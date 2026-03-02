Porsche lepelt wéér een benzinemotor in model dat als EV had moeten komen

Nieuws

Porsche komt opnieuw terug op het plan om een nieuw model uitsluitend elektrisch te maken. Na de 718 Boxster en Cayman lijkt nu ook de enorme K1-SUV alsnog met benzinemotor te verschijnen.



De Porsche K1, het toekomstige vlaggenschip boven de Cayenne, was oorspronkelijk bedoeld als volledig elektrisch paradepaardje. In plaats daarvan kiest Stuttgart nu voor vertrouwde verbrandingsmotoren en hybrides.

Van stekker naar V8

De K1 staat gepland voor 2028 en wordt een grote, luxueuze SUV met plek voor vier, vijf of zeven inzittenden. Oorspronkelijk zou het model draaien op het volledig elektrische SSP-platform van de Volkswagen Group. Die plannen gaan voorlopig de ijskast in.

In plaats daarvan deelt de K1 straks zijn basis met de aankomende Audi Q9. In plaats van een puur elektrische basis krijgt de K1 het Premium Platform Combustion onder zich, bedoeld voor krachtige zescilinders en V8’s, desgewenst met plug-in hybride techniek. Reken dus op 3.0-liter V6’en en 4.0-liter twin-turbo V8’s, vermoedelijk met vermogens die in de buurt liggen van de huidige Cayenne-range.

Elektrische vraag valt tegen

De koerswijziging komt niet uit de lucht vallen. Porsche ziet wereldwijd dat de vraag naar volledig elektrische modellen minder hard groeit dan gehoopt. Vooral in het topsegment blijkt de markt nog niet klaar voor een enorme, volledig elektrische SUV met Porsche-logo.

Daarbij spelen ook vertragingen in de ontwikkeling van het SSP-platform, met name op softwaregebied, een rol. Door de K1 te koppelen aan de Audi Q9 kan de Volkswagen Group ontwikkelingskosten spreiden, wat financieel aantrekkelijker is in een periode waarin marges onder druk staan.

De productie zou bovendien plaatsvinden in Bratislava, waar ook de Q9 van de band rolt. Dat drukt de kosten verder, wat vooral met het oog op belangrijke markten als de Verenigde Staten en China geen overbodige luxe is.

Net als bij de Boxster en Cayman

De stap van elektrisch naar benzine doet sterk denken aan wat er speelt rond de 718 Boxster en Cayman. Ook die modellen waren bedoeld als volledig elektrisch, maar Porsche bevestigde eerder al dat krachtigere varianten alsnog een benzinemotor krijgen, mits je bereid bent daarvoor extra te betalen.

Sterker nog, inmiddels wordt zelfs overwogen om de elektrische 718 helemaal te schrappen, omdat de businesscase onder druk staat. Zie het artikel hieronder

EV komt mogelijk later

Toch betekent dit niet dat de stekker definitief uit de K1-plannen is getrokken. Volgens de laatste geluiden wil Porsche op termijn alsnog een volledig elektrische variant introduceren, zodra de markt er klaar voor is. Voor nu kiest het merk echter voor zekerheid: eerst V6 en V8, eventueel met plug-in ondersteuning, en pas later volledig elektrisch.