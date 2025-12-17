EU versoepelt verbod op verbrandingsmotor – verdeeldheid barst direct los

Nieuws

De Europese Commissie schrapt het plan om vanaf 2035 nieuwe auto's met een verbrandingsmotor te verbieden. Autofabrikanten moeten hun CO₂-uitstoot wel met 90 procent terugbrengen ten opzichte van 2021.



De koerswijziging hing al langer in de lucht. Onder druk van Duitsland, Frankrijk en Italië, en na intensief lobbywerk van de Europese auto-industrie, is het absolute verbod op benzine- en dieselmotoren van tafel.



Autofabrikanten mogen ook na 2035 nieuwe auto's met een verbrandingsmotor verkopen, zolang die voldoen aan de aangescherpte emissie-eisen. Merken moeten hun CO₂-uitstoot met 90 procent terugbrengen ten opzichte van 2021. De resterende 10 procent uitstoot moet worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de productie met groen staal of door het gebruik van bio- en e-fuels.

Minder strenge eisen bedrijfswagens

De versoepeling draait niet alleen om personenauto's. Ook voor bedrijfswagens worden de regels milder: zij hoeven in 2030 nog maar 40 procent minder CO₂ uit te stoten in plaats van de eerder bedachte 50 procent. De Europese Commissie erkent dat het elektrificeren van deze zwaardere voertuigen complexer en kostbaarder is dan eerder gedacht.

Reactie uit Brussel

Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen draait het bij de herziening om evenwicht tussen innovatie en haalbaarheid. “Europa blijft aan de frontlinie van de wereldwijde groene transitie,” zegt ze. “We combineren schone mobiliteit met concurrentiekracht voor onze industrie.”

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks al het interessante autonieuws in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Stéphane Séjourné, vicevoorzitter voor industriële strategie, noemt de aanpassing “een levenslijn voor de Europese auto-industrie”. Volgens hem biedt het nieuwe beleid “meer flexibiliteit en Europese voorkeur, zodat we onze industriële positie kunnen versterken zonder onze klimaatdoelen uit het oog te verliezen.”

Politieke verdeeldheid

Het voorstel stuit in het Europees Parlement op gemengde reacties. Vanuit christendemocratische hoek klinkt begrip voor de behoefte aan realisme in de overgang naar elektrisch rijden, terwijl de groenen en sociaaldemocraten juist waarschuwen dat de versoepeling de vooruitgang kan afremmen. Zij vrezen dat autofabrikanten hierdoor minder prikkels krijgen om betaalbare elektrische modellen te ontwikkelen.

Adempauze of stap terug?

De Europese Commissie spreekt zelf van “meer flexibiliteit” om de industrie concurrerend te houden en innovatie te stimuleren. Critici noemen het echter een knieval voor de grote autofabrikanten. Met dit besluit erkent de EU dat de overstap naar volledig elektrisch meer tijd vraagt. De verbrandingsmotor blijft daardoor langer aanwezig in het straatbeeld, al verschuift de focus evengoed richting emissievrij rijden.