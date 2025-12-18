Porsche gooit het roer radicaal om en dit is de reden

Nieuws

Porsche breekt met zijn eerdere EV-strategie. De nieuwe 718 Boxster en 718 Cayman, die oorspronkelijk alleen als elektrische auto's gepland stonden, worden alsnog geschikt gemaakt voor een benzinemotor.

De EU heeft de plannen voor verbod op de verkoop van nieuwe elektrische auto's nog niet bijgesteld, of ook Porsche gooit het roer radicaal om.

De reden laat zich raden: hoewel de overstap naar elektrisch wereldwijd doorzet, blijven veel traditionele autofabrikanten worstelen met de vraag. Zeker in Europa groeit de EV-markt nog steeds met dubbele cijfers, maar juist Europese merken – met name uit Duitsland en Italië – hebben stevig gelobbyd voor uitstel van strenge regelgeving.

EU-verbod op verkoop benzineauto's wankelt

En met succes: de Europese Commissie heeft het geplande verbod op verbrandingsmotoren per 2035 geschrapt, al moeten de EU-lidstaten en het Europees Parlement formeel nog instemmen.

Vraag naar elektrische Porsches valt tegen

Voor Porsche komt dat besluit als geroepen. Hoewel de Porsche Taycan aanvankelijk met open armen werd ontvangen, zijn de verkoopcijfers de laatste jaren ernstig in het slop geraakt. Inmiddels is er ook een elektrische Porsche Macan aan en de EV-versie van de Cayenne is onlangs gepresenteerd.

Maar de animo voor elektrische Porsches blijft onder traditionele klanten beperkt. Met het wegvallen van het ICE-verbod kiest Porsche nu weer nadrukkelijk voor vertrouwde techniek.

Elektrisch platform op de schop

Concreet betekent dit dat Porsche het PPE Sport-platform, oorspronkelijk ontwikkeld als puur elektrische basis, moet herzien om plaats te bieden aan een verbrandingsmotor. Dat is geen eenvoudige ingreep, zeker niet bij de Porsche 718 Boxster en Cayman, die een middenmotor hebben. Bronnen binnen Porsches ontwikkelingscentrum in Weissach bevestigden de plannen aan het Britse Autocar.

Het PPE Sport-platform maakt gebruik van een batterijpakket dat een integraal onderdeel uitmaakt van de carrosseriestructuur. Het verwijderen daarvan verzwakt de gehele constructie. Porsche werkt daarom aan een nieuwe, versterkte wagenbodem om de stijfheid te behouden. Daarnaast zijn een aangepaste achterkant en een nieuw subframe nodig om de motor en de transmissie te ondersteunen.

Bewijs van grote EV-twijfel

Waarschijnlijk is deze ‘ombouw’ slechts een tijdelijke oplossing. Op termijn wil Porsche de 718-modellen onderbrengen op een volledig nieuw platform. De integratie van een verbrandingsmotor – inclusief tank, leidingen en uitlaatsysteem – op een EV-architectuur is complex, om nog maar te zwijgen over de uitdaging om het sublieme rijgevoel van de Cayman en Boxster te behouden.

Dat Porsche deze ingreep toch aandurft, onderstreept hoe groot de twijfel is over een volledig elektrische toekomst voor zijn compacte sportwagens. Eén ding is duidelijk: de verbrandingsmotor is bij Porsche voorlopig nog lang niet afgeschreven.