebruik je bij het wegrijden de launch control, dan heb je zelfs 1156 pk tot je beschikking, waarmee de Cayenne in 2,5 seconde naar de 100 km/h sprint. Dat is even snel als de nieuwe Porsche 911 Turbo S ...

Hoog trekgewicht elektrische Cayenne

Toegegeven, de 911 is mooier, maar die zien we niet zo snel een paardentrailer of caravan trekken. Daar is de nieuwe elektrische Cayenne juist een kei in: hij verdraagt zelfs aanhangers van 3500 kilo aan de haak. Lichter mag natuurlijk ook, maar dan loop je het risico te vergeten dat er iets achter je Cayenne hangt.

En als je dan bij het volgende stoplicht de launch control activeert, heb je na een paar honderd meter waarschijnlijk alleen nog de dissel en het onderstel van je Hobby, Fendt of Knaus achter de Cayenne hangen ...

Basisversie met 442 pk

De sprint van 0 tot 200 km/h neemt trouwens maar 7,4 tellen in beslag en pas bij 260 km/h is de voorwaartse koek op. Minder heftig kan ook; daarvoor kun je straks de basisversie van de nieuwe elektrische Cayenne bestellen. Die heeft 408 pk bij normaal gebruik beschikbaar en 442 pk (en 835 Nm aan koppel) in combinatie met Launch Control. Hij accelereert in 4,8 seconden van 0-100 km/u en heeft een topsnelheid van 230 km/h.

Geen keramische remmen nodig

Het lullige is dat je als bestuurder van een snelle auto heel vaak in de remmen moet voor langzamere verkeersdeelnemers. Ja, ook op de autobahn. Daarom is het fijn om te weten dat de nieuwe Porsche Cayenne tot 600 kW aan remenergie kan terugwinnen.

In het dagelijks gebruik gebeurt zo’n 97 procent van alle remacties via de elektromotoren, waardoor de mechanische remmen zelden nodig zijn. Je kunt je dan ook afvragen of het de moeite loont om de peperdure optionele keramische remmen voor de Turbo te bestellen.



Vierwielaandrijving en adaptieve luchtvering zijn wel gewoon standaard. De Cayenne Turbo krijgt daar een sperdifferentieel op de achteras bij. Achterasbesturing is optioneel verkrijgbaar voor beide versies.

Actieradius elektrische Cayenne

De kern van het elektrische platform van de Cayenne is een nieuwe 113 kWh-accu met dubbelwandige koeling voor een optimale warmtehuishouding. De actieradius bedraagt maximaal 642 kilometer (WLTP) voor de Cayenne en 623 kilometer voor de Cayenne Turbo. Hoe ver je komt als je regelmatig met de launch control en Push-to-pass-functie gebruikt, is natuurlijk de vraag.

Daarom is het prettig om te weten dat de nieuwe elektrische Porsche Cayenne ook bliksemsnel kan laden. Dankzij 800-volttechniek gaat dat met 390 tot 400 kW, waardoor de batterij binnen 16 minuten van 10 naar 80 procent gaat.

Laden zonder kabel

Binnen tien minuten laad je er tot 325 kilometer rijbereik bij. Porsche introduceert bovendien inductief laden (11 kW) als optie – simpelweg parkeren boven een vloerplaat is genoeg, een laadkabel is niet meer nodig. Nu is het alleen nog wachten op laadstations die deze mogelijkheid bieden.

Anders, maar toch herkenbaar

Qua design blijft de Cayenne herkenbaar, maar het geheel oogt strakker en moderner. Smalle Matrix LED-koplampen, frameloze portieren en een vloeiende daklijn benadrukken het sportieve karakter. Aan de achterzijde valt de nieuwe 3D-lichtstrip op. De Turbo onderscheidt zich door accenten in de exclusieve kleur Turbonite.

Ruimer en gladder

De nieuwe Porsche Cayenne is 55 mm langer dan het huidige model en heeft een wielbasis van ruim drie meter, goed voor aanzienlijk meer beenruimte achterin. De bagageruimte bedraagt 781 tot 1588 liter, plus een frunk van 90 liter.

Ondanks de forsere buitenmaten, is de Cw-waarde een bescheiden 0,25. Daarmee behoort de nieuwe Cayenne tot de gladste SUV’s in zijn klasse. Ook de actieve aeroblades die zich aanpassen aan de omstandigheden, helpen om de luchtweerstand te verlagen.

Grootste scherm ooit

Wie geen genoeg kan krijgen van schermpjes, gaat met de nieuwe Porsche Cayenne echt uit z'n dak. Het nieuwe Flow Display, een groot gebogen oled-paneel dat met de middenconsole versmelt hadden wij nog niet eerder gezien. Verder is er een 14,25-inch digitaal instrumentarium en een 14,9-inch passagiersdisplay. Samen vormen ze het grootste schermoppervlak ooit in een Porsche. Een nieuw head-up display met augmented reality kan een virtuele projectie van 87 inch tonen.

Die schermenpracht wil ja natuurlijk niet bevuilen met vette vingers. Hoeft ook niet, want de spraakgestuurde bediening is volgens Porsche slimmer dan ooit en begrijpt gewonemensentaal. Apps van derden zijn rechtstreeks te integreren via het Porsche App Center en een nieuwe Porsche Digital Key maakt je smartphone of smartwatch tot autosleutel.

Prijs elektrische Porsche Cayenne

Tot zover was het een goednieuwsshow over de nieuwe Cayenne, maar dan komt nu het kostenplaatje. En wat blijkt: ook dat is goed nieuws, want de prijzen beginnen al bij 109.900 voor de 'gewone' elektrische Cayenne en 171.500 euro voor de Cayenne Turbo. Daarmee is de elektrische instapper ruim 10.000 goedkoper dan de Cayenne E-Hybrid (470 pk). De elektrische Cayenne Turbo is op zijn beurt nauwelijks duurder dan de goedkoopste benzineversie van 168.700 euro met slechts 353 pk.