Porsche neemt een besluit waar 911-liefhebbers blij van worden

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Puristen kunnen opgelucht ademhalen: de Porsche 911 behoudt dit decennium 'gewoon' zijn verbrandingsmotor. Een volledig elektrische versie van het icoon zien ze in Zuffenhausen voorlopig niet zitten.

Dat bevestigt Daniel Schmollinger, topman van Porsche Australië, in gesprek met lokale media. De 911 blijft tot ten minste 2030 leunen op benzine- en hybridetechniek.

De 718 Cayman en Boxster worden de eerste elektrische sportwagens van het merk. Aanvankelijk zouden ze alleen als EV verschijnen, maar inmiddels staat vast dat de krachtigste uitvoeringen, de RS- en GT-modellen, toch een benzinemotor houden. Wie zo'n versie wil, is wel fors duurder uit dan met de elektrische instapper.

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Hybride biedt al extra's

Volgens Schmollinger laat de zogeheten T-Hybrid aandrijflijn prima zien wat er mogelijk is zonder dat er een groot accupakket aan te pas komt. In de GTS- en Turbo S-uitvoeringen van de huidige 911 zorgt deze techniek voor extra prestaties zonder het extra gewicht van een volledig elektrische aandrijflijn. Voor de modellen voor puristen, zoals de GT3 RS, blijft Porsche zelfs helemaal van hybridetechniek af.

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De Porsche Macan als waarschuwing

Dat de elektrische 911 op de lange baan belandt, komt niet uit de lucht vallen. De tegenvallende vraag naar elektrische auto's dwong Porsche al eerder om zijn elektrificatieplannen bij te stellen, en juist daardoor verdwijnt een elektrische 911 verder uit beeld.

De elektrische Macan illustreert het probleem: die verkoopt vooralsnog minder goed dan zijn benzinevoorganger. Die laatste gaat binnenkort uit productie. Porsche legt een voorraad aan om bepaalde markten te blijven bedienen.

Schmollinger legt de schuld niet bij de auto, maar bij de koper die er nog niet klaar voor is. Het is volgens hem geen keuze tégen de Macan, maar tegen elektrisch rijden op dit moment. Daar heeft hij alle begrip voor: volgens de topman moet iedereen zelf de techniek kiezen waar hij zich prettig bij voelt.

Alle opties openhouden

De strategie voor de rest van het gamma is dan ook simpel: bied gewoon alles aan. De Cayenne is er met benzinemotor, als plug-in hybride én volledig elektrisch. De elektrische Macan krijgt gezelschap van een hybride variant. Wat dat betreft is het een beetje raar dat toekomstige klanten voor de 911 zo weinig te kiezen hebben. De iconische boxermotor gaat komende jaren nergens heen, dus wie eventueel een elektrische 911 zou willen hebben, heeft pech gehad.

